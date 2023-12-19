賞逾百戲服道具 玩轉霍格華茲 變身哈利波特 魔幻澳門遊

榮恩在《哈利波特：死神的聖物1》的休閒服飾（左起）、哈利波特和妙麗在《哈利波特：混血王子的背叛》的現代服飾。（朱安妮攝）

遇見Fat Lady--在Portrait Hallway遇上守護葛來分多交誼廳入口的the Fat Lady，究竟她會否在現場向你索取密碼？就由你在現場揭盅。（朱安妮攝）

瞬間轉移--將手放在Portkey（圖中的鞋子），就會如電影般將人瞬間傳送至指定目的地，如衛斯理（Weasley）一家居住的地方。（朱安妮攝）

三巫鬥法--在三巫鬥法大賽展區，高舉魔杖對付匈牙利角尾龍，有沒有令你回憶起《哈利波特：火盃的考驗》緊湊又刺激的情節呢？（朱安妮攝）

【明報專訊】麻瓜們，有好消息！全球著名巡迴展覽「哈利‧波特：展覽」上周登陸澳門倫敦人，在合共超過3萬平方呎共20個場區中，打造出《哈利波特》的魔法世界。你不僅可以重溫故事中不同經典場景，亦可大玩互動遊戲。當中最精彩，莫過於可以欣賞電影中各演員穿過的原裝戲服及用過的真實道具！趁着聖誕假期，不如過大海遊澳門，大力念出開鎖咒Alohomora，打開鎖緊展場的大門，進入這個魔幻國度吧！

「哈利‧波特：展覽」即日起登陸澳門倫敦人，自然引起大灣區的麻瓜們注意，記者在早前率先體驗！據知此展覽自2009年開始，於芝加哥、紐約、巴黎、新加坡、東京、上海等地展出。後來華納兄弟探索全球主題娛樂公司、Imagine Exhibitions及EMC Presents合作開發，將展覽升級至全新「2.0」版本，注入更多互動技術和電影道具、戲服，成為一個結合電影真實展品、場景、互動遊戲等的多元化互動展覽。2022年在美國首展後，至今已有超過170萬人次參觀，同時在紐約等地展出，澳門為最新加入展區。

澳門展館佔地逾3萬平方呎，Imagine Exhibitions總裁兼首席執行官Tom Zaller稱暫時沒有統計過澳門展出的戲服及道具的總數，粗略估計逾百件。他指原裝戲服和道具都獨一無二，並附有說明，因此各地展出的展品都不同。

記者翻查其他展覽的資料，例如在霍格華茲學院展區，其中一個展櫃是展示哈利、榮恩和妙麗的戲服。當中在紐約展出的是3人的校服，澳門則展出3人的現代服飾，來自《哈利波特：死神的聖物1》及《哈利波特：混血王子的背叛》。展板上還分享設計現代服飾的幕後故事，據知從《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》開始，霍格華茲的學生可以穿現代服飾，當時戲服設計師Jany Temime因應角色的特徵而設計，例如她認為哈利在魁地奇隊中表現出色，因此為他設計偏向運動風的服飾，並注入紅色和栗紅色，在《哈利波特：混血王子的背叛》便穿上一件栗紅色圓領的淺灰色長袖衫，再配上風褸增加運動感。

幕後故事大公開 學魔杖咒語、魁地奇

事不宜遲，立即出發！參觀者入場後，會獲發一條備有無線射頻辨識（RFID）腕帶，通過輕觸式屏幕輸入學院等資料建立巫師檔案，遊玩的過程和積分會通過腕帶記錄。

首先進入「從紙本到熒幕展區」，場內展示《哈利波特：神秘的魔法石》的初版小說，現場有工作人員講解和播放短片，為大家暖一暖場，接着大家一起念開鎖咒Alohomora，打開大門，進入「霍格華茲城堡展區」，通過動畫、投射等多媒體技術呈現魔幻國度，讓你全心投入哈利波特的魔法世界！經過「肖像大廳」時，部分肖像畫更會活動！

接着來到重頭戲——「霍格華茲學院」展區，可以一次過欣賞葛來分多（Gryffindor）、赫夫帕夫（Hufflepuff）、雷文克勞（Ravenclaw）和史萊哲林（Slytherin）4間學院的電影戲服及道具，展出角色包括哈利波特、妙麗、榮恩、馬份等，還附有多個幕後製作故事，滿足所有粉絲。緊接着的霍格華茲大禮堂展區，不僅能夠看到迷你版禮堂，還展出鄧不利多在《怪獸與葛林戴華德的罪行》穿著的燈芯絨西裝。

麻瓜們來到不同教室後，可通過輕觸式屏幕學習魔杖的咒術符號、草藥學、占卜學、魔藥、黑魔法防禦術等，也有機會練習魁地奇球技；還會深入禁忌森林、海格的小屋、三巫鬥法大賽展區、魔法部、哈利的臥室等。最後是有關和佛地魔的最後一戰，大約90分鐘便可完成整趟旅程。

重溫經典場景 互動遊戲玩法簡單

6月時東京亦開設了哈利波特影城，粉絲難免會比較一番。東京的影城有點像主題樂園，一邊走一邊體驗互動娛樂設施，現場亦設有1比1原大的場景，規模大、場景多和像真度高，參觀需時4小時以上；澳門巡迴展覽則是結合真實電影道具、互動元素和場景的多元化互動展覽，各有特色。雖然澳門展覽的規模相對較小，不過能夠運用有限空間，呈現出魔法部電話亭、哈利的樓梯間臥室、大禮堂、藥草學溫室、海格的小屋、匈牙利角尾龍及9¾月台等多個電影經典場景已很不錯。對哈利波特迷來說，即使去過東京影城，「哈利‧波特：展覽」能讓人細心欣賞電影戲服，相信依然會有興趣。展覽設有中英文說明，方便理解，互動遊戲玩法簡單，適合小朋友，可惜每個遊戲只可玩1次，加上遊戲雖然計分，但並沒有獎賞，如果可頒發1張虛擬畢業證書或認證，相信大人們會玩得更投入。●

●旅遊錦囊

證件：香港身分證

匯率：1澳門幣約兌0.97港元

哈利‧波特：展覽（澳門）

時間：上午11:00至晚上7:00（晚上6:15截止入場）

門票：成人218澳門幣起，3至12歲168澳門幣起，VIP門票698澳門幣（大小同價）

地址：澳門路氹連貫公路澳門倫敦人3樓

前往方法：

1.乘搭金光飛航或噴射飛航抵達澳門後，轉搭澳門倫敦人免費穿梭巴士，班次參考：t.ly/vFRHy

2.佐敦乘搭「港澳一號」直通車往澳門倫敦人。每日往返有10班次，單程需時約2小時，成人票每人160港元起。網址：www.onebus.hk/tc

展覽網址：t.ly/516it

文：陳麗斯

模特兒：Cyrus Or

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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