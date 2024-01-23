牛扒生蠔補給 煙花助興 馬拉松達人 跑遍世界滿fun賽事

Nicole說香港馬拉松全馬組別的最大吸引力是參賽者可在平日行人止步的三橋一隧內跑，但亦因此缺乏市民到場打氣的氣氛。（鄧家烜攝）

【明報專訊】香港馬拉松2024剛於周日完成，雖然今屆名額回復至7.4萬個，但在大會續設「萬金先生、小姐」的獎勵吸引下，依然一位難求。即使今次抽籤失落，也不用灰心，因為每年都有大大小小的馬拉松賽事在世界不同地方舉行，而且部分賽事比起香港馬拉松（下稱港馬）的賽事氣氛更熾熱更好玩。今次邀請兩名資深長跑達人，推介心目中的必玩及特別賽事，以及部署參賽心得。

專門籌辦體育活動的Sports Event Planner總監麥凱玲（Nicole），10多年間曾參加20多個世界各地舉辦的全程馬拉松（下稱全馬）賽事。她說以往曾先後在樂施會及全城街馬工作，負責舉辦運動賽事，大約在2007年開始接觸長跑，「起初只是參加KK（陳國強，毅行教室創辦人）辦的沙田跑步班，後來想了解多一點其他長跑賽事，所以報名參加港馬，由10公里、半馬賽，一直跑到全馬（42.195公里）」。Nicole笑說2011年首次參加全馬賽事的記憶仍歷歷在目，「當時無信心可以完賽，中途又試過『撞牆』（體力透支）；但當跑過西隧，知道自己還有足夠時間跑到維園終點，都忍不住喊了出來」。

Nicole用了約5小時完成首馬賽事，成績不算快，卻讓她信心大增，急不及待挑戰其他全馬賽事，於是在2012年跟跑友報名參加澳門國際馬拉松，感覺很不一樣，「港馬有幾萬人參加，澳門只得幾千人，所以不太震撼，不過因賽道會經過澳門很多鬧市地區，不似港馬只在（跑入）中環後才多人圍觀，所以市民打氣的氣氛又好少少」。

東京鬧市跑 居民熱烈打氣

真正令Nicole「入坑」，愛上到世界各地參加跑馬，是東京馬拉松，她說，不少馬拉松賽事的主辦單位為了盡早解封佔用道路，設計路線時盡量選擇偏遠地區，而且要很早起步，以港馬為例，全馬組別賽事最早凌晨5時多開始，住得較遠的參賽者要凌晨2、3時出發，休息不足可能影響表現。「東京馬拉松就完全不同，在早上9時多才起跑，賽道幾乎全程都在鬧市內，會經過新宿、淺草寺雷門、東京鐵塔等地標，而且沿途商戶及居民也很支持賽事，不單拿出各種食物飲品給跑手補充體力及水分，又不介意給跑手借用洗手間。」另一個為了「311日本東北大震災」籌款而舉辦的日本東北風土馬拉松也是她推介的賽事之一，既可為當地居民籌款，又可品嘗東北地區的風土美食。日本以外，她曾跑過法國、意大利、德國、泰國、台灣等地。跑馬經驗豐富的Nicole，給大家不少實用建議（見「部署貼士」），她認為最重要是不要花太多時間籌備行程，才可放鬆心情出發，享受賽事。

台灣「777跳島」挑戰體能

有20多年跑齡的Frankie，可說是跑馬的「大師兄」，20年間一共參加了82場世界各地舉行的全馬賽事，而且大部分都不是港人熟悉的，例如去年6月，他便曾參加台灣的「777跳島馬拉松」挑戰，即連續7天、每天分別在台灣本島及6座外島上各完成一場全馬賽事。

Frankie說2003年第一次跑港馬全馬組別時，港人長跑未成氣候，不用抽籤搶位，只要報名就一定獲得號碼布。作為渣打銀行前員工的他，當年便在半推半就下，挑戰港馬。而第一次到外地跑馬亦與公司有關，「以前公司在新加坡、印度等地都有冠名贊助馬拉松賽事，為了鼓勵員工參賽，公司會負責機票錢」，而一向喜歡旅行的他便享用了這個優惠，參加了他的首個外地賽事——新加坡馬拉松，完賽後更在當地玩了幾日才回港。

旅行順便參賽 不介意「中伏」

他說近年愈來愈多港人參加世界各地長跑賽事，且大多是為了專程跑馬拉松而飛到當地，Frankie卻說自己很喜歡旅行，「所以一定是因為想去那個地方，之後才會查看是否可在行程中加插參賽的環節」。多年來，他參加過不少冷門賽事，例如俄羅斯、烏克蘭、冰島等馬拉松賽事。他笑說由於馬拉松只是附帶行程，他不會在事前花時間調查賽事內容，因此經常「中伏」，如沿途風景乏味、需重複繞圈、參賽者稀少、補給差等，「但其實都是一種旅行體驗，所以我也不介意中伏，這都要看大家參加賽事的心態，好似有些人喜歡追求個人成績，會用最快速度跑完；我就會跑得舒服一點，花多點時間欣賞沿途景色，在補給站多嘗一點當地特色食物或飲品」。如果想像Frankie一樣，更容易找到世界各地的不同賽事，他建議可使用Ahotu網站（www.ahotu.com），跑友可以利用過濾功能，找出遍佈在七大洲的長跑賽事，就連越野跑、單車、三鐵賽事亦有收錄其中，方便實用。

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