西澳小島靈性魅力 瞓身影親民大使「笑顏」

【明報專訊】西澳（Western Australia）地大物博，除了首府珀斯（Perth），距離珀斯海岸約19公里的羅特尼斯島（Rottnest Island）亦很受旅客歡迎。小島是可愛短尾矮袋鼠聚居之地，吸引不少人包括世界網球名將費達拿、荷李活巨星麥迪文等前來與牠們自拍打卡，成為社交平台熱話。小島其實還有更多值得駐足之處，既有自然風光，也有完善配套，住上一晚更能感受小島真正魅力。

坐水上飛機 俯瞰珀斯好風光

要前往羅特尼斯島很方便，從珀斯市中心乘船只需約90分鐘，船會在天鵝河蜿蜓而行，再出海到羅特尼斯島；而由海港城市費里曼圖（Frementle）坐船亦只約半小時。雖然坐船是遊客最常用的方法，但坐上小型水上飛機會令旅程更難忘。Swan River Seaplanes是其中一家提供小型飛機到羅特尼斯島的公司，約20分鐘的航程由珀斯市中心的天鵝河畔出發，沿途能俯瞰珀斯城市風光，成人每程收費195澳元（約999港元）。飛機設計相當貼心，8個座位全是靠窗的單人坐，保證人人都可在機上盡情打卡及飽覽風景。

飛機降落在羅特尼斯島小型機場後，大家就可按自己喜好安排各種活動。小島面積只約19平方公里，住宿、餐廳及各種主要旅遊設施集中在島的東北部碼頭周邊，其餘大部分地方保留着島上原生態、綠林與湖泊，還有歷史遺蹟；島上更有63個海灘和20個海灣，游水、浮潛、釣魚甚至滑浪都是受歡迎的水上活動。這一帶的水底約有20種珊瑚及135種熱帶魚類，派克角（Parker Point）和小三文魚灣（Little Salmon Bay）都設有浮潛路徑，水底下更遍佈指示牌。島上有特定行車路線及超過45公里相連的徒步徑，即使幽靜的海灘，都有步道或單車徑等連接。雖然不能租車自駕，卻可以用不同方式如租單車或電動單車游走小島，亦可以坐巴士到島上不同地點遊覽。

聽原住民故事 乘船賞日落尋海豚

雖然很多香港人都習慣自由行，然而，在羅特尼斯島不妨參加導賞團，由當地原住民訴說他們的故事。羅特尼斯島英文名為Rottnest Island，緣由是1696年荷蘭人發現這小島時，看見島上聚居、驟眼看來像大老鼠的短尾矮袋鼠，因而起名「Rotte nest」（鼠窩之意）。不過，小島其實有比歐洲人上島前歷史更久遠的原住文化。聚居於西澳珀斯一帶的原住民族群Noongar早已稱羅特尼斯島為Wadjemup，意思謂「一個越過海充滿靈性的地方」。

澳洲原住民族群向來重視祖先與大地的傳承，想了解箇中故事，最佳方法就是由他們親身講述。Go Cultural Aboriginal Tours and Experiences是島上原住民導賞團，創辦人Walter McGuire是Noongar原住民後代。2小時導賞中，會從親近大地與海的儀式開始，再由他們親述祖先的信仰與故事，了解島上一座曾關押原住民的監獄，Walter還分享祖先流傳下來的歌謠及語言。整個導覽，不僅讓人對島上原住民文化了解多一點，更感受到他們對大地與人的愛與熱誠。

若喜歡徒步，可選擇徒步導賞團，跟着The Hike Collective的創辦人兼導覽員Kate走進島之東南角，細聽島上有趣的原生態及歷史故事。徒步徑被古老樹林環抱，樹林之間偶爾看見已廢棄的鐵路路軌，還有一些不太顯眼的破石屋，是戰時使用的瞭望屋，部分石屋內更展示了二戰時澳洲首批女性自願軍到羅特尼斯島的歷史。Kate還會帶大家到心水的隱世海灘，靜享印度洋的海風與潮浪，只見嶙峋岩石包圍着小海灣，白沙耀眼亮麗。玩一整天後是享受醉人黃昏的時候，小島上可以乘坐日落遊船，一邊啖着氣泡酒，一邊享受風和日麗，運氣好時更有機會一睹海豚的蹤迹。

短尾矮袋鼠不怕生 眼瞓頭耷耷

羅特尼斯島其中一個最為人津津樂道的「活動」就是追尋短尾矮袋鼠蹤迹。牠們是島上可愛的「原住民」，屬澳洲西南部特有的物種，身高一般不到60厘米，棕灰的毛、尖尖的嘴，驟眼看還有點似巨型老鼠。牠們其實屬於袋鼠科，因帶有駝背的姿勢，曲起身子才令人有似大老鼠的錯覺，當牠們挺起腰站起來時，雙手放在前面就是小袋鼠的模樣；短尾矮袋鼠天生嘴形微微向上翹，猶如微笑的樣子，每每把人逗得開心。牠們不怕生，任由人類在身邊仍自如活動。只要懂得運用低角度拍攝，短尾矮袋鼠便會在鏡頭前「展現笑容」，成為澳洲特別的親民大使。

短尾矮袋鼠在羅特尼斯島上很常見，牠們更愛在熱鬧的遊客區出現。想給牠們拍照必須特別注意，短尾矮袋鼠屬島上野生物種，會自行覓食，遊客拍照時千萬不要用任何物件引誘，以免牠們誤食對身體有害的東西，亦絕對不要觸摸牠們。由於牠們身形矮小，想拍得牠們的笑臉，人類也要「卑躬屈膝」趴在地上才能拍得好角度。當牠們將尾巴放在前面，頭開始垂低，意味想睡覺，就不要打擾牠們了。有時，頑皮可愛的短尾矮袋鼠會在酒店或餐廳的範圍出現，甚至在你腳邊走來走去，大家只要如常活動，就是跟牠們共處的最好方式。

文：卓文慧（www.joannecheuk.com）

協力：澳洲旅遊局、Tourism Western Australia

編輯：梁小玲

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