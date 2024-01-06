防泄露挖點 白松露獵人摸黑上山

跟獵人搵食--Ronny特別帶酒友跟隨真正的白松露獵人上山，結果花了多個小時，只找到2、3粒很細小的白松露（下圖）。（Ronny提供）

【明報專訊】白松露是一種稀有的地下真菌，僅能夠在特定自然環境和氣候中生長，例如潮濕環境及特定樹種的樹根附近。它主要產於意大利、法國和克羅地亞等地，當中以意大利阿爾巴的出品最著名。白松露產季介乎10月至12月初，由於無法人工培植，因此產量非常有限，使得白松露更珍貴和特別，甚至被喻為「白色鑽石」。其價格取決於多個因素，包括當年產量、大小、形狀和新鮮度，體積愈大，味道愈濃，價格亦愈貴。Alan說由於2023年的天氣適合白松露生長，因此產量較2022年多，價格亦較往年便宜近四成，以他從當地訂購的阿爾巴白松露為例，一顆約20克重只需約800港元。

狩獵觀光團 純屬「表演」

白松露約在離地面10至15厘米的泥土下生長，由於從泥土裏散發出來的氣味較薄弱，因此白松露獵人除了依靠經驗猜測其生長位置，還需訓練狗隻協助搜尋。Ronny說尋找白松露的時間可以非常漫長，加上其生長位置是獵人的命脈，因此不會隨便透露，以免被其他獵人捷足先登，故真正的狩獵行動只會在夜深出發，獵人還會先繞路確認沒人跟蹤，才會摸黑到山上搜尋。Ronny表示，坊間推出的白松露狩獵行程，一般只是獵人事先把白松露埋在泥土中，純粹是滿足觀光客的表演。●

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