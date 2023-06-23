鑽石山→荔枝角→西九 清涼遊車河 221米高玩水

靠海一邊有看台式的梯級設計，是近年拍攝婚紗照的熱門地點。（周群雄攝）

Laser Wall的玩法是要從起點開始，逐一避開牆身射出的激光，鬥快去到終點。（周群雄攝）

雖然只是縮小比例模型，但所使用的榫卯連接木構件仍做得非常細緻。（周群雄攝）

築於湖心的圓滿閣雖以朱紅色橋連接兩邊的行人通道，但不開放讓遊人進入。（周群雄攝）

夜幕下的M+博物館，冷色系的燈光配上外牆設計，帶有一點點未來感覺。（周群雄攝）

【明報專訊】端陽剛過，暑氣旺盛，這個天時走在街上，熱氣撲面，高溫難耐。今期〈自駕遊〉特別設計一條消暑路線，走勻4個「清涼勝地」，讓大家「偽遊」京都，離地玩水，入「澡堂」食飯，以及歎着冷氣玩遊戲！

起點：鑽石山瞬間移動到「京都」

心靜自然涼，可是身處鬧市中，要達「心靜」境界談何容易。今次自駕遊的起點——南蓮園池，正好是難得的心靈綠洲。它位於志蓮淨苑旁，雖距離港鐵鑽石山站僅數分鐘步程，但在設計師巧妙的園林布局下，遊人可徹底忘卻四周繁囂。

南蓮園池設停車場（時租$12起），駕駛人士從大磡道駛入上元街時，可立即駛入右邊的停車場入口；注意路標指示不太顯眼，一旦錯過就得重新兜一個大圈。

2006年底開幕的南蓮園池，由政府與志蓮淨苑合作興建，佔地約3.5公頃，免費開放參觀。園內的木建築、山石、古樹等唐式園林設計，跟志蓮淨苑建築群相得益彰。泊車後從正門進入庭園，拐過第一個彎，見到中國木結構建築藝術館及旁邊種植的羅漢松時，恍如瞬間移動到寺廟林立的日本京都！再往前走，見到佇立於湖中心、以朱紅色橋相連的八角形建築「圓滿閣」，更讓你對錯覺深信不疑。事實上，園中設不少人工湖、亭、臺、樓、閣等景點，可讓遊客拍出「偽京都」旅遊照。

南蓮園池

地址：鑽石山鳳德道60號

網址：www.lcsd.gov.hk/tc/parks/nlg

■第1站：歎冷氣玩飄移 「澡堂」嘗韓式小食

離開南蓮園池，向下一站長沙灣D2 Place Two的室內遊樂場PowerPlay Arena進發。從上元街右轉至鳳德道，經迴旋處第二個出口駛上斧山道天橋至采頤花園，再在彩虹道燈位右轉駛上龍翔道，一直駛到呈祥道的14B出口離開，之後經蝴蝶谷道、荔枝角道、大南西街、長義街，便可駛入D2 Place Two的停車場（時租$23）。

PowerPlay Arena有兩層，2樓的飄移賽車場（$65起/6分鐘）面積有5000平方呎，玩法很簡單，初學者只需控制方向盤及油門就可行駛。由於方向盤轉向靈敏度頗高，輕輕一扭已可做出甩尾入彎動作，所以初時很易撞牆，必定玩到嘩聲四起。3樓的The BattleField Zone A（$70起/首30分鐘）有8款刺激競技遊戲，例如有考反應的Flashing Stick，考力量的Super Bungee Run及考身體柔軟度的Laser Wall，人少少都可以玩到大笑連場。至於Zone B的遊戲如攻防箭、Bubble Soccer均屬團體遊戲，未必適合自駕遊一族，要約多幾個朋友來才好玩。

玩完一輪，是時候解決午餐問題。今次我們選擇步行幾分鐘到長沙灣福榮街（亦可選擇自駕，但該地段表位經常泊滿）， 到訪感覺特別涼快的韓式餐廳「新沙洞澡堂」。 餐廳名已透露出裝潢的主題是澡堂，場內一個用藍色瓷磚砌成的浴池場景極為吸睛，牆身的水龍頭及花灑等裝飾幾可亂真。「食環境」之餘，餐廳的飲食水準亦不俗，例如今次我們點了韓式小食蒜蓉醬油炸雞及炸腸仔年糕串，前者皮脆多肉汁，後者的香腸及年糕都很有咬口，招牌飲品雪嶽山的雪山造型亦帶來透心涼的感覺。

PowerPlay Arena

地址：荔枝角長順街15號D2 Place Two 2、3樓

網址：www.pp-arena.com

新沙洞澡堂

地址：長沙灣福榮街506至510號地下A1

fb：新沙洞澡堂Sinsadong Bathhouse

■第2站：「超離地」游水 俯瞰無敵城景

在「澡堂」飽餐一頓，下一站就到香港W酒店的露天泳池曬日光浴。從D2 Place Two停車場離開，經長義街、長茂街、長順街、長荔街駛回長沙灣道後靠左行駛，左轉入分岔路後再經葵涌道駛上西九龍走廊，於7B出口駛下塘尾道，經櫻桃街、連翔道，從「機場快線站」路牌駛出，最後於迴旋處第2個出口向前駛便可到達圓方停車場（時租$26，酒店不設停車場）。

今次挑選的戶外泳池非常「離地」，因為它位於香港W酒店的76樓，距離地面221米之高，景觀開揚。酒店泳池設全日通day pass（$750起/位，連1杯香檳或果汁），客人可在1天內享用戶外恆溫泳池及海景健身中心各1次。因此大家不妨預留多一點時間慢慢歎。從高處欣賞無敵城景，或利用按摩池的噴射水流紓緩駕駛的疲勞。

香港W酒店WET泳池

day pass使用時間：上午6:00至晚上10:00（須兩天前預約）

地址：西九龍柯士甸道西1號

網址：shorturl.at/cdeFM

■第3站：西九吹海風 沉醉維港夜景

最後一站，我們來到一街之隔的西九文化區M+大樓。從圓方停車場左轉駛到雅翔道，在迴旋處第2個出口駛入博物館道，很快便到達M+停車場（時租$28起）。傍晚來到西九，並非為參觀博物館而來，而是想享受夜幕下文化區的寧靜氣氛和清爽海風。

M+大樓主要採用清水混凝土牆設計，簡約得來帶點日系氛圍，最適合打卡。走上大樓3樓的公共天台花園，除了後方有一幅巨型LED牆擋住視線外，其他方向均沒有高樓遮擋，是欣賞維港夜景及聊天的好地點，海風吹拂，即使是仲夏夜亦覺清爽。

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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