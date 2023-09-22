巨型喵星人坐鎮深圳灣

【明報專訊】若你不想山長水遠走到觀瀾及牛湖，也可到深圳市內附近的商場打個轉，例如鄰近深圳灣口岸丶名店林立的深圳灣萬象城，就有眾多喵星人跟大家一起度中秋和國慶！這裏的貓貓小名叫Luna，是深圳灣萬象城Bay de Luna的代言人，造型精靈趣致。展期至10月底完結，想跟它們打卡就要把握時間！

免費穿梭巴遊南山熱點

近期深圳灣口岸更增設3條免費穿梭巴士路線——南山消費文旅專線，除可到達深圳灣萬象城外，其他如萬象天地丶海岸城丶歡樂海岸、世界之窗、益田假日廣場以至蛇口等南山區著名遊點及商場都去得到，出遊更方便！●

■Bay de Luna

展期：即日至10月31日（暫定）

地址：深圳市南山區粵海街道海珠社區科苑南路2888號深圳灣萬象城

交通：深圳地鐵乘2號或11號線至后海站

■南山消費文旅專線

出發地點：深圳灣口岸A停車場

費用：免費

營運時間：上午9:30至晚上9:30

A線：深圳灣口岸→深圳灣萬象城→海岸城→華潤萬象天地→深圳灣口岸

B線：深圳灣口岸→世界之窗（歡樂谷、益田假日廣場）→錦繡中華（華僑城）→歡樂海岸→深圳灣睿印RAIL IN→深圳灣口岸

C線：深圳灣口岸→寶能太古城（寶能all•city）→蛇口戲院（蛇口老街）→海上世界南→海上世界地鐵站→蛇口戲院（蛇口老街）→曦灣華府（寶能all•city）→深圳灣口岸

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