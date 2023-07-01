昆士蘭大堡礁最浪漫礁石 聖靈群島飛天賞「甜心」

在Chalkie's Beach岸邊踏浪，雙腳就像踩在羽絨被上，整個人輕飄飄！（鍾琰攝）

小袋鼠媽媽——漢密爾頓島上的小袋鼠不怕人，甚至有機會在度假村內看見帶着baby的小袋鼠wallaby媽媽，很可愛！（鍾琰攝）

白天堂沙灘——聖靈群島擁有多個白沙沙灘，如白天堂沙灘（圖），當中的細沙可能是全球最幼滑。（鍾琰攝）

心形礁——聖靈群島上的心形礁就像寶藏中最閃耀的寶石，獨一無二，令人最渴望擁有。（Tourism and Events Queensland提供）

【明報專訊】說起澳洲昆士蘭大堡礁，香港人最熟悉便是凱恩斯；而在澳洲人心目中，聖靈群島（Whitsundays Islands）才是一生必到的浪漫地點。大堡礁在澳洲東岸水域延綿超過2300公里，是世界最大的珊瑚礁群，內裏有接近2900個獨立礁石和900個大小島嶼。而聖靈群島擁有當中74座島嶼外，更是全球很多情侶最嚮往親眼欣賞的心形礁（Heart Reef）所在地，得天獨厚，沉浸於當中的大藍海中，也覺得自己是上天眷顧的幸運兒！

澳洲聖靈群島距離昆士蘭海岸55公里，從布里斯班、墨爾本及悉尼等城市也可乘坐飛機前往其本島漢密爾頓島（Hamilton Island）。如在布里斯班起飛，約1小時便到達。

漢密爾頓島面積約5.7平方公里，雖然不是群島中最大，但配套齊全。島上著名沙灘有Catseye Beach和Coral Cove Beach，最豪華的度假村有Qualia、Beach Club和Reef View Hotel等，另外也有大大小小、價位由親民至奢華的住宿選擇。港口小鎮有服飾店、手工品店、畫廊、高級海鮮餐廳如Mariners Restaurant，還有烘焙店和雪糕店。無論身處島上任何地方，眼前都是蔚藍的海景。如果在黃昏來到山丘上的One Tree Hill觀景台，還可欣賞到令人屏息靜氣的金黃日落。

乘直升機賞心形礁 降落私人浮台浮潛

小島本身已浪漫滿分，但漢密爾頓島被譽為「十大最佳蜜月度假勝地」的最大原因，是其位置接近心形礁和白天堂沙灘（Whitehaven Beach）。想一睹聖靈群島大堡礁風采，以漢密爾頓島作基地出發吧！

要欣賞大堡礁的奇妙形狀，還有心形礁的大自然鬼斧神工，最佳方法是乘坐直升機俯瞰。Hamilton Island Air的直升機採用落地透明膠窗設計，坐在前座機師旁位置，起飛後猶如飛翔般，以海鷗的視野俯瞰珊瑚海。直升機劃過一個又一個寶藍大海中的小島、白沙灘，然後海水由深轉淺，出現不同層次的藍。「大家注意你們的右手邊」，聽到機師一說，雙眼和相機往右轉，終於看見夢寐以求的心形礁。它就像寶藏當中最閃耀的寶石，迷惑機上每個人。

直升機降落在心形礁附近的浮台Heart Reef Pontoon上，浮台只能容納10名客人左右，比起讓快艇停泊的巨型浮台更奢華和隱私。接過香檳喝了一口，便準備浮潛。浮台工作人員說：「7月的大堡礁海域屬一年之中最平靜，水溫21℃至23℃，是我最愛的月份。」我雖然怕冷，但都沒穿防寒泳衣一下子跳下海中，水溫微涼，但很快忘記溫度，因為眼前繽紛的珊瑚和可愛的魚兒，已從視覺俘虜所有感官，希望自己也能化作藍色留在這裏。

漫步白沙天堂 走入宮崎駿童話世界

聖靈群島另一令人迷倒的，便是細沙幼滑得如奶粉的白天堂沙灘和Chalkie's Beach。要感受白沙與藍海交織的誘人，先遠觀再近玩。由漢密爾頓島港口乘坐快艇，大約1小時來到聖靈島國家公園的岸邊，再爬大約15分鐘山路石級，便來到Hill Inlet觀景台。從山上眺望白天堂沙灘，大海猶如彩藍畫布，潮退時，露出本來藏於海牀的白色沙丘，眼前景致美得太不真實，原來明信片沒有騙人！

離開觀景台後返回快艇，駛過7公里長的白天堂沙灘，來到純潔寧靜的Chalkie's Beach。天與海的藍好像加了濾鏡，踏在純白細沙上，腳下觸感像羽絨被般。跳入清澈如透明的大海當中，就像飄浮在色彩絢麗的珊瑚森林上，有種宮崎駿動畫的童話感。誇張修辭在這裏不管用，因為眼前的真實比文字來得更誇張！

■Journey to the Heart helicopter

價錢：每位1270澳元／約6600港元

網址：bit.ly/3r2ZxTT

■Whitehaven Beach Cruise

價錢：漢密爾頓島港口或酒店的旅行社，大多提供白天堂沙灘半日或一日遊，費用每位約165澳元／約860港元起

網址：bit.ly/3PxpLrN

●澳洲旅遊錦囊

簽證：持半年或以上有效期特區護照，可用Australian ETA手機應用程式申請簽證，經手機辦理護照驗證手續。簽證費20澳元／約103港元。網址：bit.ly/45DBbjm

機票：香港前往聖靈群島本島漢密爾頓島可經悉尼或布里斯班轉機，澳洲航空7月來回香港及漢密爾頓島機票由$11,439起，已包稅及燃油附加費

網址：www.qantas.com/hk/zh_TW.html

交通：漢密爾頓島上有免費穿梭巴士，每15分鐘來回各度假村和碼頭；亦可租用高爾夫球車，24小時費用為119澳元／約618港元。若前往心形礁、觀景台、白天堂沙灘或Chalkie's Beach，可隨當地旅行團坐快艇或直升機前往

旅遊資訊：bit.ly/3XtPDqG

文：鍾琰

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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