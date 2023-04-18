墨爾本觀F1賽車 感受飛一般引擎咆哮

法拉利車手辛尼斯（紅車）因被裁定為引發第56圈撞車意外的元兇，被大會判罰加時5秒，最終由第4名衝線變成「包尾」。（周群雄攝）

山坡觀戰——阿爾伯特公園賽道第11個彎位有一個微微隆起的小山坡，是其中一個Park Pass門票的最理想觀戰位置。（周群雄攝）

【明報專訊】作為澳洲第二大城市，墨爾本（Melbourne）對外國遊客來說本身已有很大吸引力，嗜酒人士可以到雅拉谷（Yarra Valley）的酒莊品酒，喜愛大自然景觀或戶外運動，又可以跑到西南面的大洋路（Great Ocean Road）；但若數到最具吸引力的國際盛事，就肯定是一年一度的世界一級方程式錦標賽（F1）澳洲站賽事！今次記者終於有機會飛到墨爾本，在阿爾伯特公園賽道（Albert Park Circuit）現場觀戰。雖然僅逗留一天，但親身感受過引擎隆隆的咆哮聲，跑車飛一般的速度，瞬間就讓記者變成賽車迷！

今年的F1澳洲站賽事，於3月尾、4月初一連4日在墨爾本舉行，共上演F1、F2、F3及Supercars賽事。頭兩天沒有F1賽事，但可看到各車隊在賽道上練習和測試；第3天是排位賽，車手要全力跑出最佳圈速，爭取在正賽中以最佳位置起步；最後一天的「戲肉」正賽，當然更是不容錯過。

F1正賽開賽前2小時會舉行車手巡遊，20名參賽車手除下頭盔，各自坐上跑車繞場一圈，跟車迷打招呼。即使記者僅屬「臨時」賽車迷，亦很容易知道哪個車手特別受歡迎：韋斯塔本、咸美頓、艾朗素等冠軍級人馬自然不在話下，擁有超高顏值的陸克萊亦廣受車迷喜愛。

挑戰換輪胎 看花式飛行表演

4天並非全程只有賽事，反而像是賽車迷嘉年華，場內有許多跟賽車有關的主題展覽、遊戲攤位及花式飛行表演。就算不是賽車迷，都會迅即感染到歡樂氣氛，一下子變得對各項活動充滿好奇及興趣，不期然會跑去看看老爺跑車，鑽進裝甲車的車廂中，甚至與朋友組隊挑戰更換跑車輪胎遊戲，很快便消磨一整天。

現場睇F1到底有幾吸引？我們一行人來到會場時正舉行F2賽事，站在賽道圍欄外觀戰，心情很易被呼嘯而過的引擎聲燃起；當來到F1賽事上演，不得了，引擎聲完全不在同一檔次，簡直震耳欲聾，直接攻入心窩！最快的F1車手約需1分20秒便跑完1圈（長約5.28公里），即是當你剛拍攝完面前經過的20架跑車，正想翻看照片檢查之際，領先的跑車又已咆哮着衝近，這種震撼相信絕對無法從電視中感受得到。再者今年賽事特別激烈，58圈賽事中因意外出動了3次紅旗，特別是在第56圈重新起步後不久，多架跑車為了在彎位搶前而引發大碰撞，最終只有12名車手完成賽事。現在回想起來，心情仍未能平復。

最美F1賽道 圍繞人工湖

F1澳洲站賽事最初在阿德萊德（Adelaide）舉辦，但自1996年起被墨爾本取代，此後除因疫情停辦過兩年外，每年都舉行賽事。阿爾伯特公園賽道是一條圍繞着人工湖的街道賽道，被譽為擁有最美風景的F1賽道之一，未有舉辦賽車活動時，大部分賽道本身就是開放的車路，所以如果來到墨爾本自駕遊，雖然不可完整駛過賽道一圈，但也不妨來體驗一下賽道的特色。

●睇賽事攻略：霸定小山坡靚位觀戰

F1澳洲站門票分3種，包括Hospitality、Grandstand及Park Pass。Hospitality的座位最豪華，可以在最近距離或最舒適的位置觀賽，但票價不菲兼且一票難求；Grandstand大看台的票價比較親民，而且可以坐在居高臨下的看台睇賽事，無論掌握戰况或拍攝打卡都較Park Pass方便；Park Pass門票只能在非看台區玩遊戲及睇展覽，以及站於位置不太好的賽道兩旁觀戰。不過，記者圍着長約5.28公里的賽道外圍步行了一圈，發覺就算是Park Pass也有一些較理想的觀戰位，例如在賽道的第11個，以及第15、16個彎位附近，因為有一個微微隆起的小山坡或面對着長長的直路，可完整看到車身。明年賽道沒大改動的話，未能買得其他席位門票的讀者，不妨提前去這些地方霸位。

■F1正賽單日票價

Hospitality﹕1425澳元（約7508港元）起

Grandstand﹕325澳元（約1712港元）起

Park Pass﹕125澳元（約659港元）

網址：www.grandprix.com.au

文：周群雄

編輯：李曉虹

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