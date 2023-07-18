買快速通關券 玩遊戲減輪候時間

【明報專訊】來大阪環球影城當然要有大曬金錢的決心，還要事前熟讀購票詳情和遊玩攻略，才可以順利在入園當日盡慶而歸。

USJ門票採用浮動票價，依每日的「混雜度」（即人潮擁擠程度）分成 A、B、C、D、E 5種，現時1日券票價由478至579港元不等。從USJ官網查看價格，在7月21日前大部分平日是最便宜的A票價，之後直到8月底就是C、D、E較高的票價。至於門票種類，有1日券、1.5日券和2日券，另可加選能提早15分鐘入園的「Early Entry通行證」或「超級任天堂世界園區保證入場券」的門票組合。

大部分熱門項目在平日也要排隊等候超過60分鐘，所以如打算1天內玩到最多遊樂設施，可利用快速通關券縮短排隊時間。「Express Pass快速通關券4」及「Express Pass快速通關券 7」，以不同遊樂設施和項目數量區分成多款票種，部分更會包含超級任天堂世界入場券。快速通關券的票價同樣是依「混雜度」而定，在7、8月仍可買到的票種由879港元起（不包門票）。留意這須配合入園門票才可使用，而且數量有限，在旺季時需預早搶購。

此外，入園前最好預先下載USJ官方App，除了用作取得區域入場券和登錄能量手環之外，其實時顯示遊樂設施等待時間，以及定位地圖指示步行路線等資訊，也方便遊人計劃行程，非常實用。

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