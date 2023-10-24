暢遊樂園：觀戰前後落場飛車

身形高大的遊人駕駛Kart Attacker的小型賽車時，可能會「頂腳」。（利楚兒攝）

【明報專訊】鈴鹿賽車場附近有一個鈴鹿賽車場樂園（Suzuka Circuit Park），購買了F1日本站3天門票的遊客可免費暢遊樂園，賽事門票連遊樂園護照（景點免費通行證），一家大小都享受到賽車的樂趣。

樂園遊戲大多與賽車有關，例如競速雲霄飛車（Duel GP）位處賽道主看台旁邊，賽道設計與鈴鹿賽道相同，參加者可於這條迷你鈴鹿賽道上比併。賽車會依指定路線行走，參加者只需操控方向盤，用最短時間衝線。但如果控制不好便會自轉打滑，猶如行駛中的咖啡杯，倍感刺激。

記者亦提前於樂園網站預約小型賽車（Kart Attacker），大人和小朋友都可在賽道中一展身手，同場較勁！參加者須從「初學者賽道」入門，並在工作人員指導下學習小型賽車的操作、頭盔及頭套的穿戴方法等。完成達標基準時間者，便可以挑戰「進階賽道」。小型賽車操作不難，不過記者仍差3秒才達標。

想留下倩影，玩家可預備一張8至32GB容量的SD記憶卡，工作人員可以為你記錄駕駛實况。須留意，工作人員不接受使用容量超過此限制的記憶卡。另外，長頭髮緊記先束起，免生意外。

鈴鹿賽車場樂園

網址：www.suzukacircuit.jp/tw/experience/amusementpark/kart-attacker

[迷途旅人]