西貢高流灣 山水逍遙遊 登東龍二輋 賞蚺蛇尖險峻

大灣--離開東龍二輋後，下望見到左起海岸線甚長的大灣、望魚角和鹹田灣。（馮凱鍵攝）

聖伯多祿小堂--第一所聖伯多祿小堂在1873年建成，經歷過風災及換地重建，今天已是第三座。（馮凱鍵攝）

海邊十架--蛋家灣海邊斜坡上的黃色十字架，對經常出海的漁民來說，是平安歸航的祝福。（馮凱鍵攝）

古老校鐘--荒廢校舍仍懸掛着古舊校鐘，昔日敲過多少令孩童又愛又恨的鐘聲？（馮凱鍵攝）

牆上校徽--有山有水有路的校徽，濃縮了無數漁民子弟成長的故事。（馮凱鍵攝）

蚺蛇尖--在東龍頭輋路上，可欣賞蚺蛇山勢，左邊是險要的北脊，右邊是緩緩上升的南脊。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】4月轉眼過了一半，炎夏漸近，趁暑氣未盛，來一趟有山有水的逍遙遊。〈由我帶路〉今次請來山藝教練梁梓浩（Sunny）帶路，由高流灣走過東龍二輋，沿途遠眺險峻的蚺蛇尖，兼有西貢東的海灣美景相伴，走過露營熱點赤徑，微熱下享受海天一色的賞心悅目。

東龍二輋是指西貢高流灣以南的兩座山峰——東龍尾輋（海拔高206米）和東龍頭輋（海拔高222米），兩峰之間的山脊景觀開揚，整段路線長約7.8公里，屬中級路線，適合平日愛行山人士前往。

船期疏落 宜預早到碼頭

採訪當天，我們一行三人早上9:30在西貢總站坐九巴94號（$7.2），至總站黃石碼頭下車，車程約半小時；然後乘坐上午10:35往塔門（經高流灣）的街渡，船費$11起。由於船期疏落，記緊預留足夠時間到碼頭等船，避免送船尾（街渡時間表：bit.ly/2KtWf4E）。

到高流灣碼頭的船程約20分鐘，碼頭一片寧靜悠閒。翻查資料，當地早於200年前已有人聚居，以捕魚養魚為業，高峰期有逾千居民；至1960年代後期，大量村民轉到市區打工，現時高流灣村落只剩下數十戶人家。

登岸後左轉沿石級向上走，先見到海鮮酒家，再往上走就是已荒廢的高流灣漁民學校。校舍頗具規模，由3幢單層平房組成，站在露天操場，會找到有山有水有路的校徽。當望着仍保留古舊校鐘的校舍入神時，剛好有村民經過，友善地和我們聊天，細說假日不時有遊人預訂私房菜，老遠過來享受海鮮餐。

原路折返至碼頭小路，右轉往蛋家灣方向走去，沿路指示牌清晰，經過不少廢棄村屋。約走20分鐘，便來到第1個checkpoint：蛋家灣。蛋家灣背山面海，景色優美，在高流灣碼頭及蛋家灣都設有公共洗手間，十分方便。

小聖堂走過百年 海邊十架守候漁民

走在蛋家灣，感受到濃厚的宗教色彩。先在石屎路旁見到一座平房，門牌同時註明是「崇明學校」及「天主教會所」。沿着石屎路緩緩上升，見到背山面海有一座黃色十字架，海上漁船經過必見到這個清晰標誌；在崇明學校右方海灣山腰上，見到天藍色鐵閘內的白色建築物「古道行 聖伯多祿小堂」。在偏僻漁村的小堂，玻璃窗是典雅彩色琉璃，為小堂增添亮點。

原來早於19世紀，已有天主教傳教士在西貢一帶村落徒步或乘小艇巡迴傳教，其中包括蛋家灣。第一所聖伯多祿小堂在1873年建成，後經歷1874年風災吹毁、1908年換地重建，今天現存的聖伯多祿小堂已是第三座。

