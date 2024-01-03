悉心打扮行騷 露天音樂會 墨爾本盃全州放假賞賽馬

玫瑰為主題--Rose Room豪華包廂佈置以玫瑰為主題，入場人士可享用5道精美菜式及各式酒精飲品，不過只接受4人或以上團體訂位。（周群雄攝）

多重遴選--最重要的Melbourne Cup賽事有24匹馬參賽，參賽馬必須有勝出大賽往績，亦要經過多重遴選及投票才能奪得席位。（周群雄攝）

【明報專訊】近年香港賽馬會遇上特別節日或賽事，均會加插節目或邀請名人明星坐鎮推熱賽事氣氛，而有超過百年歷史的澳洲墨爾本盃（Melbourne Cup）賽事更是一個聲稱能夠讓全國停頓（stops a nation）的賽事，原因是每年11月第一個星期二，墨爾本Flemington馬場會舉行墨爾本盃，全個維多利亞州（Victoria）的居民皆可享有1天假期，方便大家觀賽。跑馬之餘，場內亦同時舉辦時裝大賽、音樂會，令整個嘉年華集刺激競賽及優雅時尚氣息於一身。

由1877年開始，每年11月首周二，居於澳洲維多利亞州的居民都享有一日法定假期，政府決定給居民放假的原因，竟然是方便大家睇馬！這項創辦於1861年的賽事，與英國利物浦、美國肯塔基及法國凱旋門合稱全球4大競馬賽事。墨爾本盃令人瘋狂之處在於單場賽事的總獎金高達800萬澳元（約4000萬港元），難怪馬匹要獲得「入場券」亦不易，既要有勝出大賽的往績，亦要經過多重遴選及投票才能「入閘」。香港過往亦有馬匹參戰，分別是馬王「翠河」及「好先生」。雖然2023年沒有香港馬匹參賽，但仍有澳籍香港騎師潘頓落場策騎。賽道足有3200米長，24匹馬同場作賽，加上賽事屬「讓磅賽」（即通過加磅平衡各馬匹水平），所以臨場變數極大，過程非常刺激！

今次由墨爾本乘搭包車入場睇墨爾本盃，未進入馬場範圍，已充分感受到節日氣氛。在Flemington馬場入口附近下車，滿眼盡是打扮時尚的男女，大部分男士穿著貼身剪裁西裝，女士除了一身鮮艷服飾，還搭配造型誇張的大帽子，看着大家悉心打扮，心情不期然興奮起來，即使入場後頗為擠迫，又要在各個打卡景點排隊影相，神奇地，大家都沒有任何怨言。

穿著賞心悅目時裝 上台行貓步

Melbourne Cup嘉年華活動分4天進行，包括Derby Day、Melbourne Cup Day、Oaks Day和Stakes Day，而最重要的墨爾本盃則會在Melbourne Cup Day當日舉辦，安排在下午3時的第7場賽事舉行。入場後可走近沙圈觀察馬匹臨場狀態，或走到賽道旁為心儀馬匹打氣。即使對刺激賽事沒有興趣，嘉年華仍有不同活動，例如在看台後方The Park草地舉行的主打項目Fashions on the Field！參賽者穿著賞心悅目時裝輪流上台行貓步。工作關係每年都會帶嘉賓入場觀戰的維州旅遊局大中華區市場發展經理王瑩淇 Sissi，當天亦精心打扮，穿上熒光綠色連身裙，及佩戴由當地設計師設計的花花禮帽，在人叢中相當搶眼。她說時裝賽事評審不會因為參賽者一身名牌而加分，「好似之前有屆得獎女士的服飾是用祖母婚紗改造而成，可見評審着重參賽者衣著配搭的構思及背後故事」。

Derby Day穿黑白 其他3天選明亮顏色

雖然公眾席看台沒有穿著規定，但女士如果想湊熱鬧「盛裝」入場又不想帶備戰衣，Sissi笑說不用擔心，因為在Melbourne Cup嘉年華舉行前一個星期開始，墨爾本市中心的服裝店也會售賣適合不同賽事日打扮要求的服飾，價錢豐儉由人，只要配搭得宜也可突圍而出。Sissi建議可到Little Bourke Street置裝，因為街上有齊Emporium、Myer及David Jones 3間連鎖百貨公司，容易買得心頭好。問她本人可有什麼心得？她說除了Derby Day要穿黑白色，其他3天只要選明亮顏色便可；如禮帽本身已有誇張設計，衣服便應選樸素一點，否則便難以突出重點。

