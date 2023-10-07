深圳廢棄鐵路站 坐綠皮火車 穿越舊時光

輕食書吧--「下壹站」是以舊車廂改建成的輕食書吧，行李架變身書架。（綽希攝）

【明報專訊】今時今日搭高鐵當然快，由西九龍站到深圳福田站只需14分鐘。回想起數十年前北上回鄉，先要乘搭柴油火車抵達羅湖口岸，若再要到各省各縣，就要轉到口岸毗鄰的深圳火車站，乘坐綠皮火車繼續上路！偶爾想起擠在這些老舊車廂的日子，不免叫人憶苦思甜。想緬懷過去，深圳有個荒廢車站，還保留着古老的綠皮火車，連軌道、站台、信號燈均一應俱全。

鐵路是體現一個城市繁榮的重要見證。深圳在南北鐵路運輸上尤其擔當着重要角色。1980年深圳經濟特區成立，當時只有羅湖、福田、南山及鹽田區被納入範圍內。為了分隔深圳經濟特區及其他地區的居民，當局特設一條長84.6公里的「深圳經濟特區管理線」，沿途設有鐵絲網及由武警駐守的檢查站，這條管理線就是俗稱的「二線」（以對應「一線」的港深邊界）。位處布吉的深圳工業站正是北靠二線關頭，東臨廣深鐵路，西臨清水河物流園區，從前是來港物資在內地的最後一個中轉站，曾是重要物流集散地。

保留昔日月台、鐵軌 活化成藝術展場

隨着內地的公路網愈益發達，加上平湖、鹽田等現代化貨運車站陸續建成，工業站的貨運歷史任務亦告完成，車站功成身退，只餘下月台、鏽迹斑斑的鐵軌。直至2017年底舉辦「港深城市/建築雙城雙年展」，工業站成為分展場之一，藝術家和建築師將車站和貨場部分還原、復修，並加入昔日常見的古舊列車，漸漸成為不少深圳人及遊客的打卡地。

舊火車廂變書吧 坐硬座「回憶返晒嚟」

現時車站內停有多列已退役的火車頭和列車廂，其中包括不少人都乘坐過的綠皮火車，其中名牌上寫有「東風2207」標誌的列車，是中國第一款大量客製化生產的東風型柴油火車，1967年由大連機車車輛廠製造，現時全國不足5台，曾是九廣鐵路的主力運輸列車，年長一輩當年回鄉探親時也大有可能乘搭過呢！另一輛橙黃色火車頭是東風DF5-1134型，1992年由青島的四方機車車輛廠製造，與東風2207型均是當時深廣鐵道上的常客。

站內火車頭和車廂大多都不得內進，唯有一節車廂可讓遊客走入其中緬懷一番，這節附有卡坐的車廂改裝成書吧「下壹站」。一見那綠色硬座，立時「所有回憶都返晒嚟」，農曆新年回鄉探親時乘搭硬座的情景歷歷在目，昔日車廂之間擠滿人，水泄不通……不過隨着內地鐵路發展一日千里，這些場面已甚為少見。大家坐在硬卡座點一杯奶茶或水果茶，懷念一下昔日轟轟隆隆的舊時光。

工業站內除了有昔日的站台、列車及路軌， 在月台上亦有展板展示中國鐵道發展的資訊，其中有解釋著名的「三趟快車」。所謂「三趟快車」是指1962年，時任總理周恩來特設了3條列車快線，分別由武漢／長沙、上海、鄭州出發，每日將鮮活食品經深圳運往香港，是故稱為「三趟快車」。●

深圳工業站

地址：深圳羅湖區清水河一路

交通：深圳地鐵3號線草埔站D3出口，沿行人天橋橫過鐵路，下橋後沿鐵路旁前往即達

● 深圳旅遊錦囊

證件：回鄉卡及健康申報黑碼

匯率：1人民幣約兌1.1港元

文：綽希

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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