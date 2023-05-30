甜點界香奈兒 鮮忌廉蛋糕啖啖甜美阿露斯

愛文芒果22階——這個愛文芒果22階，用上完熟甜美的愛文芒，夾層抹上馬斯卡邦香草餡與百香芒果奶餡，果香豐郁。為什麼叫22階？Hugo笑說，每賣走一個，他便要從地下餅房走22級階梯送上舖面，賣的不僅是手藝，更是腳骨力。（2200新台幣/7吋，約561港元）（陳卓君攝）

【明報專訊】法朋烘焙甜點坊的始創人李依錫（Hugo）不折不扣是從產地到餐桌的實踐者。對不少台北人來說，法朋早已是他們心目中的指標名店，把它形容為甜點界的香奈兒，實不為過。

台北有很多蛋糕店，但偏偏在法朋買到的，就有一份手工靈巧的精緻。手藝都是靠苦練與累積來的——打從16歲開始，Hugo就在高雄的酒店學習烘焙，烘焙的範疇非常廣，而他對蛋糕就格外感興趣，隨後不斷鑽研，又到過瑞士、日本等地學習，拓闊了視野。Hugo笑言在日本學藝時感覺最深，因為他觀察到甜點對於日本人來說是一件很生活的事，不止生日，從出生到結婚，以至所有人生大事，都可以與甜點有關。於是他暗暗期許將來有一天能開一間讓人感受幸福感的甜點店。終於，Hugo在2012年實現了夢想。

台灣果農直送鮮果

Hugo對用料要求講究，先說忌廉，選用OMU fresh cream去做蛋糕。這種忌廉特別之處是它用鮮乳製造，口感水嫩清爽，附有香濃的乳風味，不過成本極高，絕少店家捨得用。其次是果物，Hugo喜歡直接跟台灣果農訂購完美熟成的鮮果，像當季的哈密瓜，他便選取了雲林縣的馥郁溫室蔬果屋出產的日本「阿露斯」，甜美的瓜肉搭配蜂蜜檸檬凍和鮮忌廉，製成焦糖蛋糕卷，讓客人嘗到最在地的台灣風味，品味台灣水果的真正價值！

老奶奶檸檬蛋糕 鬆軟清新

到Hugo的店，不要忘記帶走招牌「老奶奶檸檬蛋糕」，那是他在法國比賽時，受到當地老奶奶熱情招待的一款家傳蛋糕。受到感動的他，回到台灣後靠記憶複製味道。它的質感介乎海綿蛋糕與磅蛋糕之間，既鬆軟又帶濕潤感，也因為以鮮檸製作，檸香清新鮮活，每個下午也不知賣出多少件，甚至被台北人形容為檸檬蛋糕界的「天花板」，坊間也出現各式各樣的老奶奶檸檬蛋糕，以分一杯羹。

■法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie

地址：台北市大安區仁愛路四段300巷20弄11號

網址：lerubanpatisserie.com

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