Without A Fight領先一匹馬距離衝線

時間來到Melbourne Cup Day當日下午3時，現場氣氛突然一轉，幾乎所有人都趕回賽道前方草地、看台及包廂，準備欣賞最重要的墨爾本盃賽事。一時間現場擠得水泄不通，真後悔沒提早霸佔最佳觀賞位置。2023年的賽事有多匹熱門馬被看高一線，例如2022年冠軍Gold Trip、法國馬Vauban，以及剛勝出另一澳洲大賽Caulfield Cup的Without A Fight，而以香港為策騎基地的澳籍騎師潘頓策騎的Absurde亦被視為黑馬。由於屬長途賽，24匹馬會先通過觀眾席前的賽道一次，之後再跑一圈衝線。馬閘一開，雖然騎師為了控制馬匹留力，跑速不太高，但觀眾席已發出極大歡呼打氣聲；當馬匹繞圈回到直路，賽事隨即進入最後階段，騎師相繼開鞭發力，觀眾亦恍如受到刺激一樣，瘋狂為支持或押注的馬匹叫囂，2023年的賽事由Without A Fight以領先一匹馬的距離衝線，潘頓的Absurde得第7。接下來的場面大家都不會陌生，就是失望的馬迷將馬票撕成碎片，原來這是馬迷的世界共通語言！

雖然重要賽事完結，但現場還有其他玩意，例如在The Park時尚區域有很多專供打卡的靚位，加上戶外音樂會一直表演至晚上7時，有時間記得玩到最後。●

門票優惠

2024年想入場感受墨爾本盃的熱烈氣氛？就要密切留意維多利亞賽馬會的公布，一來部分賽事日的入場門票較為搶手，二來若你把握時機在早鳥優惠期間買票，可節省18至25澳元不等，據悉優惠一般在每年4月至7月期間推出。

公眾席門票：每位65至90澳元（約342至474港元）（4日賽事票價各有不同）

交通：於墨爾本市中心Flinders Street station，乘搭Craigieburn Line電車到Newmarket station，步行約10分鐘到Flemington馬場，成人單程票價為5澳元。

網址：www.vrc.com.au

註：以上為2023年收費

旅遊錦囊

入境需持半年或以上有效期特區護照，並必須預先申請電子旅遊簽證。登入Australian ETA手機應用程式申請，通過手機作護照驗證手續。簽證費用為20澳元（約105港元）。現時國泰及澳航均有提供往來墨爾本直航航班。

●美酒佳餚

預訂包廂服務 邊觀賽邊享受美食

想一邊觀賽，一邊享受美食，大可考慮預訂專屬包廂。如預訂包廂觀賽，不論男女必須遵守場內服飾要求，男士必須穿著整齊西裝及打呔，女士則要佩戴禮帽及穿上正裝，不過體貼的大會就不建議女士穿高跟鞋，最好選擇適合長時間站立和步行的鞋款。介紹以下兩個包廂，大家可按需要選擇：

Makybe Diva Marquee

提供3道菜餐點及下午茶，無限量供應精選葡萄酒及飲料。雖然包廂位置未能看到賽道，但可透過電視直播，或進入Lawn Stand看台觀看賽事，接受個人訂位。包廂內設有投注服務。

收費：每位435至1180澳元（約2290至6210港元）（4日賽事各有不同）

Rose Room

位置設於終點線前，提供最豪華包廂服務，可在戶外位置舒服觀賽。門券包含5道菜式餐單及無限量酒水供應，其間侍應還會不時奉上特色小吃。不過，Rose Room只接收團體預訂，提供4、8、10及12人餐桌。包廂內設有投注服務。

收費：每位565至1620澳元（約2974至8526港元）（4日賽事各有不同）

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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