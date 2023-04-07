逛市集 血拼食大餐 玩盡復活節 巨蛋波波池打卡

換上春裝--兔子「肉包」穿上由Fashion Clinic度身訂做、以升級回收材料製成的春裝。（機構提供）

打卡必到--高2.2米的「LOVE」英文字母均是空心的，讓大家走進去或坐在裏面擺出各種姿勢拍照。（黃志東攝）

【明報專訊】今天是復活節假期的第一天，還在苦惱給另一半或家人安排什麼節目？除了出外旅行，本地都有不少好玩好吃的地方等待大家發掘，無論是拍女神造型照、與家人逛市集，抑或吃復活節大餐，甚至是買禮物逗小孩或情人都有很多選擇。快打開我們為你準備、包含食買玩精選的精彩「復活蛋」，給大家送上一個驚喜假期。

● 打卡及市集精選

巨型裝置派彩蛋 童心大爆發

若小小的復活蛋已經不能吸引你的眼球，那麼佈滿巨型彩蛋的打卡位「Eggs in Bloom」必然令你滿意。葵芳新都會廣場5樓的天空小屋，放置了30隻立體彩蛋，每隻約1至2米高，走進去儼如身處一個復活蛋波波池。部分彩蛋更有發光裝置，日或夜有截然不同的拍攝效果。想進入這間彩蛋小屋條件很簡單，只要在活動期間即日以商場的電子貨幣單一消費滿$100，或憑The Point 300積分及追蹤新都會廣場的facebook及Instagram，便可到裏面盡情擺甫士影相。

至於露天廣場各處也有不同的大型裝置供大家欣賞及免費打卡，包括2米高的復活蛋、巨型「LOVE」英文字母、LED打卡牆等。若你童心未泯，更可在特定日子以指定電子消費金額換取可愛造型扭波或造型棉花糖，作為拍照小道具。

「慢活市集」主攻本地特色品牌

此外，商場於即日至本月10日在L3及L4露天廣場舉辦「慢活市集」，設有近50個主打精品咖啡、綠色植物、首飾等本地特色品牌巿集，如L.K Coffee精品咖啡、Wandrian Handmade飾物等，同場亦有咖啡渣印章明信片工作坊，最適合文青。●

Eggs in Bloom主題佈置

日期：即日至5月1日

時間：上午10:00至晚上10:00

地址：葵芳新都會廣場 L4、L5露天廣場

查詢：2429 6500

兔子「肉包」變時裝達人

兔子也要趁復活節換新裝！台灣創作人林俞槿（Emma）於2009年創立emmaAparty，以多個可愛卡通動物主角俘虜不少人，適逢復活節，她筆下的兔子「肉包」自然成為焦點。

今次她更與時裝設計團體Fashion Clinic合作，「肉包」會換上由Fashion Clinic度身訂做的春日新裝，在灣仔星街一帶與大家見面。這套由升級回收材料製成的春裝設計調皮可愛兼色彩繽紛，與象徵活力、生命力及重生的復活節不謀而合，同時也不忘喚醒大家對回收、環保及可持續發展的關注。●

星街小區×emmaAparty

「Refresh. Easter. Bunny 裝『新』復活兔」

日期：即日至4月16日

地址：灣仔星街小區（太古廣場3座外，包括永豐街及星街）

查詢：www.starstreet.com.hk

台夜市空降太古城

搶不到貴機票，其實都可以在本地尋回逛台灣夜市的感覺！太古城中心與誠品書店及誠品生活太古店，一同把台灣夜市「搬」到商場內（圖），以「來去迺夜市」（一起逛夜市）為主題，於太古城中心2樓中庭及中橋掛上有大燈籠的台灣觀光夜市拱門，還有人氣排檔、遊戲地攤、誠品文青牆等打卡熱點，除了影相，更可以於「誠品知味」蒐羅各式各樣的台灣伴手禮，把「手信」帶回家。●

誠品「來去迺夜市」展場

日期：即日至5月7日

時間：上午10:30至晚上9:30

地址：太古城中心2樓中庭及中橋

查詢：2568 8665

奧海城嘉年華探癲噹

若你支持本地創作，可以到訪麥田捕手聯同本地著名插畫公仔「癲噹」合辦的復活節嘉年華市集。市集除有各項手作首飾、食品及產品外，還設「癲噹」期間限定店及打卡位，包括各式「癲噹」產品及少見的「癲噹」造型曲奇餅（圖），大人小朋友都鍾意！此外，在4月5至10日期間，場內更設有復活節場景手作工作坊，S+ REWARDS或Olympian Kids會員可以憑點數參與1次工作坊，親手製作獨一無二的復活節場景裝飾。●

