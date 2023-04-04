龍貓隧道飛「星」滿林 花蓮歎螢光晚餐

在地風味--由在地名氣餐廳預備的餐點，選用光復鄉當地農產食材，百分百馬太鞍風味。（馬太鞍休閒農業區提供）

浪漫晚餐--在被螢火蟲聚居地包圍的茅草屋中享用一頓非一般的浪漫晚餐。（馬太鞍休閒農業區提供）

保育類蝴蝶--賞螢之外也可以賞蝶，這裏聚集了70種以上的蝴蝶，包括保育類的青斑蝶（圖）、黃裳鳳蝶和台灣紋白蝶等。（蝴蝶谷溫泉渡假村提供）

地標「蟻窩」--在食用花海區有不少特色地標，如圖左後方外形獨特的漂流書室「蟻窩」。（梁幹持攝）

平坦步道--整個園區都是平坦的步道，無論在蜿蜒小徑上騎單車或漫步在木棧道上也非常輕鬆，絕對老少咸宜。（梁幹持攝）

花蓮賞螢--花蓮的賞螢活動相當多元化，看螢火蟲之餘還可泡溫泉、嘗在地美食。圖為大農大富平地森林園區的楓香林步道。（許洲維攝）

【明報專訊】台灣每年4、5月，是螢火蟲大爆發的季節。這次到訪花蓮，來到全台最大的賞螢基地，在台灣第一座平地森林園區跟隨生態導遊認識螢火蟲、在原始濕地品嘗特色「螢光」晚餐，還可以深入全台最大樟樹山林賞螢兼泡黃金溫泉。

花蓮是台灣東部一片淨土，尤其在狹長的花東縱谷，綿延山脈與河川田園相互交錯，景色非常壯麗。這次把握賞螢最佳季節，到訪縱谷的中心點——光復鄉，先在「大農大富平地森林園區」參與全台最早及最大的賞螢活動。

大農大富平地森林是一個面積達1250公頃（約等於5個長洲的面積）的生態森林公園，種植了樟樹、榕樹、榆樹、楓樹、鳳凰木等近20種、逾百萬棵低海拔樹種。全世界約有2000多種螢火蟲，台灣目前已知的螢火蟲約有60種，而據園區紀錄，在這片廣闊的叢林裏曾發現大陸窗螢、山窗螢、雲南扁螢、黑翅晦螢、黃緣螢及黃脈翅螢等多個品種。

螢火蟲是一種具有發光能力的昆蟲，喜歡生活在潮濕環境中，例如森林、草地、沼澤和河邊。牠們通常在初夏晚上出現，目的是尋找食物或交配。牠們的發光器通常位於腹部，當體內的螢光素與酶發生化學反應時就會釋放光芒。

收起發光用品 保持安靜

為了追蹤這點神秘的綠光，我們跟隨園區生態導遊緩緩步入森林。「大家緊記不要使用防蚊液和手電筒、夜光手表等發光用品，因為這些都會為螢火蟲帶來傷害和騷擾。」導遊極輕聲地說。沒錯，在螢火蟲的家，我們還必須保持安靜，避免破壞主人家的生活環境。

瞳孔逐漸適應幾乎伸手不見五指的四周，呼吸到的空氣也變得濕潤，感覺特別清新。走了大概10分鐘來到被稱為「龍貓隧道」的楓香林步道，漸漸看到幾隻螢火蟲若隱若現在叢林裏閃過。忍着興奮的尖叫繼續往漆黑裏追蹤，果然，螢火蟲的數量逐漸增加，森林裏充滿了燦爛的光芒，猶如閃爍的星星。我們蹲下身子靜靜地觀察這些小小的生物，看着成群的螢火蟲在眼前飛舞，默默地被大自然奇妙的生命力感動了。●

螢漫平森．2023大農大富賞螢趣

日期：即日至4月9日，每晚3團：晚上6:30、7:30、8:30

收費：平日230新台幣/約59港元、假日300新台幣/約77港元（含生態導覽解說、社區伴手禮及保險）；2歲或以下免費

報名：www.accupass.com/go/2023firefly

fb專頁：大農大富平地森林園區

徜徉樟樹林 泡美人湯

同樣位於光復鄉、離火車站約15分鐘車程的「富源國家森林遊樂區」佔地191公頃（約等於2個坪洲的面積），被富源溪貫穿，有四通八達的環山步道和全台灣最大的樟樹林及原始闊葉樹林，其中樟樹林面積多達70多公頃。此外，這裏也是雀鳥和昆蟲的家，每年賞螢季節，大量的黑翅螢火蟲便會出沒在步道林間。

來這裏賞螢最吸引之處是可以順道在園裏的蝴蝶谷溫泉渡假村「涌泉風呂」來一個溫泉浴紓緩疲累的雙腿。這裏的泉水是來自中央山脈下萬年溫泉源頭，屬碳酸鹽泉，據稱對皮膚有美白功效，所以又稱為美人湯，泡完感覺肌膚滑溜；加上開放式的溫泉池被樟樹林四周環繞，身心可完全躺進大自然懷抱中，感覺前所未有的放鬆。●

春賞螢光晚宴．螢火蟲季節

日期：4月1日至5月1日晚餐下午5:30至晚上9:00；螢火蟲導覽晚上7:30開始（約40分鐘）；涌泉風呂上午10:00至晚上10:00

收費：成人750新台幣/約193港元；4至12歲450新台幣/約116港元，3歲或以下150新台幣/約39港元（另加一）；包晚餐、門票、免費停車及螢火蟲導覽（遇雨導覽取消）

溫泉加收：成人150新台幣/約39港元、4歲或以上兒童100新台幣/約26港元

網址：www.bvr.com.tw（蝴蝶谷溫泉渡假村）

賞螢前歎在地農產

離光復火車站不遠的馬太鞍濕地，是早年阿美族的聚居地。馬太鞍（Fata'an）就是阿美族語「樹豆」的意思，也是阿美族人的吉祥物。這裏孕育了水生螢火蟲黃緣螢、黑翅螢等物種，在濕地園區的木棧道，是賞螢的熱門地點之一。

賞螢季期間，遊人可以預約在馬太鞍休閒農業區裏享用由在地店家「勝利不廢商號」、「欣綠農園」供應的農村料理。餐點採用光復鄉特色食材，如在地種植的白米、當季的箭筍、原居民料理常用的蕗蕎等。飽餐一頓後，跟隨導覽員沿溪流、沼澤欣賞螢火蟲漫舞及生態解說，這場螢光晚宴必定比許多五星燭光晚餐更浪漫難忘。●

2023螢饗｜馬太鞍濕地．螢光餐桌

日期：即日至5月7日，逢周五、六、日下午5:30至晚上7:30

費用：799新台幣/約206港元（含專業導覽、餐點、飲品）；3歲或以下免費，不供餐

報名：www.surveycake.com/s/veDQy

fb專頁：馬太鞍休閒農業區

● 台灣旅遊錦囊

簽證：符合資格的香港居民可網上申請電子入出境許可證

網址：bit.ly/3YTBkef

機票：4月份長榮航空來往台北機票連稅$2290起，訂票及查詢：www.evaair.com

交通：從台北火車站乘搭台鐵至花蓮光復站，再轉乘計程車，全程約3小時

台灣防疫要求：www.cdc.gov.tw

文：司徒鳳恩

美術：謝偉豪

編輯：王翠麗

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