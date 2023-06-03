$4.3歎人氣葱肉包

【明報專訊】跟金山老街一街之隔的中山路，有一家賣蒸包的老店——金山王肉包，幾乎每個來金山遊玩的人，都會在這裏大包小包地買走。瞄瞄牆上的菜單，選擇很多，有葱肉包、滷肉包、酸菜包、高麗菜包、紅豆包、素菜包和饅頭。怎樣選擇好呢？看見店員在隊旁，忙個不停地包葱肉包，隨即放到籠裏蒸，猜想它必定最好賣。於是點了葱肉包和紅豆包各一。

咬一口熱騰騰又鬆軟的葱肉包，肉餡非常豐富，葱香裏又帶胡椒香，很不錯；紅豆包呢？綿密的豆沙吃來不甜不膩，豆香誘人。怪不得他們是台灣人口中高CP值的店，來買包的人每天都絡繹不絕。

■金山王肉包

地址：新北市金山區中山路237號

查詢：886-2-24985787

[旅遊]