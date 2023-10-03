台北跟必比登找「素」 客家蔬食玩創煎鹹湯圓

「戰爭菜包」--「戰爭菜包」融入俄烏戰爭元素，烏克蘭在戰前曾是世界三大薯仔生產國之一，餐廳以高麗菜包裹着梅菜和薯蓉，吃時沾點一旁的紅椒粉，那「硝煙」的味道，將戰爭的反思從遙遠的新聞場景帶到餐桌上。（張淑媚攝）

小庭園--季風沒有把用餐空間盡用，室外設了一個小庭園，種滿各式植物，愜意得很。（張淑媚攝）

【明報專訊】今天想吃點素？在台北街頭隨意走，轉角就能遇到素食餐廳。台灣素菜琳瑯滿目，從傳統齋菜、素食cafe、素食甜品，到素食fine dining都有。說到台灣近期最具人氣的素食餐廳，剛獲台灣米芝蓮必比登推介的客家蔬食餐廳「Monsoon季風」、連續兩年取得米芝蓮綠星及必比登推介的「小小樹食」，當然榜上有名！簡單的蔬食食材，怎樣可同時俘虜素食者與肉食者？台北找素之旅，開跑！

客家蔬食餐廳「Monsoon季風」，位處士林夜市附近一棟樓高3層的矮樓中。雖然剛獲台灣米芝蓮必比登推介，卻依舊低調得很，不見招牌，要不是熟人帶路兼早已預約，恐怕會與它擦身而過。

本身是客家人的廚師Ted和拍檔Phil，一個於台灣長大，另一個則在美國、新加坡生活，對自己的客家人身分認識不多，Phil甚至來台灣前，從未意識過自己是客家人，完全不會說客家話。「我們想找到自己是誰。」Ted說：「我們花一輩子學習法國菜、日本菜、意大利菜，可是卻說不清自己的菜。」兩人於是藉料理去實驗客家菜的各種可能，找尋客家根源。

各地客家文化隨地域發展有所不同，即使是相近的香港與台灣，客家文化都有差異，但一般印象中，客家菜多以醃漬方式保存食材，煮菜偏向多油多鹽，補充過往客家人勞動時隨汗水而流失的鹽分，肉類亦是補充體力的常見食材。然而，素食着重植物食材，調味亦提倡不宜過重，這些與傳統客家菜的特色彷彿背道而馳，所以當二人決定以素食來呈現客家風味時，可想而知有多困難。「剛開業的第一年，因為沒有肉類、動物性蛋白質，很多人都說這還是客家菜嗎？」但他們反覆試驗、研發，選用在地食材，參考各地客家菜的烹調方法、常用蔬食食材、調味等，結合創意，讓每道菜都能隱隱顯露客家特色，並以此與客人打開話匣子，將「世界的客家」帶到餐桌，同時推廣至世界。

南瓜紫薯小糰子 辛香醬汁冶味

招牌料理「湯圓的自由式」，最能代表他們口中的「世界的客家」。這道菜顛覆我們對湯圓的印象，不但沒有糖水，鹹的湯圓更沾滿冶味醬汁。Ted介紹指，靈感來自客家鹹湯圓和馬來西亞的客家算盤子。他將南瓜和紫薯分別混入糯米並揉成小糰子，用小火煎香後，淋上用辛香食材炒成的冶味醬汁，帶來別具風味的湯圓料理。他建議先吃原味，再在湯圓擠上檸檬汁，轉瞬換成南洋風味，以舌尖來體驗世界滋味。

戰爭菜包 味覺嗅覺感受「硝煙」

在這裏吃飯，就像體驗一場感官饗宴。在品嘗以海洋為主題的「澎湖的海」前，二人邀請大家拿起隨菜式呈上的海螺，放在耳邊傾聽海浪樂聲。另一道「戰爭菜包」，融入俄烏戰爭的元素，藉味覺與嗅覺，構建起客人與戰爭的連結。他們說烏克蘭盛產橡木，戰前亦是全球出產薯仔的主要地區之一。於是他們在小瓶子灌入橡木煙熏香，着大家先聞一聞，然後呈上包裹起梅菜和薯蓉的高麗菜包，吃時沾點一旁的紅椒粉，那味蕾上的嗆感與鼻腔留有的硝煙記憶，將戰爭從遙不可及的新聞場景，帶到餐桌上。

季風只提供7道菜嘗味菜單，每季不同，記者到訪時主題是「the world」，將兩人對旅行、戰爭、海洋等關心的議題，結合他們詮釋的客家特色，藉飲食把客人與世界連繫起來。●

Monsoon季風

地址：台北市士林區文林路126號3樓

午市嘗味菜單價錢：1200新台幣/位（約292港元）

facebook：shorturl.at/dlpAG

● 台灣旅遊錦囊

證件：符合資格香港居民，可經網上申請電子入出境許可證（bit.ly/3Yl10S1）

匯率：100新台幣約兌24港元

機票：10月份香港往返台北，國泰航空約2671港元起、中華航空約1953港元起，全部連稅及燃油附加費

文：張淑媚

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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