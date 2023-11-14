阿根廷最南端小城 走到「世界盡頭」賞湖泊仙境

巨型皇帝蟹--超巨型皇帝蟹，抵食夾大件兼好味！市內有大量皇帝蟹餐廳可供選擇，記者到了評價最好的El Viejo Marino，2人餐普通分量，約400港元。（阿晞攝）

【明報專訊】說起阿根廷旅遊景點，或許大家第一時間會想起伊瓜蘇瀑布（Iguazu Falls）、莫雷諾冰川（Perito Moreno Glacier）、著名戶外用品品牌Patagonia那座山標誌的啟發地菲茨羅伊峰（Fitz Roy Mountain）等，若要說另一個較冷門的必去「打卡」景點，就得要數有「世界盡頭」之稱的烏斯懷亞（Ushuaia）。

烏斯懷亞位於阿根廷最南端，雖然智利的邊界才是南美的最南端，但烏斯懷亞普遍被認為是南美洲最南端的城市，亦不難想像整個城市皆以「世界盡頭」作招徠，有各類以「世界盡頭」（西班牙文：el fin del mundo）的餐廳、博物館等。

烏斯懷亞距離阿根廷首都布宜諾斯艾利斯逾3小時機程，與莫雷諾冰川所在地埃爾卡拉法特（El Calafate）則約1個半小時機程。遊客一般都是相連埃爾卡拉法特一起遊覽，又或是從烏斯懷亞直接前往鄰國智利的百內國家公園（Parque Nacional Torres del Paine）；除了上述旅程，到烏斯懷亞的旅客大多都是衝着南極而來。對，烏斯懷亞是前往南極船隻的出發地，亦是往南極最近的地方。

群山環抱 富歐洲山城感覺

在此不談南極，倒想集中介紹烏斯懷亞這個地方。烏斯懷亞是個被群山包圍的城市，除了真帶點「世界盡頭」的味道，也是個精緻山城。打從離開機場的一刻，已能感受得到。

小小城市被群山環抱，四周都是壯麗的雪山，與其他阿根廷城市截然不同，帶點歐洲山城的感覺。既說這是「世界盡頭」，天氣當然也寒冷，冬季可跌至零下20℃，夏季也只有攝氏10多度。前往當日正值初春，7℃的天氣，當地人已表示熱得要穿短袖，於我們而言則覺天氣清爽，伴以溫暖陽光，正是遊覽的最佳時機。

觀鳥保護區 湖面倒映絕美城景

事實上，烏斯懷亞市中心沒有一個明顯的「景點」，也很難告訴你有什麼好看，重點還是感受那悠閒的氣息，絕對值得花一天在此四處走走。沿着市內水道邊往機場方向走，天色好時再配上平靜的湖面，盡目都是海天一色的深藍，賞心悅目。臨近機場的Reserva Natural Urbana Bahía Encerrada除了是觀鳥的保護區，還是個極美的倒影湖。因其位置正對着市中心及群山，加上是個較為平靜的內湖，如同鏡湖般把城市倒映出來，可謂這裏最美麗的風景圖！入夜城市燈光亮起後，湖面更倒映出七彩景色，不可錯過！從市中心沿步道慢慢走，約需半小時就到達！欣賞完湖面，想從高處欣賞這座小城，不妨到Monumento al Centenario。這是一個位於烏斯懷亞山腰的觀景台，可以鳥瞰整個城市景觀，景色同樣醉人。

必歎抵食超巨型皇帝蟹

烏斯懷亞市中心面積不大，以Av. San Martin貫穿整個城市，兩旁主要是手信店與餐廳。來此之前，以為這裏是個沒有什麼人流的小鎮，沒想到這條大街相當熱鬧，猶幸沒有過重的遊客味，最深刻是在大街隨處都可以看到座座雪山，這也是烏斯懷亞最著名的風景圖之一。說起這裏的美食，除了朱古力以外，最著名就是皇帝蟹了。

皇帝蟹是智利與阿根廷南部著名的海鮮料理，兩個地方的價錢差天共地。在物價極低廉的阿根廷，皇帝蟹折算港元，約300元就能吃到！專門吃皇帝蟹的餐廳，一般都有大中小的分量可供選擇。以為在遊客區點一隻小的蟹，會很迷你，怎料，足足有整塊臉般大，兩個人吃也綽綽有餘！皇帝蟹基本上就只是用水煮，沒有刻意添加調味料，吃下去鮮味十足，肉質飽滿且超彈牙。吃皇帝蟹會附上沙律、米飯等配菜，但單吃一隻蟹已能飽得捧腹，更是回味無窮！

