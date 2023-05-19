Zine記錄微細意念

【明報專訊】本地出版的zine部分可在獨立書店覓得，而在深水埗的一拳書館，不但找到本地出版，還有不少海外的zine，題材包羅萬有，全因館長龐一鳴是zine lover。「開書店時已決定要有zine corner！」

「Zine的題材百花齊放，可以很創新，有些微細意念或不足以製成一本完整的書，但不代表它們不應該出現，（而zine就可以承載這些想法，）這就是zine的趣味。」龐一鳴外遊時會特意買zine，年幾前他在英國蒐羅了過百本，將當中有趣、題材特別的引入給讀者。「很多題材在本地zine都找不到，但外國就很多元化，希望引入海外zine帶動本地zine的題材多樣化。」

冷門角度切入歷史、性別議題

他捧來一疊疊zine，介紹一些本地較少見的題材：例如單車，有以40歲以上女人踩單車為主題的zine、單車與心靈治療、怎樣帶寵物踩單車等；監獄系列則由過來人分享怎樣在坐牢時建立正面思考；還有一些以冷門角度切入歷史、性別議題、飲食失調等。

「我引入這個系列時，很多從事相關服務的社工馬上來買！」他拿起一本小誌Proud to be Retarded，以一些少見的角度讓大家認識智障、自閉症，如患者怎樣與權威機構周旋。「這本Uncomfortable Sex with Total Strangers都令我印象深刻，關於自閉症患者的性生活。他們很怕被人觸摸，但性生活就是要接觸，他們有什麼感受呢？這些就是用不同角度去看他們的世界，還原他們『正常』身分，是香港少有的。」

「外國明白zine是一個很有彈性、便宜的媒介，普通影印後售賣或者免費派發，就可將很多很小眾的題目大量傳播出去。」他預告接下來會到歐洲一個多月，順道蒐羅特色小誌，除了英文，還希望發掘西班牙文小誌，有興趣的朋友記住留意！●

一拳書館

地址：深水埗大南街169至171號大南商業大廈3樓

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