離開蛋家灣走入山林後，Sunny提醒留意分岔路口，兩個分岔路口均需左轉，在第二個分岔路口後就由石屎路轉入泥石路，若然一直跟着石屎路走，就會走錯路。山徑兩旁植物比較茂密，路徑尚算清晰易見。Sunny笑說，幸好大家都穿了長褲，否則雙腿會被枝葉刮到傷痕纍纍。約走5分鐘，視野頓然遼闊，回望就是高流灣和塔門。

北脊巍峨高聳 南脊緩緩上升

一直走在山脊，約走40分鐘，便到達第2個checkpoint：東龍尾輋。期待的畫面終於出現，就是望着蚺蛇尖的北脊。來到這裏才明白，遊東龍二輋吸引之處，不在東龍尾輋或東龍頭輋，而在此路徑可欣賞到蚺蛇尖最險峻的一面。當你攀登蚺蛇尖時，因身在其中，反而沒有那份距離去感受蚺蛇尖獨特的雄偉。

東龍尾輋與東龍頭輋連接的路段以平路為主，視野廣闊，遠望見到浮潛勝地黃茅洲，在黃茅洲南面就是米粉嘴。向着東龍頭輋進發，山勢緩緩上升，可以不同角度去欣賞巍峨高聳的蚺蛇尖，由險峻的北脊，到緩緩上升的南脊，景色開揚，令人不禁放慢腳步。約半小時，便到達第3個checkpoint：東龍頭輋。東龍頭輋海拔222米高，山頂在小徑的左手邊，要穿過茂密樹林才可到頂，沒有明顯路徑，Sunny指山頂景色沒什麼特別，毋須登頂，反而右邊面向東心淇山，遠望山巒起伏，山外有山，景致較特別。

我們稍事休息，沿着明顯的山徑前行，便離開東龍二輋，山路開始變得崎嶇，要多留意路面情况，一路沿較狹窄的泥石路下山，會到達一處山坳，當中有多條小徑，左右分別有捷徑通往赤徑、蚺蛇坳和蚺蛇灣等多個地方，但Sunny着我們要走中間上頂較明顯的路徑，它較其他小徑明顯清晰，雖然一路上山，但換來美景連場。當爬升至一個沒有名字的山（海拔高248米），路徑有點斜，上山途中不時稍作休息，左邊可見水清沙幼的隱世沙灘蚺蛇灣。

上山後路徑清晰，沿路前行，左邊繼續有靚景，下望見到大灣、望魚角和鹹田灣。這段路徑較長，走近個半小時，幸有靚景伴隨。落山時要留意多碎石，須放慢腳步。尾段沿石級路下山，見到石屎路，右轉便連接麥理浩徑第2段。這路段平坦易走，心情也輕鬆自在，約走20分鐘平坦路段，便到達終點：赤徑碼頭。

前往東龍二輋有兩個方法，可坐船從赤徑碼頭出發，走到高流灣坐船回黃石碼頭。然而高流灣的船期較疏，若誤點趕不上回程的船，便要原路折返，比較吃力。身兼香港山藝協會創辦人的Sunny推介由高流灣出發，行至赤徑坐船離開，安排較穩妥；若不幸誤點沒有船，也可以由赤徑走往北潭凹巴士站，當然要花個半小時多走3.7公里路程，但總較原路折返好。

我們沿路不時佇足欣賞美景，或慢慢打卡影相，約下午3時許才走到赤徑碼頭，在海邊吹吹風，然後在下午4時40分上船（4時20分由塔門開出），抵達黃石碼頭時剛好有九巴94號準備開車，坐車離開時，感到整個行程好滿足。●

● 路線

中級路線，適合富行山經驗者

長度：約7.8公里

裝備：行山鞋、防曬用品、長袖衫長褲、充足糧水

交通及需時：詳見內文

● 溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

文：王惠芳

美術：謝偉豪

編輯：王翠麗

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