遊火地島貼士：乘頭班小火車

離開市中心，烏斯懷亞另一著名景點就是火地島國家公園（Parque Nacional Tierra del Fuego）。火地島國家公園與烏斯懷亞市中心只相距11公里，乘巴士不消半小時已抵達。這是全世界最南端的國家公園，也是阿根廷建立的第一座法定國家公園；貫穿全阿根廷多個著名景點的40號公路，亦是在此完結，確有一定意義。來到火地島國家公園，必坐其小火車——世界盡頭火車（Tren del Fin del Mundo）。

火地島因位置偏遠，本是個渺無人煙的地方，後來因其位置獨特且夠偏僻，成了囚禁重犯與政治犯的地方。據說由於這裏天氣長年極冷，且對外交通不便，即使囚犯成功逃獄，也難以忍受極嚴寒天氣，最終都會自願回到這座監獄。這些重犯在火地島監獄從事各種勞動工作，包括興建這條最南端的火車鐵路。當年興建的目的是用作開發運輸，其後則變成觀光之用，如今開放給遊客使用的，是最後7公里的路段，正好相連火地島國家公園的景點，建議乘坐第一班早上9時半出發的火車，那不單讓你有更多時間遊覽國家公園，亦因其恰到好處的晨光映照在雪山之上，景色尤其美艷。

坐蒸汽火車遊昔日重犯工作地

這個為遊客而設的觀光火車（甚至有幾個穿囚犯衣服的職員跟你拍照），帶有古色古香的味道。出發前還怕這會否像主題樂園的觀景火車般失真，慶幸這蒸汽小火車完全融入自然景色中，而它在火車站噴出的蒸氣，更與附近雪山景色結合得天衣無縫。

小火車帶領遊客遊歷昔日囚犯工作的地方， 如今監獄已清拆，只剩下一片冰天雪地的荒野，這裏無論是雪山還是小河流，又或是陽光穿透樹梢的景色，都充滿療癒之效。沿途有多國語言導賞，跟遊客講解這個地方的歷史、昔日囚犯的生活，置身其中自能明白昔日囚犯無處可逃的處境。

在這裏視乎你跟什麼團，坐哪間公司的巴士，有的可以單程在火車站繼續行程到國家公園，我選的一間需乘坐相同的火車回到起點，再乘坐巴士到國家公園的步道。火地島國家公園雖然面積達630平方公里，惟可供遊客遊覽部分不算大，甚至可說是迷你級別，但也得花上大半天甚至一天遊覽。

乘坐巴士的話，一般都會載遊客到Bahía Lapataia碼頭，然後徒步回到遊客中心，這是最經典、景色最美的一段步道。除了在Bahía Lapataia的Puerto Arias欣賞湖泊景色外，沿途也會經過Black Lagoon、Green Lagoon等不同湖泊。阿根廷與智利南部巴塔哥尼亞（Patagonia）都是以狂風聞名，走過一回百內國家公園就能明白，難得火地島風速不強，每個路過的湖泊都能呈現極清晰的倒影，幾乎每轉一個彎都有新驚喜，如同置身人間仙境；加上路况清晰好走，沒有太多高低起伏，完全是新手級別的行山徑，一家大小來走走都沒問題。若只走最經典的路段，連同拍照與休息，大約需2小時。如時間許可，又對這些倒影意猶未盡，可從遊客中心再往前多走約15分鐘，便會到Lago Acigami，這比之前行山徑的一眾湖泊面積更大更闊，其倒影更帶點天空之鏡的美態！

最後，離開公園前，也別忘記做一樣具紀念價值的事，就是寄明信片！在這裏寄明信片會附上一個「世界盡頭」的字樣，更難得的是比其他阿根廷城市更快寄到目的地，可真是為遊客而設的服務！●

● 阿根廷旅遊錦囊

證件：持特區護照毋須簽證，可逗留阿根廷最多90天

匯率：100阿根廷披索約兌2.23港元

往烏斯懷亞機票：於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯乘阿根廷航空（Aerolineas Argentinas），約3小時40分鐘，淡季約600港元（不包行李），網址：www.aerolineas.com.ar

往火地島國家公園交通：於烏斯懷亞市中心可參加當地團或乘巴士前往，單程需時約20分鐘，每人約100港元

火地島小火車：rb.gy/9uphsg

文：有故事的旅人 阿晞（www.facebook.com/360.days.in.australia）

美術：張欲琪

編輯：梁小玲

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