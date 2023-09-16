活動情報：高錕微雕 賀中大60歲

藝術家張勁松及其團隊重現了今年中大60周年校慶啟動典禮的盛况，作品《百萬大道》中清楚可見台上學生啦啦隊表演，還有台下一眾嘉賓及校友聚首一堂。（機構提供）

【明報專訊】走過一甲子，香港中文大學迎來創校60周年，於沙田新城市廣場舉辦「香港中文大學60周年微型藝術展」，把校園內的代表地標及重要標誌化身成為微型藝術。50件精緻作品中，3件分別以大學本部中央的百萬大道、俗稱「飯煲」的科學館及正門為主題，其中《中大正門》展現中大正門入口的模樣，包括刻上校名的校門石闕及俗稱「四條柱」的標誌，門前更有由高錕遺孀高黃美芸親手擺放的前校長高錕的微雕，以及由藝術家陳鴻輝親手製作的1990年代懷舊校巴模型，希望大家一同緬懷「光纖之父」高錕，並重溫昔日時光。另一矚目作品是重現年初中大60周年校慶啟動典禮的《百萬大道》，微型藝術清楚展示台上的學生啦啦隊表演，還有台下嘉賓的微雕，充滿喜慶氣氛。

此外，由於中大位處沙田，與社區關係密切，今次亦特別展出不少突顯沙田文化和社區特色的作品，包括《沙田龍舟競渡》、《沙田雞粥》、《鳳冠承傳》、《查篤撐》等。展場內有中大學生大使帶領導賞團，分享校園歷史和點滴。●

香港中文大學60周年微型藝術展

日期：即日至10月17日

時間：周一至五中午12:00至晚上10:00；周六、日及公眾假期上午10:00至晚上10:00

地點：沙田新城市廣場一期L1羅馬圓形獻技場

整理：陳真紀