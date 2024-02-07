手藝高超：保持裝嵌酒桶世界紀錄3分3.18秒

【明報專訊】來到Speyside產區，應如何安排參觀威士忌酒廠行程？不妨參考一下The Malt Whisky Trail（maltwhiskytrail.com）提供的觀光路線。在這條朝聖路線中，一共羅列8間提供導賞團的酒廠及預約資料，當中包括今次參觀的The Glenlivet，其他還有The Glen Grant、Strathisla、Glenfiddich、Benromach等。值得一提的是，清單上還有一間專門製作威士忌酒桶的工場Speyside Cooperage，作為賦予威士忌酒液氣味及色澤的重要元素，又怎可以錯過參觀機會？

Speyside Cooperage每年生產及維修超過10萬個橡木酒桶，如果參加導賞團，一開始會先看到一段木桶製作短片，初步了解生產過程後，導賞員帶領大家從高處觀察工人的製桶實况。整個酒桶的裝嵌不會使用膠水、鐵釘或其他化學品，只憑酒桶工人以高超手藝及鐵箍的幫助下，將已鋸好的橡木木條圍封成桶狀，之後再將蘆葦攝入縫隙，並在內部以高溫加熱，令木材緊密接合而不會漏酒。導賞員指工人工資是按桶計算。據聞一個190公升容量的酒桶平均只需20分鐘裝嵌，而更令人吃驚的是，現時世界紀錄仍由他們的工人David McKenzie保持，紀錄是3分3.18秒裝嵌完一個酒桶，快得令人難以置信！雖然手快，但每個酒桶均要經過嚴格測試才能出廠，及格便記帳出糧，不及格就打回頭給工人重做。●

費用：一般導賞每位4英鎊（折合約40港元，約45分鐘）；VIP導賞每位30英鎊（折合約298港元，約90分鐘，連品酒環節及品酒紀念杯）

網址：www.speysidecooperage.co.uk