逾300年客家村 一步一藝術

【明報專訊】如果嫌古墟人多，同樣可乘搭深圳地鐵4號線，於終站牛湖站下車，在B出口沿高爾夫大道轉入牛湖興業路，沒多久便抵達鰲湖藝術村。村口有一個半月形池塘，塘上的紅色標誌「ANYWHERE BUT NEW-WHO」玩盡食字，因牛湖的諧音正是「NEW-WHO」，語帶雙關。這條藝術村本來是一條典型客家村落牛湖村（舊稱鰲湖村），村內保留不少青磚灰瓦，樸實無華。村落始建於約1706年，內有5座祠堂丶6座碉樓丶1間從民國時期開辦的學堂「啟明學校」及約100多間客家排屋，歷史悠久。其中由華僑投資興建的啟明學校培育了附近多條村落的孩子，直至1994年才停校。到了2018年經有心村民及相關部門修繕，活化為藝術展場及活動場地。

藝術家駐留創作 壁畫牆打卡

牛湖村本來籍籍無名，一群藝術家於2012年自發走進這條古老村莊，組成鰲湖藝術村，後來區政府積極推動，各地不少藝術家也曾駐留此地創作，包括國畫、油畫、版畫、雕塑、陶藝、音樂、戲劇、寫作、剪紙和舞蹈等。遊客均可走進村內，在藝術家精心創作的壁畫牆下拍照打卡，駐足觀賞他們的作品。此外，村內還有不少藝術味濃的café和工作室，大家輕輕鬆鬆便可感受藝術之美。●

■鰲湖藝術村

地址：深圳市龍華區觀瀾街道牛湖社區

交通：乘深圳地鐵4號線至牛湖站，B出口步行約10分鐘

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