精選活動：克隆維納斯 日藝術家玩轉NFT

【明報專訊】NFT早前引起全城熱話，最近在中環則有一個將NFT化身成現實場景，帶大家走入充滿想像的藝術世界的展覽。受世界各地藝術愛好者喜愛的日本殿堂級藝術家天野タケル（Takeru Amano），在多維體驗藝術空間Artelli舉辦他在香港的首個NFT實體作品展「克隆維納斯奇襲意境」，以他最具代表的「維納斯」系列為基礎，打造出全新系列「克隆維納斯」，並融合NFT數碼元素，推出首批共450幅NFT數字藏品，以及實體作品、立體雕塑、場景藝術裝置和大型藝術裝置。

系列表達了他對女性之美的崇敬和推崇，他相信除了外表，女性真正的魅力在於不斷變化的個性，因此以1000多個日常生活中可見的象徵事物作為靈感，並採用大膽簡約的人物設計與鮮艷飽和的色彩構圖，塑造成強烈對比的場景。在現場購入「克隆維納斯」限量實體畫冊的人士，均可獲得與封面同款的NFT藏品。

再生藝術展 向大自然示愛

同場亦舉行Art for Lohas環保再生藝術群展，包括Cotoh Tsumi、Mikko Heino、Yasuhito Kawasaki等9名國際創意藝術家，分別以生態、資源、氣候變遷、生命平等、污染等問題為主題，結合各自獨特的色彩和筆觸，並使用環保畫材創作，展現對大自然的熱愛與重視，以及藝術作品與可持續發展的多元形態，藉此提升人們對環境保護，與自然共存的意識。●

「克隆維納斯奇襲意境」香港首展

日期︰即日至7月4日

時間︰上午11:00至晚上9:00

地址︰中環皇后大道中16-18號新世界大廈地下及地庫18號舖

網址︰bit.ly/3NdxfyH

文：陳真紀