「瑞士品質」意式地中海風情 提契諾熱鬧趁墟夜繽紛

提契諾州出產風乾肉及芝士，在州內的餐廳都可品嘗；葡萄酒則以紅及白的Merlot為主。（卓文慧攝）

貝林佐納每逢星期六舉行的周末市集，可買到提契諾州出產的食材或手作品，攤檔都以紅藍色的頂篷為記認。（卓文慧攝）

【明報專訊】飄零燕綠草，牛鈴聲響遍山谷，小木屋煙囪升起裊裊炊煙，平靜的湖水，寧靜的城鎮，是瑞士固有的絕美烏托邦場景。作為聯邦制國家，瑞士有更多不同面向。南部提契諾州（Ticino）是瑞士最主要的意大利語區，也是瑞士最暖和之地，擁有滿滿「瑞士品質」之意式地中海風情。從首府貝林佐納（Bellinzona），游走到附近城市盧加諾（Lugano）及洛迦諾（Locarno），就能發現瑞士的另一種精彩。

世遺大城堡登白塔 賞阿爾卑斯山

從蘇黎世坐火車，最快兩個半小時便可直達貝林佐納。這個位於阿爾卑斯山腳的小城是昔日兵家必爭之地，既是從北方通往意大利的大門，亦是從南方進入阿爾卑斯山脈的要道。羅馬人很早已洞悉貝林佐納地理位置之重要，公元1世紀時已在當地建造首座城堡，亦即現存的大城堡（Castelgrande）。城堡在不同年代經過修葺改建，現今最古老部分可追溯至約10世紀。大城堡與蒙特貝羅城堡（Castello di Montebello）及薩索科爾巴洛城堡（Castello di Sasso Corbaro）於2000年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產。

大城堡是貝林佐納市內最熱門之景點，位處舊城區旁。因位置不高，只位於小山丘上，又於近年加設電梯，遊人登城參觀非常方便。城堡大部分範圍免費開放，不僅遊客慕名而來，當地人亦常到城內散步、遛狗、帶孩子放電。城堡內有兩座搶眼的高塔，稱為黑白雙塔，其中建於1485年、高27米的白塔，更可讓人拾級登頂，飽覽貝林佐納及阿爾卑斯山脈的壯麗風景。城堡內其中一座建築改建成考古博物館，若遊客手持瑞士旅遊通票（見「旅遊錦囊」），更可免費參觀；與考古博物館相連的建築則是一家西餐廳。

周末逛市集買土產 認住紅藍帳篷

城堡山腳下是貝林佐納最熱鬧的地區，賣食材的老店、百貨公司、歐洲連鎖品牌、個性小店等紛紛進駐於此，還有瑞士本土大型超市。舊城廣場上有貝林佐納觀光中心，以互動展覽將區內旅遊、美食和購物推介展示出來，亦有職員解答任何旅遊疑難。除了推介必遊的大城堡，當地每逢周六早上舉行的貝林佐納市集（Bellinzona Market）更不容錯過。

這個市集是購買提契諾物產的最好地方，約百多個攤檔雲集一起，售賣當地產的水果、蔬菜、蜂蜜、風乾肉、芝士、麵包、甜點、葡萄酒等，不少攤檔提供試食，亦有一些地道手作。當地朋友指，攤檔全須經審批，如產品是提契諾州出產，均會以提契諾州州旗紅藍色帳篷頂認證，產品檔主大多在場，毫不吝嗇地分享自家產品的故事。至於一般攤檔，則賣服飾、玩具、二手用品等。當地人都愛在這天出來趁墟，購買所需食材。天氣好時，街巷的咖啡店還會把枱椅放到外面，讓逛累了的人坐着歇歇聊聊天。

市集內值得留意的美食，是一款在提契諾州相當流行的傳統玉米粥（polenta），這款古時被視為粗糧的菜式源於意大利，主要以玉米或蕎麥等製作，在中世紀羅馬時代已很流行。除了北意大利，瑞士意大利語區的人亦經常會吃。這款玉米粥的傳統做法不複雜，卻頗為耗時，烹煮時要不停加水攪拌，又要不停加入玉米碎，人手製作需煮約2小時才能變成糊狀。如今很多人都會用機器代替人手攪拌，吃時可配上汁煮牛仔肉等，滋味之餘亦非常飽肚。在市集一份polenta約10瑞士法郎（約89.6港元）起。

盧加諾美食嚮導 一試「最美味」泉水

要再進一步以味蕾品嘗提契諾風味，跟隨當地不同的美食美酒導覽團就最方便不過。距離貝林佐納約半小時火車程的盧加諾，是其中一個值得駐足的城市。導覽員以徒步方式，邊走邊講解當地著名景點及市內特色餐廳，亦會到市內被「品水師」譽為最美味的噴泉嘗一口清澈甜美的泉水，亦會介紹著名的沙樂美腸專賣店。提契諾州出產的沙樂美腸稱為Salame Ticinese，口味與意大利的Salami Milano接近。美食導覽還會安排約3家餐廳可讓大家坐下來品嘗。當中有餐廳手製意大利麵，並加上提契諾特產Maggia Valley胡椒粒。瑞士氣候雖然不適合出產胡椒，但香料商卻會加入秘方香料，製作成令人一試難忘的胡椒粒。簡單的加入意粉之中，整道菜已變得非常好吃而不單調！當然每間餐廳均可搭配提契諾地區出產的葡萄酒，尤以特別的Merlot白葡萄酒最令人難忘。瑞士一般城鎮都較安靜，惟提契諾州卻充滿地中海風情。天氣晴朗暖和時，咖啡店或餐廳露天座位都坐滿客人，入夜氣氛仍相當熱鬧，就連蘇黎世來的朋友亦說，這種氣氛在瑞士確是非常獨特。到當地，來一句意大利文「Ciao」（你好）和「Grazie」（謝謝），更能融入親切的氣氛。●

大城堡

網址：fortezzabellinzona.ch/en

Bellinzona Market

地址：Piazza Collegiata 12, Bellinzona, 6500 Switzerland

美食美酒導覽團

查詢：t.ly/l5yaN

● 瑞士旅遊錦囊

簽證：持特區護照毋須簽證

匯率：1瑞士法郎約兌8.96港元

機票：瑞士航空每日提供來回香港及蘇黎世直航班，機程約14小時，12月份票價連稅項5260港元起

查詢：www.swiss.com/hk/en

瑞士旅遊通票：

建議購買Swiss Travel Pass，一張通票全包瑞士國內火車、巴士、船及公共交通公具，亦可無限任坐觀光列車（部分須付留位費），並可免費進入瑞士全國逾500間博物館，還有其他登山纜車優惠等。價錢由232瑞士法郎（約2078港元，連續3天）至429瑞士法郎（約3842港元，連續15天）

查詢：www.swisstravelpass.com

瑞士旅遊局：

www.myswitzerland.com/zh-hant

提契諾州旅遊資訊：www.ticino.ch

文：卓文慧 （IG：joannecheuk）

協力：瑞士旅遊局

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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