游走新加坡虛與實 AI深偽時代 藝術反思真實

花花世界--teamLab於新加坡國家博物館設有Story of the Forest展覽,在巨大屏幕組成的投影空間,不同的視覺元素、聽覺、氣味,甚或溫度引領你進入如幻似真的虛擬世界。你將置身於花花世界,途中看見新加坡獨有的花草樹木和動物時,不忘跟它們互動。地址:Level 2, Glass Rotunda, National Museum of Singapore, 93 Stamford Road(teamLab網頁圖片)