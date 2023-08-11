東京闖哈利波特世界 穿越9¾月台 坐飛天掃帚

奶油啤酒沒有酒精成分，上層的「奶蓋」喝起來像香草奶昔，鹹鹹甜甜，喝完後可帶走杯子留念。（1100日圓，約61港元）（影城提供）

坐飛天掃帚——來到影城，有機會親自坐上飛天掃帚，經過電腦合成後變成你在霍格華茲上空飛翔的英姿。（影城提供）

移動樓梯——令初入霍格華茲的哈利眼界大開的移動樓梯，在影城內也真的會移動啊！（影城提供）

招牌火車——每逢開學時都會出現的霍格華茲特快列車，是一輛真正的百年英國蒸汽火車，經過修復後直送東京，是影城的打卡熱點。（影城提供）

【明報專訊】全球最大的哈利波特影城，在今年6月16日於東京池袋正式開幕，佔地約30,000平方米（相當於逾4個標準足球場面積），是繼倫敦華納兄弟哈利波特影城後，亞洲第一個哈利波特影城。

影城還原《哈利波特》系列電影經典拍攝場景，共有14個主題區，區內設有不少電影場景的互動體驗，保證讓粉絲過足戲癮。此外，影城內擁有全球最大的哈利波特商店，售賣大量獨家商品，定能滿足各大小哈利迷。

邊走邊體驗 逛畢起碼4小時

跟其他主題樂園不一樣，東京哈利波特影城（Warner Bros Studio Tour Tokyo–The Making of Harry Potter）是一個邊走邊體驗的互動娛樂設施。官方為了管制人流，遊客購票時要預訂入場時間，而影城會嚴守時間限制，所以大家最好預早一點到達。

在等候入場期間，會有短片提醒大家切勿觸碰場內的道具及戲服等。同時，大概營運方也知道日本人時間觀念極重，早已給入場人士預告，逛畢整個影城保守估計需要4小時（記者一家四口，最後用上6小時），建議有老有嫩的朋友，最好預約早上時間，以免太趕忙（影城在晚上10:00關門）。

禁忌森林探險 揮魔杖抗八眼巨蛛

打開霍格華茲學院大門，正式進入哈利波特的魔法世界。甫進入見到霍格華茲大禮堂，關於電影的回憶統統「返晒嚟」！大家可以近距離觀賞電影中出現過的精美服裝及道具，探索幕後故事，揭開魔法的秘密。

影城將每集不同經典場面，包括鄧不利多辦公室、移動樓梯、宿舍等，一一呈現參觀者面前；就連霍格華茲學生不敢進入的禁忌森林，你夠膽量的話也可勇闖。森林中會出現八眼巨蛛、鷹馬等，當中有幾個地方更可測試你的魔杖功力，看你能否對抗危險的魔法動物！

海格小屋打卡 歎奶油啤

走過陰森的禁忌森林，參加者之後會來到其他經典打卡位置，如海格小屋、水蠟樹街4號的德思禮家、騎士巴士和巫師棋盤等。大約走了2小時，大家可以在Backlot Café享用電影中著名的奶油啤酒及其他魔法美食，大快朵頤後再出發。

百年英國蒸汽火車 變霍格華茲特快車

為什麼還沒有見到霍格華茲特快列車及9¾月台？由於這個場景實在太經典，影城安排大家先休息再登上列車。眼前這一列霍格華茲特快列車，其實是一輛真正的百年英國蒸汽火車，退役後經過修復再送來影城。列車上會還原故事中出現過的場景，看看你參觀時會否遇見佛地魔來敲玻璃窗？

走過列車及9¾月台，之後會陸陸續續走到更多場景，如魔法部、斜角巷等。記者特別喜歡斜角巷，因為從外觀裝潢到各種裝飾的小道具，既精緻又別出心裁，感覺將小說情節一一呈現眼前。如最古老的建築——古靈閣巫師銀行、販售魔杖的奧利凡德魔杖商店，或是衛斯理雙胞胎開設的衛氏巫師法寶店、摩金夫人的長袍店等，也令我們這些麻瓜們眼界大開。●

文：Joyce Auyeung

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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