2日1夜行程：鑽入巷弄吃平民養生飯 名店歎鮮味河豚

【明報專訊】第1天：

午餐推介：紅蛤飯、綠豆餅、白切肉

中午前到達大邱，走到近代文化胡同和藥令西門附近，有一家隱藏在巷弄裏的小食店，在當地經營多年，餐牌上只有幾款美食——紅蛤飯、手打麵、綠豆餅和白切肉。當中紅蛤飯和綠豆餅是此店的招牌作。紅蛤飯是大邱的平民養生飯，據《東醫寶鑑》指，紅蛤（即青口）性甘溫，有補血補肝之用，對女生特別合適，據說有助紓緩生理期的不適。紅蛤飯以香麻油和紫菜拌食，滋味無比，加入老闆秘製醬油，後勁帶微辛，逐少逐少拌入米飯中，讓人愈食愈想食！

另外綠豆餅煎得香脆不油膩，有意外驚喜。白切肉的味道也不錯，用蔬菜包裹漬洋葱及肉同吃，一點也不覺膩！

西營紅蛤飯

地址：大邱中區桂山洞2街31-2

價錢：紅蛤飯10,000韓圜（約60港元）/1人份

註：必須2人或以上才可點此飯

下午閒逛：近代文化胡同賞古蹟

傳統藥令市場及藥田巷，和近代文化胡同的每一條街道，依然留下了歲月痕迹。古色古香的大邱巿，經歷時代變遷、宗教和人民運動的發展等，在近代文化胡同路上，沿途欣賞各景點古蹟，更能感受到大邱的獨特個性。這條近代文化胡同歷史景點有：青羅山坡、三一萬歲運動路、桂山聖堂、大邱第一教會、桑樹胡同、李相和古宅、徐相敦古宅、韓醫藥博物館、鐘路、長胡同、華僑小學等。走了半天若累了，不妨來個足浴體驗。大邱韓方醫療體驗館於2020年開幕，6樓設有預約濕式和乾式兩種韓方養生足浴體驗。

大邱藥令市韓醫藥博物館

地址：大邱市中區達句伐大路415街49

網址：dgom.daegu.go.kr

大邱韓方醫療體驗館

地址：大邱中區中央大路77街45

網址：www.kmeditown.go.kr

晚餐推介：大邱十味——「大海中的山參」

河豚在韓國被稱為「大海中的山參」，被視為保養食品。河豚料理是大邱十味之一，推介「海金剛」的河豚兩層火鍋，第一層是隔湯蒸河豚肉，連同小葱及金菇、醬油同吃，河豚肉鮮味無比；再連小葱、金菇同吃，由淡吃至濃味！來到第二層，隔湯蒸河豚肉的肉汁精華一滴不漏流入高湯湯底，加入青口、海蝦、麵條、各式蔬菜如香菇等，暖胃又有飽足感。這裏處理河豚料理的廚師均具有專業資格。

河豚料理老店 海金剛

地址：大邱中區國債補償路567-1

價錢：蒸河豚海鮮麵套餐（小）33,000韓圜（約196港元）

第2天：

上、下午：傳統建築慕明齋打卡

上午可於慕明齋體驗館參與不同文化體驗，包括學習《東醫寶鑑》養生飲食料理、傳統韓服及茶禮體驗，再到旁邊傳統建築慕明齋拍照。下午可閒逛壽城池、咖啡廳。

晚餐：韓方鴨肉料理

韓國人特別喜歡在秋冬吃鴨進補，鴨肉肉質相對細膩。鴨子性涼，加入韓方處理後，有清熱潤燥功效。●

韓方鴨肉料理

地址：大邱壽城區顧母路187

價錢：韓方鴨肉半隻和鴨野芝麻湯（2人套餐）40,000韓圜（約240港元）

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