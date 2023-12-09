學煮《東醫寶鑑》人參雞 大邱韓方養生從味蕾開始

人參雞湯--慕明齋的東醫寶鑑養生飲食料理體驗，會定期更換不同的食譜，記者到訪時剛好是韓國人最常食用的養生食物之一的人參雞湯。（卓惠媛攝）

打卡熱點--大邱壽城區慕明齋韓國傳統文化體驗館旁，就是慕明齋的古建築，體驗茶禮後，可以穿著韓服到此拍照留念。慕明齋是用作紀念杜甫後代、以明朝援軍身分協助朝鮮抵抗外敵後落地生根的將領杜師忠。（卓惠媛攝）

韓方養生足浴--大邱韓方醫療體驗館設濕式和乾式兩種韓方養生足浴體驗，可消除旅行期間的雙腳疲勞。而韓方足浴的藥包配方，據說是源自《東醫寶鑑》。（卓惠媛攝）

體驗茶禮--穿上傳統韓服體驗茶禮（茶道）。導師（右一）細心講解傳統禮儀、泡茶和品茗的方式，可深入了解韓國傳統茶及茶禮文化。（卓惠媛攝）

【明報專訊】從地理、歷史、飲食文化上來看，韓國大邱與韓方韓藥一直有着密不可分的關係，大邱很多街巷都蘊含近代歷史和文化遺址，其中逾360年歷史的藥令市，從朝鮮時期已是全國韓藥材流通批發集散地，至今仍是主要的韓藥流通點。來大邱旅遊，不妨安排一個兩日一夜療癒身心的養生假期，學做正宗《東醫寶鑑》的人參雞，泡韓方養生足浴，趁着冬日由內到外好好養生。

大邱位處嶺南地區，屬盆地地形，溫度比其他韓國城市高；加上當地為全韓藥材的集散地之一，因此發展出獨有的韓方養生飲食文化。

穿韓服體驗傳統茶禮

位於大邱壽城區的慕明齋韓國傳統文化體驗館，是專門讓各地遊客體驗傳統韓國文化的地方，館內體驗項目包括：傳統韓服、傳統禮儀、茶禮（茶道）、身心放鬆的冥想、傳統美食製作、《東醫寶鑑》養生飲食、節日食品、傳統米酒釀造及射箭體驗等。

到埗後，先要換上傳統韓服，這裏提供的是朝鮮兩班貴族閨秀和書生士大夫穿著的傳統韓服。換韓服之餘，最好把心情也轉換好，相信你會有更深的穿越體驗；工作人員之後再為參加者簡單編髮和整理配飾、帽子之後，就可到內堂，準備學習韓國傳統茶禮及禮儀。

通過體驗傳統茶禮和禮儀，可以更深入了解韓國傳統茶及茶禮文化。韓國傳統文化深受儒家思想及五行思想影響，講求長幼尊卑及禮節，注重站姿、坐姿、行小禮、大禮等細節。首先導師會介紹茶案上的韓國綠茶葉，如雨前、明前、細雀等，根據時令而使用不同茶葉；再打開正方形的茶巾，從暖壺、暖杯、入茶、泡茶到品嘗，每項細節都由韓國傳統茶禮導師一一解說及指導。品茗完畢，接着就是頌鉢環節，清脆的頌鉢聲音讓參加者靜心冥想，也為整個體驗作一個簡單完結。

《東醫寶鑑》料理 講求陰陽五行

根據韓國傳統典籍《東醫寶鑑》（見「知多啲」），通過了解人體和食材的陰陽五行、五臟六腑和五味五行等關係，發展出相關食材和烹飪方法和原理，找出對身體和諧有益的飲食配搭。在體驗館內，遊客亦可親手學煮《東醫寶鑑》的人參雞，學習烹飪的同時，也提高對韓國傳統食物的認識。

人參雞湯是韓國人最常食用的養生食物，特別在三伏日，人參雞店都會大排長龍。《東醫寶鑑》對雞料理有一個說法：「黃雌雞肉性平，主消渴，裨益五臟，添髓補精，助陽氣，暖小腸。」韓國人普遍相信雞湯是人人合適的養生食療，因此人參雞湯店遍地開花也不無原因。●

韓國人參雞湯食譜

材料：小土雞1隻、人參1支（生乾參或水參也可）、水、人參雞藥材包（當地超市有售）、糯米、蒜頭、紅棗、薑、雞蛋（秋冬季節可按需要加入栗子）、蓮子

步驟：

1.糯米洗淨後放入碗內，加水浸泡至少1小時

2.洗淨雞、人參，把紅棗、糯米、蓮子、蒜頭、薑放進雞肚內，再將雞腿插入尾部的雞皮扣實，免食材掉出

3.鍋中加水至 9 分滿，將整隻雞放入鍋中，並放入人參雞藥材包

4.將蛋的蛋白和蛋黃分開煎好，並切絲備用

5.燉煮2小時，裝好在大碗中，放上蛋黃蛋白絲，完成

資料來源：慕明齋韓國傳統文化體驗館

慕明齋韓國傳統文化體驗館

地址：大邱壽城區達句伐大路527街13-5

費用：東醫寶鑑養生飲食料理體驗，每位10,000韓圜（約60港元）；傳統韓服及茶禮體驗，每位5000韓圜（約30港元）

網址：blog.naver.com/mktcc

● 知多啲

《醫道》許浚撰韓醫巨著

韓劇迷可能對韓醫早就不陌生，早年《大長今》、《醫道》就有大量描述韓醫韓方的內容，其中《醫道》正是講述《東醫寶鑑》作者、朝鮮宣祖御醫許浚的一生。《東醫寶鑑》是一部由漢文寫成的綜合醫學理論和臨牀典籍，於1610年成書、1613年正式印刷，共25卷，由內景、外景、雜病、湯液、針灸5篇組成。《東醫寶鑑》以《黃帝內經》為理論基礎，加入金元四大家的實際醫學理論，並倡導運用朝鮮鄉藥。2009年，《東醫寶鑑》獲聯合國教科文組織列入「世界記憶名錄」。●

● 韓國旅遊錦囊

入境要求：持香港特區護照毋須簽證

匯率：1000韓圜約兌6港元

機票：香港快運12月香港往返首爾約1838港元起，香港往返釜山約1926港元起，均連稅

交通：釜山乘KTX鐵路到東大邱KTX站，票價17,100韓圜（約103港元），約40分鐘；首爾乘坐KTX鐵路到東大邱KTX站，票價43,500韓圜（約264港元），約2小時

文：卓惠媛

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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