麥田捕手×癲噹

復活節嘉年華市集

日期：即日至4月17日

時間：中午12:00至晚上9:00

地址：奧海城2期地下主題中庭

查詢：2397 3636

● 禮物精選

英式手工復活蛋藏驚喜

復活節朱古力一向以造型精緻作賣點，令人不忍咬下去，好像FORTNUM & MASON今年推出的Decorated Easter Egg Trio，便是玩得又食得的朱古力復活蛋，3款以牛奶、黑朱古力及白朱古力製成的復活蛋以古董模具手工製成，上面有色彩斑斕的糖花配襯；只要輕輕敲開外殼，便可看到裏面由牛奶和黑朱古力製成的可愛動物造型零食！品牌位於K11 MUSEA旗艦店，由即日至4月10日更設有小遊戲，只要找出藏於店內不同角落的巨型復活金蛋，即有機會獲得驚喜禮物，一於齊齊去做個「復活蛋獵人」！●

銷售點：K11 MUSEA旗艦店

網址：www.fortnumandmason.com

朱古力十字包搶鏡

沒有朱古力，怎算得上過復活節！復活節朱古力造型除了有復活蛋，其實也可加添不同的創意，英國馬莎（M&S）推出各款動物朱古力，全是3D造型，包括鬈毛狗、臘腸狗和霸王龍等，還有加入提子乾和橙味啫喱塊，以及用白朱古力做出十字形狀的十字包，精緻可愛。此外，M&S亦同時採用100%無塑膠復活蛋包裝，與大家一起守護地球。●

銷售點：各馬莎分店

網址：corporate.marksandspencer.com

小兔花園嘗港產朱古力

復活蛋及復活兔在這節日天生一對，本地自設廠房的朱古力品牌Schoggi Meier推出的復活節主題系列，便以蛋和兔子作主角，包括打碎蛋殼會見到不同款式朱古力的敲敲復活蛋、如畫作般美麗的小兔花園朱古力等。其朱古力採用瑞士原材料Couverture 100%可可脂朱古力及其他來自世界各地的原材料，每天在香港製造，特別新鮮。●

銷售點、網站：www.schoggimeier.com.hk

● 「搵食」精選

五星下午茶 歎小雞法式甜點

有幾日悠閒假期，在香港四季酒店The Lounge歎下午茶就最好不過了。酒店全新的下午茶以春季及復活節為主題，甜點造型可愛又應節，包括以甘筍造型、配有檸檬芝士忌廉的甘筍蛋糕；以及帶有清爽青檸風味和杏仁香氣的小雞法式蛋白杏仁餅。另一個吸睛之作，肯定是「煎雙蛋」造型的芒果希臘乳酪蛋糕，底層為乳酪蛋糕與亞麻籽，中層配以希臘乳酪慕絲蛋糕，上層是可口的流心芒果球，打卡一流。

鹹點方面有法式火腿芝士黑松露三文治、芝士龍蝦奶油包、鴨肝拼鴨肉醬三文治卷等。在4月7至10日，下午茶設現場cooking station，每桌獲一個「搗蛋巧克力」，敲開朱古力蛋殼，會發現裏面藏着棉花糖及迷你復活蛋，好玩又有驚喜！十字包即場烤熱後加入檸檬雪糕給客人享用，四季酒店行政餅房總廚Ringo Chan更以這個別出心裁甜點代替傳統復活十字包！●

The Lounge復活節下午茶

日期：即日至4月10日

時間：下午3:00至4:30或下午4:30至6:00

價錢：$528/位（另加一）

地址：中環金融街8號香港四季酒店大堂層The Lounge

查詢：3196 8882

意國必食應節芝士雞蛋批

想過一個意式復活節？最好就從食物入手。主打傳統意大利菜的Lucciola，在復活節期間將晚餐升級，5道菜晚餐小菜及前菜包括布袋芝士配番茄及特級初榨橄欖油、蒸蘆筍配Grana Padano芝士醬和時令黑松露等。其中意大利Ricotta芝士雞蛋批是意大利傳統復活節餅食，皮薄兼餡料豐富。

升級晚餐 龍蝦羊牛排任選

至於主菜選項包括：手工龍蝦尾意大利麵、烤小山羊排、美國頂級肉眼排，以及黑松露意大利薄餅配迷你水牛芝士、Bufala Bocconcini芝士、蘆筍、嫩菠菜葉及有機蛋黃醬，大家可於上述主菜中選一項。而甜品更有多款選項如馬斯卡彭芝士低脂雪糕配檸檬酒。復活節晚餐僅供應3天。餐廳特於4月9日提供復活節早午餐（$688/位，另加一），可品嘗到意大利Ricotta芝士雞蛋批、海鮮及手工龍蝦尾意大利麵、走地燒春雞、美國封門柳牛排等美食。●

Lucciola復活節晚餐套餐

日期：4月7、8及10日

時間：晚上6:00至11:00（10:00截單）

價錢：$488/位，另加一

地址：灣仔駱克道330號The Hari Hong Kong 1樓Lucciola

查詢：2129 0333

文：顏燕雯

模特兒：Karlie Ho

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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