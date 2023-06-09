【明報專訊】自攜單車跨境遊，最理想是酒店容許將單車放入房間內。今次記者入住的創新方橫琴凱悅酒店，正符合要求。記者預訂的客房，一晚房價約1000港元，包雙人自助早餐及晚餐，客房面積約40平方米，放置了單車後，仍很闊落，裝潢雅致，設備舒適齊全。酒店亦備有室外室內泳池、健身室等運動設施。記者當天中午來到酒店，放下行李單車，先到酒店的享悅中餐廳吃午市點心放題（周一至五上午11:30至下午2:30，158人民幣，約175港元），3小時任點任食70多款點心、小菜等。口福大滿足，再出發騎車遊橫琴。

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