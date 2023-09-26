專家意見：出發前4個月 連續4天登山適應

【明報專訊】註冊物理治療師兼登山好手吳俊霆（Elton）約在10年前亦曾登上乞力馬扎羅山，同樣取道Lemosho路線，不過他的行程縮減至5天，他分享以下心得：

「可口可樂」線省時 Lemosho線豐富

若時間有限，單以登頂為目標的話，可考慮最熱門的「可口可樂」路線，基本上「直上直落」，曾有登山好手成功單日來回。若想深度遊，則可考慮Lemosho路線，沿途較多特別植物及景色，亦可欣賞乞力馬扎羅山的第二高峰Mawenzi。登上海拔逾5000米的山，建議多預留1至3天不要安排行程，即使天氣欠佳亦有充裕時間延遲登頂。

逾2500米或出現高反

一般人在海拔2500米以上可能出現高山反應，建議每日適應攀登500米高度。若從未到訪海拔2500米以上的地方，建議先到一次海拔2500至4000米的地方，例如雲南麗江玉龍雪山山腳景點甘海子、台灣玉山、日本富士山等。下次可再到海拔約4000至5000米的地方汲取經驗，如馬來西亞神山、四川四姑娘山（非攻頂路線）、西藏等。由於登乞力馬扎羅山需連續步行，出發前3至4個月應先在香港嘗試連續4天登山，每天行8至10公里，可以選擇在家附近的路線，下班後花2至3小時行山。

高山風險：寒冷、紫外線、缺氧

山愈高，由地面反射的熱能便愈少，通常每上升1000米，氣溫會下降6℃，即代表在乞力馬扎羅山頂峰時，氣溫會較同一地區水平面低接近36℃，有機會到達-10℃。水平面的大氣含氧量約21%，當上升至海拔5000米時，含氧量會減少一半。另外，海拔每上升100米，紫外線輻射會增加1.3%，除了皮膚容易被灼傷，體內水分加劇流失，更有可能導致雪盲。需留意高山反應，可服用西藥Acetazolamide預防高山症。

每天至少喝3公升水 避喝酒咖啡

登山人士容易因天氣冷、不想上廁所而減少喝水，導致血氧量低，血流慢，引起疲勞。而在極度乾燥環境下，缺水的身體更易誘發高山症。高山地區氣候特別乾燥，喝水量更要比平常多，每天至少要喝3至5公升。同時應避免喝酒、咖啡或飲用容易令身體脫水的飲品 。正常來說每隔2至3小時便要小便，尿液不應呈深黃色，若不符合以上條件，就大有可能出現脫水。

備跑鞋落山 講求肌力

行程最後單日下山接近海拔3000米，最主要靠的不是體能，而是肌肉力量，特別是股四頭肌，如果步姿欠佳，更應事先拉鬆小腿及髂脛束肌肉。建議帶備一雙普通跑鞋作後備或下山用。另外，足部起水疱源於足部太熱，休息時脫鞋有助散熱。穿1雙厚羊毛襪就足夠，但留意羊毛襪要新淨的才夠柔軟。

[迷途旅人]