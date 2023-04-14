磅秤資料館 見證本地商貿斤両

毛衫磅--俗稱「毛衫磅」的「打磅」不止可量度每件衣服的重量，同時顯示一打12件的重量，方便船運記錄。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】「我們這裏不是博物館，而是資料館。」三興製磅廠的市場及銷售策劃總監廖紫婷（Venus）開宗明義道出「磅秤資料館」的定位。她此言非虛，無論是面積、藏品量，這裏與歷史博物館、M+等大型博物館相比「貼地」得多，但聽她的導賞、聽她說故事，就如走入磅秤世界的時光隧道，當中所收穫的知識與趣味，不比博物館少。

三興製磅廠扎根香港近80年，從早年為海味舖、米行製造磅，到後來香港工業起飛，為製造業研發大大小小的衡器，再到幫海洋公園的熊貓、海獅造假石山地磅，為薯片、鮑魚、月餅等製作檢重秤，三興的蹤影遍佈各行各業。年逾八旬的第2代傳人梁渭潮早有保育本地磅秤文化的念頭，去年7月將位於太子界限街的門市改建成小型資料館，展出各種桿秤、機械磅、電子磅等，以衡器道出一個又一個故事。

甫踏入展館，滿佈歷史痕迹的坐地大尺磅最為顯眼，一看就知最古老。這個大尺磅在1879年生產，距今已有144年歷史，其柱身及磅面以木製造，乃戰前獨有，即使經歷百年仍保持完好，數年前由古玩店轉贈三興展示。尺磅柱身寫有「華南印刷公司」，以往為大型紙品量重，並由上環的茂昌老舖修訂公磅，老舖將地址、商號和6位數字電話號碼寫於磅上，就如行走的廣告一樣，霸氣十足！明明是尺磅（即以平衡尺顯示重量），Venus說它常被誤稱為「米磅」，因以往磅是「西洋貨」，價值不菲，舊時米行興旺得很，有能力添置尺磅量米，大抵常在米行見到此磅，慢慢就形成這誤會。

磅1件 自動計1打重量

展示架上有一對猶如兩兄弟般的針磅並列，這一對英製Salter磅是梁渭潮的心頭好之一。細心一看，黃銅磅面上有兩個單位，外圈為英國通用的「磅」，內圈為「港斤」（catties），據說是首個港斤針磅。當年外國磅廠多用磅或公斤為單位，不懂得港斤，梁渭潮親自繪下港斤與磅的比例刻度，交由英國製磅公司Salter生產後引入本港。針磅使用上更為方便，只要將物件置於盤內，壓針感受到重量後就會指向數字，毋須如秤或尺磅般要花時間抓平衡點，大大改變了香港的商貿習慣。

移動數步，又出現另一個針磅。驟眼看不就是一個普通的磅嗎？Venus笑瞇瞇地說：「它同時是一部計數機！」1970、80年代香港製衣業蓬勃，三興為製衣工廠設計出俗稱「毛衫磅」的打（讀音：daa1）磅，在日本製造後引入。磅面同樣分為兩個單位，內圈為每件幾多安士，外圈為每打多少磅，「這個磅特別在，放一件產品上去，已能顯示一打12件的重量，毋須自己計算」，方便船運出貨，大大節省計算時間。

聽Venus將每個磅的故事一一道來，一旁側看香港工商貿的演變發展。資料館人手有限，現時需預約參觀，透過導賞團形式開放予公眾，可留意磅秤資料館的facebook或WhatsApp查詢導賞團細節。●

磅秤資料館

地址：太子界限街13號F地舖

查詢：9664 3380（WhatsApp）