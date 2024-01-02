昔日麻風病人「盼望之地」 澳門聖母村三角教堂搶鏡

咖啡店--聖母村內其中一間平房變身Hold On To Hope Café，除了有凍咖啡（上圖後，38澳門幣）、薄餅、多士、馬介休等，還有將乳豬肉絲製成餡料的乳豬角（上圖前，15澳門幣）。另可選購手信，如espresso咖啡杯套裝（下圖，150澳門幣）。（綽希攝）

展覽場地--隨着新的七苦聖母小堂建成，昔日的小聖堂變成村內的康樂室，現時再活化成「盼望之地——澳門痳瘋病院舍歷史檔案展」的主要展覽場地。（綽希攝）

七苦聖母小堂--1966年建成新的七苦聖母小堂，教堂的銅鐘和十架苦像，均由梵蒂岡贈送，建築工程則由居澳的意籍藝術家夏剛志（Oseo Acconci）負責。（綽希攝）

【明報專訊】通關後的澳門，回復昔日人氣旺盛的一面，演唱會、美食綜藝活動共冶一爐，盡顯夜繽紛本色。不過，除了繁華面貌，更多人獨愛澳門恬靜宜人的一面，今次介紹的九澳聖母村，位處路環東北之端，一般遊客較少到訪，近年因為社交網絡的打卡潮，才被大家發現有一座於1966年建成的三角形教堂。順道介紹路環另一全新活化景點——荔枝碗船廠片區，再返回澳門市區新馬路，入住一間建於1937年、經翻新後充滿懷舊色彩的國際酒店。

由澳門市區前往九澳聖母村，一般可乘澳巴21A，20至30分鐘一班，班次較為疏落，車程約45分鐘，正因為路途較遙遠，也造就了它成為秘境。

九澳聖母村這個被遺忘的角落，源於1855年澳葡政府選擇在這個偏僻之地興建一兩間簡陋磚屋安置麻風病患。麻風是一種古老傳染病，細菌會損害人體周邊神經以至皮膚丶黏膜，甚至器官和深層組織，若沒得到適當治療，患者後期或會失明丶耳聾丶鼻樑崩塌及四肢潰爛等，外貌會有極大轉變，因而昔日被視為不治之症。隨着醫學發展，現代人已甚少患麻風。

修復活化 展覽麻風病院歷史

據澳門旅遊局網站資料顯示，九澳麻風院於1930年重建，當時政府建設了5間折衷主義建築風格的單幢平房、七苦聖母小堂及碼頭等設施。1963年慈幼會意大利神父胡子義到此地服務，跟院友商議後將麻風院改稱為「聖母村」，寓意這裏得到聖母瑪利亞的助佑，1966年再建成新的七苦聖母小堂，原小堂改成康樂室。1980年代，住在這裏的病人，有些已痊癒，有些已離世，尚餘數十人。踏入21世紀後，聖母村已無人居住，房屋亦逐漸荒廢。至2016年，澳門文化局對聖母村全面修復活化，煥然一新！2021年底隨着村內舉辦長期展覽「盼望之地——澳門痳瘋病院舍歷史檔案展」，正式全面向公眾開放，一座座葡式小屋及康樂室成為展覽場、cafe和活動場地等，亦成為疫情時澳門人的熱門旅遊景點。隨着通關，澳門復常外遊，九澳聖母村回復謐靜，不過仍有一些識途老馬前來拍照打卡。●

九澳聖母村

地址：路環九澳聖母村

展覽時間：上午10:00至晚上6:00（逢周三休館）

收費：免費

交通：在媽閣總站或新馬路乘澳巴21A至九澳油庫下車，再沿九澳聖母馬路轉入九澳聖母里，步行約7至8分鐘

●旅遊錦囊

證件：香港身分證

匯率：1澳門幣約兌0.97港元

文：綽希

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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