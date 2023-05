Zine記錄微細意念

next

【明報專訊】本地出版的zine部分可在獨立書店覓得,而在深水埗的一拳書館,不但找到本地出版,還有不少海外的zine,題材包羅萬有,全因館長龐一鳴是zine lover。「開書店時已決定要有zine corner!」

「Zine的題材百花齊放,可以很創新,有些微細意念或不足以製成一本完整的書,但不代表它們不應該出現,(而zine就可以承載這些想法,)這就是zine的趣味。」龐一鳴外遊時會特意買zine,年幾前他在英國蒐羅了過百本,將當中有趣、題材特別的引入給讀者。「很多題材在本地zine都找不到,但外國就很多元化,希望引入海外zine帶動本地zine的題材多樣化。」

冷門角度切入歷史、性別議題

他捧來一疊疊zine,介紹一些本地較少見的題材:例如單車,有以40歲以上女人踩單車為主題的zine、單車與心靈治療、怎樣帶寵物踩單車等;監獄系列則由過來人分享怎樣在坐牢時建立正面思考;還有一些以冷門角度切入歷史、性別議題、飲食失調等。

「我引入這個系列時,很多從事相關服務的社工馬上來買!」他拿起一本小誌Proud to be Retarded,以一些少見的角度讓大家認識智障、自閉症,如患者怎樣與權威機構周旋。「這本Uncomfortable Sex with Total Strangers都令我印象深刻,關於自閉症患者的性生活。他們很怕被人觸摸,但性生活就是要接觸,他們有什麼感受呢?這些就是用不同角度去看他們的世界,還原他們『正常』身分,是香港少有的。」

「外國明白zine是一個很有彈性、便宜的媒介,普通影印後售賣或者免費派發,就可將很多很小眾的題目大量傳播出去。」他預告接下來會到歐洲一個多月,順道蒐羅特色小誌,除了英文,還希望發掘西班牙文小誌,有興趣的朋友記住留意!●

一拳書館

地址:深水埗大南街169至171號大南商業大廈3樓

fb:BOOK PUNCH一拳書館