基隆深宵限定魚市場 見識鱗馬鞭魚 嘗超鮮中卷

【明報專訊】香港夜繽紛剛出台，效果如何暫時未知。但在台灣基隆的夜晚，真的讓人不想睡。廟口夜市的繁華，只是前奏；深宵限定的魚產集散地，才是每一個「夜遊人」想參與的重頭戲。踏入午夜12時，基隆港鄰近的孝一路跟孝二路，開始人聲雜沓，一輛輛載着魚鮮的拖板車四處竄動，穿防水圍裙的攤商忙出忙入整理魚獲，糶手（拍賣人）利落地打出開價的手勢……雖然未能認出眼前的每一種魚鮮，但一雙一雙明亮的魚眼睛，絕對是新鮮的最佳認證。

這裏是台灣魚產批發最豐富、交易最頻繁的——崁仔頂魚市場。

「崁仔頂」這名字從何而來？跟基隆人聊起，他們說魚市場位置原本並不是柏油路，而是一條叫「旭川河」的河川，漁船沿着河口駛進旭川河上游，恰好那位置就是現今崁仔頂主要道路孝一路的路口，河流與陸地形成的高低落差稱為崁，當工人將魚獲搬運上岸時，要跨過這高低落差的崁，運送貨物到崁頂，所以才有「崁仔頂」之稱。在戰後，因為基隆的平地面積狹小，需要有更多的平地空間提供城市發展，於是在河上大規模地填平加蓋，變成當下的模樣。

白天的崁仔頂，氣氛寂靜，偶爾有一兩間咖啡店營業，但大部分商店都是重門深鎖，因為他們要等待每晚午夜過後始活躍起來。那夜，我們一行人先到廟口夜市，品嘗過「天一香肉羹順」招牌滷肉飯，才捧腹施然漫步到崁仔頂魚市場。距離12時尚有一刻鐘，於魚市場裏工作的人，逐一開始埋位，燈火頓時變得通明，大卡車緩緩駛進狹路，準備卸貨。魚鮮五花八門，鱗馬鞭魚、䱽魚、大眼雞、剝皮魚、石狗公、紅衫、馬友、馬頭……應有盡有，有的載在或紅或藍的塑膠籃裏，有的浸沉在發泡膠箱的冰塊之間。

拍賣潛規則 遊客別輕易示意

愈夜愈興旺！「這一盆大尾的，290、300、310、320，5斤320元（新台幣），320一次、320兩次、320三次，你的喔！」糶手像機關槍般連環喊價，不出10秒，就把一大盆海鮮成交。前來買貨的除了一般魚檔商販，也有許多高級餐廳的廚師，當然亦有不少來湊熱鬧的遊客。不過要提醒的是，一般遊客可以在旁觀察拍賣過程，但就別輕易示意，因為魚市場的江湖潛規則是一簍簍拍賣，而糶手叫價皆以台斤（600公克）為單位，並不是那一簍的全部售價。若只是想買走幾尾的話，就得看看魚販有沒有用鐵線勾集起來，這才代表可以零售！

凌晨3時排隊買魚漿加工品

就這樣漫步魚市，逐家店駐足觀賞，光是看魚種已教人目不暇給。基本上每一家店賣的魚也不盡相同，以冰鮮魚為主，亦有蝦和貝類，更有各式海產的加工品。凌晨3時多，孝一路與孝二路的交界，現出一條長長的人龍，原來人們都在等魚漿加工攤販的到來，好奇問他們：「有什麼買？」「魚丸、天麩羅、甜不辣、蝦餃、花枝丸……」沒多久，小卡車載着琳瑯滿目的加工品到場，還冒起熱騰騰的蒸氣來。而另邊廂，也有攤販在賣白焯中卷，整個街角瀰漫着濃郁的海鮮氣味，實在教人忍不住買走一盆。

魚市場的周邊，亦有不少可觀的景象。像是不少阿姨會在路邊蹲櫈仔替胭脂蝦剝殼，她們三五人圍在一起，邊剝蝦邊說笑，不亦樂乎。聽阿姨說，這些胭脂蝦是北部海灣野生，蝦味很鮮，握壽司的吃法最好，奈何不易保存。而剩下的蝦頭，內藏豐富蝦膏，附近食店會買來將它烤一烤，再用來煮味噌湯。●

■崁仔頂魚市場

地址：基隆市仁愛區孝一路、孝二路路段

營業時間：中午12:00至翌日上午7:00，周一休市

●台灣旅遊錦囊

證件：符合資格香港居民，可網上申請電子入出境許可證

（bit.ly/3YTBkef）

​​匯率：100新台幣約兌24港元

機票：10月份香港往返台北，香港航空約2131港元起、國泰航空約2513港元起、長榮航空約2676港元起（連稅及燃油附加費）

往基隆交通：台北車站乘國光客運1813（票價：59新台幣，約14港元）至基隆海洋廣場下車

文：陳卓君

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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