曼谷老區「廢墟」探險 潮拜打卡勝地追飛龍

矚目「飛龍」——Baan Rim Naam是由貨倉改建而成的多用途空間，最矚目的是飛天舞龍。（Gloria Chung攝）

【明報專訊】到曼谷旅遊，不妨花半天時間，於Talat Noi（又名Talad Noi）地區散步。此區鄰近唐人街，位處昭拍耶河畔，是老華僑的集中地，現在成了新一代的文青商店街，沿路混雜塗鴉、車房、民居，蜿蜒的小巷，柳暗花明，相當有特色。

Talat Noi，在泰文有「小市場 」之意。追溯它的發展歷史，1782年，國王拉瑪一世將首都搬到拉達那哥欣島（Rattanakosin），將島上的華人遷移至現時曼谷的唐人街位置，而當地的葡萄牙人，則搬到旁邊的Talat Noi，並建起了曼谷其中一間最歷史悠久的玫瑰聖母教堂。Talat Noi當時是曼谷最繁忙的海港城市，不少新移民從中國、越南等來到此落腳，令社區變得更多元化。多年的興衰更替，留下來的只有華人社區，直到現在。

這個華人老區，隨着唐人街發展、地鐵開通而熱鬧起來。不少人欣賞Talat Noi從未改變的簡樸生活，由於區內街道狹窄，很少車輛能駛入，令這裏更適合輕鬆漫遊，就算是本地人都會來個半天遊，拍拍照，懷舊一番，再到新派的咖啡店流連。

古老大宅 水池大如泳池

乘坐MRT到Hua Lamphong站，步行約15分鐘便到Talat Noi區；或由曼谷市中心乘搭的士或Tuk Tuk到金佛寺下車。可先到昔日的海事處大樓（The Marine Department），再步行至玫瑰聖母教堂——這座哥德式教堂於1787年建成，是曼谷最古老教堂之一，亦是昭拍耶河畔的地標建築；再走到具百年歷史的暹羅銀行（分行），大樓充滿歐陸新古典主義設計風格，裝潢典雅，無論建築物外貌還是銀行內的裝飾，都非常值得欣賞。

深入Talat Noi，可先在Fleat Sap Sin巷的斜對面，一睹漢王廟風貌。這座廟宇建於清朝光緒年間，歷史悠久，這裏也是潮汕華人所供奉的財神宮，善信主要是來祈求財運亨通、生意興隆。繼續走進Soi Chao Sua Son巷，行到底右轉後，會看見蘇恒泰宅邸（So Heng Tai mansion）。這大宅有逾200年歷史，古色古香的建築內有個大如泳池的中央水池，近幾年經營起咖啡店後，在網絡上火紅，成為泰國文青拍照打卡的勝地。現時入場內拍照，每人必須消費一杯飲料。

200年「貨倉」飛天舞龍吸睛

Talat Noi的橫街窄巷中亦不乏年輕人開的咖啡店，其中Baan Rim Naam是曼谷潮人近期最愛的餐廳、酒吧、藝術展覽空間，這個擁有200年歷史的貨倉，現已改建成多用途空間。推門而進，首先會看見懸掛在天花的飛天舞龍，以及魚頭雕刻、古董家具，穿過DJ台便是可欣賞昭拍耶河景的餐廳。脫鞋進入餐廳，坐在軟墊上，吹着涼風，喝杯梳打，一掃熱氣。臨走前記得看看他們的自家香草園。

另一個散步後的休息熱點是Mother Roaster，它藏身於巷弄老宅的2樓，別被地下的廢鐵嚇倒，就像到秘密基地探險一樣，只要穿過廢墟，便可找到樓梯，爬上2樓，有很多貓咪歡迎你。店內冷氣開得很大，空間寬闊，很好坐。Mother Roaster由一名70歲的婆婆創辦，她醉心精品咖啡，特別引入許多泰國種植的咖啡豆；店內還提供簡單輕食，讓你可以享受一個慢活的下午。

泰式奶茶獨特「鴨麵」味

最後一個熱點，是專門賣泰式奶茶的Citizen Tea Canteen of nowhere，門面的橙黑色磚牆和周邊的環境形成強烈對比。此店老闆正是藝術家Saran Yen Panya，她把強大的設計基因注入茶店，亦在店內售賣自家設計的T恤、手袋等。

Saran以唐人街耀華力路（Yaowarat）和泰國華人喝茶文化為靈感，認為曼谷唐人街有獨特的設計美學，如梅花、老虎、茶罐上的字體、龍、鳳等，這些圖案不但在路上隨處可見，亦與泰國茶的文化息息相關，因此她將圖案以絲網印刷方式，印在布上，成為店內獨有的裝飾；而茶具、茶壺、茶杯到舊時餐廳常見的老式玻璃杯架，亦是牆上的注目點。

很多人以為泰式奶茶只有一個味道，但原來用上不同的精品茶葉浸泡，會有香蕉、雲呢拿等味道，喝起來比一般街檔的奶茶味道細緻。店內有6至8款茶選擇，不定時更換，當中特別有趣的是鴨麵招牌茶，靈感來自區內的鴨麵店，Saran和一名茶師合作，設計出帶有木香的茶葉，讓人想起麵館內的香氣，將社區的氣味融合。茶店還有2樓空間，可看到鄰近廟宇的屋頂。茶店在老城區十分突出，但毫無違和感，Saran希望年輕人能看到老區的魅力，鼓勵他們做與眾不同的事情。由於店內只有一個茶師，又要逐杯冲製，因此大家等待時正好慢下來，好好感受老社區的一份悠然。

最後，走到累了，可到Khun Phu吃咖喱角，這間小店由老闆Phu於40年前創立，由酥皮到內餡全是自家製，炸油每天更換，沒有油膉味。店內主打咖喱雞肉味，味濃酥香，帶少許辣，椰香十足，皮脆而不油膩；另外還有菠蘿和芋頭味等。牆上掛有很多名人照片和簽名，是泰國著名的小食店。

●Baan Rim Naam

地址：378 Soi Wanit 2, Talat Noi, Samphanthawong, Bangkok 10100

查詢：www.instagram.com/baanrimnaam

●Mother Roaster

地址：1172 Soi Chareonkrung 22, Talat Noi, Samphanthawong, Bangkok 10100

查詢：www.instagram.com/motherroaster

●Citizen Tea Canteen of nowhere

地址：762 Vanich 2 Alley, Talat Noi, Samphanthawong, Bangkok, 10100

查詢：www.facebook.com/citizenteacanteen

●Khun Phu Curry Puff

地址：24 Charoen Krung Rd, Talat Noi, Samphanthawong, Bangkok 10100

■泰國旅遊錦囊

證件要求：持半年有效期特區護照，免簽證留泰45天

機票資料：4月份香港航空來回香港與曼谷$2825起（包稅及燃油附加費），查詢：bit.ly/3nneEWi

交通：乘MRT到Hua Lamphong站，步行約15分鐘到Talat Noi區；或在曼谷市中心乘的士或Tuk Tuk到金佛寺

文：Gloria Chung@FoodandtravelHK

編輯：梁小玲

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