體驗活字印藝 親手執字粒

存版櫃--以往印刷舖有存版櫃，幫客人存放一些有機會再用的印版。圖為學校印刷品用到的印版，有家課日誌、上課時間表、校名等。（黃志東攝）

執字粒--字粒先分為「出俗字」（常用字）與「入俗字」（非常用字），再按部首筆畫排列。在字櫃上本身有貼紙標示每一格存放的字，活字館另外加上部首字卡，助參加者找到需要的字粒。（黃志東攝）

【明報專訊】到外地旅行最愛看各種主題展覽，大型博物館以浩瀚、多元的藏品，將悠長歷史、大千世界收納其中；小型展覽館則如放大鏡一樣聚焦在故事一頁，往裏頭看，可細味當中的人情故事。在香港也有不少由民間自設的小型展覽館、資料館……大家可以從活字粒追溯本地印藝的前世今生，又可透過磅秤細閱本地民生商貿演變，將那些散落在歷史長河的碎片，一一拾起。

今時今日印刷變得方便，在電腦前按一個掣，就可印出各式各樣的印刷品，有彩色單張、雙面文件、燙金激凸效果的小卡片等，方便得讓人幾近忘記印刷技術經歷過多少回改革、創新，才演變成今日的模樣。

3年前香港版畫工作室與香港文化博物館舉辦的印藝展覽，將香港首套中文字粒「香港字」重現人前。這套被譽為最美麗的中文活字在外流落百年，輾轉回到這片土地，箇中過程迂迴曲折，讓人難忘，同時燃起大眾對本地活字印刷發展的興趣。承接之前的印藝展覽，去年9月底版畫工作室進駐油麻地上海街的視覺藝術空間，設立「香港活字館」，透過展出活字印刷的相關器具，舉辦導賞團與工作坊，將印刷工藝帶回社區。

17萬鉛字粒 排序有竅門

何謂活字印刷？從館內那黑壓壓的活字櫃已見蛛絲馬迹。香港活字館策展人黃洛尹（Loraine）指，活字印刷的工序分為執、印、切、釘，「執即是執字粒排版， （以字粒）砌出想要的版面；然後放入印刷機印刷；印好後將紙張邊緣切割整齊、排好順序；最後釘裝成書、單據、便利貼等印刷品。」館內有逾17萬粒鉛字粒，均為楷書，來自兩間分別位於上水和元朗的家庭式印刷舖。

站在上萬字粒前面，只感到一片茫然，怎樣執齊所需字粒呢？原來字架分為「出俗字」（常用字）和「入俗字」（非常用字），再根據部首筆畫排列，每個師傅還會因應使用習慣、業務等調整。如印卡片為主的師傅，「公、司、工、廠」等字粒不僅數量多，還特別放於師傅自己常用的字格，而非按行規排列的「出俗字」內。「平時工作坊教參加者找字，需一併了解印刷師傅的背景；代入師傅角色，再配合時代背景才找到需要的字。」在保存活字印刷的工藝，同一時間將這些社區故事傳誦下去。

古老「手落照鏡」 香港製造

繞到印刷機面前，館內展出2部海德堡風喉照鏡活版印刷機，分別在1960年和1973年於西德製造。除了印刷，此機還可做不同的印刷加工，如凹凸效果、燙金、die-cut（裁形）等，是上世紀印刷舖中最常見的型號之一。Loraine拿來幾張可愛的貓貓卡片，色彩豐富，富有手感，原來都是用此型號的印刷機製作，這些機器走過半世紀仍可如常運作。「雖然這門工藝、這些機器有些年紀，但只要多花心思，其實都可做到一些很當代（contemporary）的作品。」在旁一排3部的坐台式Adana手搖活版印刷機，來自英國，全手動操作。其印刷範圍較小、壓力較輕，常用來印刷卡片等小型印刷品。而置於門口那部手落照鏡活版印刷機看來古老，Loraine估計它比風喉照鏡機更大年紀，或早於1950年代製造；它最特別的地方在於「香港製造」，機身刻有「粵生機器廠製，香港大道東」，但目前有關此機的資料不多，團隊仍在蒐集中。

在Loraine講解途中，不時有街上行人隔着玻璃向我們投來好奇目光，大抵活字印刷這傳統工藝，在現時大家的眼中是門「新鮮」玩意。活字館每月都會舉辦一次導賞團暨手搖活版印刷體驗，可用Adana印刷紀念卡；如果90分鐘的導賞團意猶未盡，隔月舉行的活字排印工作坊會花3小時講解有關活字的基礎知識，從檢字、執字粒，到排版、印刷都可一手一腳完成，詳情可留意「香港活字館」facebook。●

地址：油麻地上海街404號地下

fb：香港活字館 hong kong open press

文：張淑媚

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com