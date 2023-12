神級遇上神隱級 抽象先驅在海牙

飽覽荷蘭版畫大師作品--Escher in The Palace建築物本建於1760年代,曾為王室別墅。博物館現藏有超過120幅荷蘭版畫大師M. C. Escher(1898-1972)的永久收藏,展出作品包括經典樓梯、建築物、崖上風景等,更有影相區及AR互動裝置。地址:Lange Voorhout 74, 2514 EH Den Haag, Netherlands(作者提供)