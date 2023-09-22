觀瀾古墟炮樓變巨幕 燈光show迎中秋

【明報專訊】最近香港力谷「夜繽紛」，其實深圳早已出招，讓遊客由朝到晚玩不停！先不說林林總總的夜市，就算是鄰近東莞的觀瀾也有不一樣的夜風景，除了名聞遐邇的高爾夫球會，附近的觀瀾古墟近年亦經龍華區政府修復，成為文青好去處！近期古墟晚上更增設燈光show，迅即成為打卡熱點，古樓牆壁紛紛化成臨時屏幕，將充滿夢幻的詩情畫意影像投射在上。趁中秋佳節及國慶假期，齊齊起動出發吧！

200年客家風格建築群保留完整

觀瀾湖以往都與高爾夫球畫上等號，不過近年卻有愈來愈多人認識觀瀾古墟！古墟有200多年歷史，是現時深圳僅存的四大名墟之一，亦是深圳保留客家風格建築群最完整的地方，現存10多座碉樓（客家人稱為炮樓），集合百多間商舖及不少中西風格混合的民居。墟內建築群主要建於清代中後期，由觀瀾大街丶東門街丶新東街丶賣布街丶龍崗頂街和倚河的西門街所組成，曾是外國商品進出寶安丶惠陽丶粵北等地區的中轉站，昔日亦有定期於農曆新年舉辦墟巿，故有「小香港」之稱。後來深圳改革開放，觀瀾古墟逐漸沒落。

「紅樓」仿巴洛克建築吸睛

幸而文物有價，當地政府花3年修繕活化，觀瀾古墟終於今年初完工並對外開放。從深圳福田口岸乘深圳地鐵4號線，大約50分鐘便直達觀瀾站，在B出口步行約10分鐘，便到達古色古香的觀瀾古墟。當中最矚目的是1938年建成，融合中西建築風格的「瀾閣」，這是當時最豪華酒家——公益酒家的所在地。雖然今天看來已經褪色，但剛建成時的外牆是紅色，故又被稱為「紅樓」。它的仿巴洛克建築、羅馬柱丶圓拱形陽台等歐式風格，在當時以至今天看來，仍是傲視同儕。另一必看的就是充滿懷舊感覺的商舖，其中「華盛號」最讓人注目，石製的繁體字招牌盛載着昔日墟巿的繁盛，恍如時光倒流到民國時代。大家喜歡的話，亦可在附近漢服店租借長衫旗袍，拍一輯懷舊沙龍，而採訪當天，街道上亦看見很多女士穿上少數民族服飾來打卡。

清甜桃膠椰王凍 得網民歡心

觀瀾古墟的燈光匯演，近期成為抖音和小紅書的新寵題材。在墟內各大街小巷的建築物外牆上投射出不同的光影意境，包括有印象古墟、觀瀾人家丶月巷、畫巷、花巷、詩巷丶雨巷等，營造出詩一般的意境，確實吸引！而其中9月份每晚8時及9時均會在古寺廣場上演「遇見觀瀾」燈光匯演，歷時10分鐘，呈現出流光幻彩，猶如古墟版的觀瀾夜繽紛，人流絡繹不絕，甚有氣氛。古墟內商舖林立，除華服店，還有多家紀念品店、小食和特色甜品店等，當中不少網民推介「僑鄉」的桃膠椰王凍，清甜滑溜涼透心。●

觀瀾古墟

地址：深圳市龍華區觀瀾街道新瀾社區

交通：乘深圳地鐵4號線至觀瀾站，B出口步行約10分鐘

●深圳旅遊錦囊

入境要求：須持回鄉證及健康申報黑碼

匯率：1人民幣約兌1.1港元

文：綽希

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

[旅遊]