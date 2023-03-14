長崎「花見」秘點 琴海戶根川獨霸「櫻花河」

長崎蛋糕是當地名物，文明堂是其中一家老店，小片獨立包裝的蛋糕由129日圓/約7.5港元起。（卓文慧攝）

遊人不多的戶根川櫻花，走得相當舒服，周邊還有町民的花田。（卓文慧攝）

風頭公園——風頭公園是長崎人喜歡的消閒之地，櫻花盛放時他們會帶些小吃和便當，在山丘上一邊欣賞長崎市景色，一邊野餐賞櫻。（卓文慧攝）

【明報專訊】櫻花之美，不論看過多少遍，依然令人着迷。日本有不少賞櫻熱點，京都的鴨川、嵐山公園，或是東京的新宿御苑、井之頭恩賜公園等，花開雖美，卻總是人頭湧湧。九州長崎市或許從來不是人們賞櫻時第一個想起的地方，卻是記者的私心秘點推介，沒有（暫時）蜂擁的遊客，幾乎獨霸整個驚艷櫻花美景。

長崎貴為九州重要的歷史港口，是西洋宗教文明落戶日本的窗戶，江戶時代鎖國時是唯一獲准和外國貿易的據點，後來亦是日本造船業及重工業發祥地之一，世界遺產級的著名景點不少。適逢櫻花季節，記者在當地朋友推介下，由JR長崎站前直接跳上巴士，前往賞櫻秘地——琴海町。

2公里河岸 櫻花油菜花爭艷

琴海町位於長崎市中心以北、車程約1小時的西彼杵半島東部，面向大村灣，附近沒什麼著名景點，是個寧靜鄉郊。町內有一條戶根川，長約2公里，河岸兩邊長滿櫻花樹，春天便會化身成一條蜿蜒的櫻花河。記者在琴海交流中心前（琴海ふれあいセンター前）下車後，回頭步行約20分鐘方能到達戶根川，只要看到戶根橋的路牌便知到達目的地。每年約3月底，戶根橋前的琴海戶根鄉公民會館附近都舉行琴海花祭，沒大規模排場，也沒有鬧哄哄表演，花祭的主角就是花。臨時小攤檔售賣町民的自家製飯糰、便當及農作物，部分花樹掛上小燈籠，公民會館洗手間亦開放給遊人使用。

遊人一般集中在戶根川下游，可欣賞到櫻花和油菜花，河岸步道較闊。記者則沿着上游走，經過町內居民的花田，與櫻花相映甚美；愈往上走，遊人愈少，大部分路段如入無人之境，伴隨風聲與河水聲，獨霸整條櫻花路，花瓣鋪滿河川，美不勝收。不過，上游步道較窄，河岸附近的石頭亦較濕滑，漫步時要注意安全。

琴海町內另一賞櫻秘點是琴海中央公園。園內有木吊橋，周邊種植有約百棵櫻花樹，當櫻花盛放時，吊橋恍如被粉紅包圍，甚為夢幻。不過中央公園與戶根川並不順路，在琴海交流中心前巴士站下車後，要朝另一方向，向大村灣海岸走約15分鐘，遊覽時要好好計算行程安排；若選擇自駕，則要留意花祭或假日時塞車情况，記者在回長崎時便花了兩個多小時。

琴海花祭

日期：有待公布，過去兩年為3月28至29日

交通：於JR長崎站前乘往「大串・長浦・亀浦・小口港」方向的長崎巴士，於「琴海ふれあいセンター前」站下車，回頭徒步約20分鐘到戶根川；向海岸徒步約15分鐘則可到琴海中央公園

風頭公園賞夜櫻 「坂本龍馬」鎮守

若想在長崎市內輕鬆走，亦有不少賞櫻秘點。在JR長崎站以東約3公里、海拔約152米山丘上的風頭公園，春天可觀賞園內約350棵櫻花樹，夏天有2000棵繡球花盛放。春天舉行櫻花祭時，每晚會在樹下亮起約500個小燈籠，讓遊人欣賞夜櫻，櫻花祭的周末亦有小型演藝表演。至於櫻花祭的平日時間，公園保持閒適與清幽，親朋好友帶同野餐墊和便當，一邊野餐一邊賞櫻，眺望長崎市景色。公園內還有一個賞花位，就是屹立山丘上被櫻花包圍的坂本龍馬像，1989年由居於長崎的雕刻家山崎和國製成。坂本龍馬雖然出身於土佐藩（今四國高知縣一帶），但他曾在長崎出差，因而接觸到外來思潮並大受啟發，終在江戶末期掀起革命浪潮。此雕像被稱頌與坂本龍馬本尊非常酷似，受不少龍馬迷歡迎。它屹立之處亦是欣賞長崎市景色的好地方。

風頭公園櫻花祭

日期：有待公布，過去兩年為3月25日至4月7日

夜櫻點燈時間：晚上6:30至9:00

交通：由JR長崎站或諏訪神社徒步約35分鐘，由長崎站坐的士約14分鐘

水壩飽覽櫻花海 地膽專享

長崎市內另一個記者非常喜歡的賞櫻小秘點，就是距離JR長崎站東北約4公里的西山水壩下流公園。水壩為防禦中島川水患而建，舊水壩於1904年竣工，據稱為日本第二古老水壩；1982年中島川再度氾濫，人們決定在舊水壩下游加建更高的新壩，舊壩浸沒於新壩貯水池內。下游地區劃為西山水壩下流公園，設有野餐枱椅及散步道。春櫻之際，醉翁之意當然在花，不過水壩周邊安靜，來這裏只有識途的當地人。水壩上能飽覽下面的櫻花海與不遠的長崎市中心，公園內的石橋與石拱門旁盡是絕美的櫻花路。不過要留意水壩有時會打開水閘排水，雨後水位亦上漲，需多留意公園告示及現場情况，免生意外。

長崎市內亦有其他賞櫻點，地標如長崎原爆資料館、日本二十六聖人紀念館及旁邊的西坂公園、鎮西大社諏訪神社等都種有櫻花樹，雖然數目不多，遊覽景點時可順道欣賞。其中始建於1648年的諏訪神社，可找到可愛的輕鬆小熊（Rilakkuma）護身符及開運籤，隨籤文還附上小熊的幸運掛飾！至於機場附近的大村公園，則屬日本百大賞櫻名所，相對多人，就不算是「秘點」之列了。

西山水壩（ダム）下流公園

交通：由JR長崎站或諏訪神社徒步約25分鐘，由長崎站坐的士前往約10分鐘

鎮西大社諏訪神社：bit.ly/3l6ajGs

■日本旅遊錦囊

證件要求：

持半年或以上有效期特區護照，免簽證留日90天

入境措施：

目前入境日本前須先於網上填寫Visit Japan Web，按要求申報疫苗接種紀錄或提供核酸檢測報告。入境政策或隨時變更，出發前宜留意日本官方最新公布

機票：

香港3至4月暫時未有直航機前往長崎，可於福岡博多站轉乘JR新幹線前往長崎站，需時約1小時20分鐘。HK Express往來香港與福岡，3月底票價由$4646起（未連稅及燃油附加費）

查詢：www.hkexpress.com

長崎縣官方網站：bit.ly/3mLWKfz

文：卓文慧（info@joannecheuk.com）

編輯：梁小玲

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