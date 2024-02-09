維梅爾名畫登大銀幕 微觀大師光影魔術

Canal Cruise--維梅爾在View of Delft畫出他在成長地Delft運河的景色，看過畫後又會否引起以別的角度，如在水上遊覽荷蘭的意欲？在阿姆斯特丹市中心坐上運河遊船，看着河道兩旁高低不平的啡紅色房子，分外寫意。（Amsterdam Canal Cruises網頁圖片）地址：Stadhouderskade 550, 1072 AE Amsterdam

林布蘭故居博物館--博物館原為林布蘭故居、工作室和教室，他因為破產而賣屋，後來被阿姆斯特丹市政府購入，於1911年開放參觀。博物館還原17世紀林布蘭居住時的原貌，展示其生活起居和創作空間。（Aad Hoogendoorn攝，Museum Rembrandthuis網頁圖片）地址：Jodenbreestraat 4, 1011 NK Amsterdam

梵高博物館--看完維梅爾的畫作，可到相距阿姆斯特丹國家博物館只有5分鐘步距的梵高博物館，欣賞另一位藝術大師的巨作。館內收藏了梵高各時期的畫作，包括《吃馬鈴薯的人》、《在亞爾的臥室》（圖）、《向日葵》和《星夜》等。（Van Gogh Museum網頁圖片）地址：Museumplein 6, 1071 DJ Amsterdam

阿姆斯特丹國家博物館--Rijksmuseum現時收藏及展出4幅維梅爾作品，包括The Little Street（圖），屬他罕見的風景畫。Rijksmuseum曾表示畫中世界是真有其景。（Rijksmuseum提供）地址：Museumstraat 1, 1071 XX Amsterdam

維梅爾的名畫《戴珍珠耳環的少女》沒有刻意用線條勾勒少女的鼻子，而是巧妙運用光影，創造具深度和立體的鼻樑，又在嘴唇和左耳下的珍珠耳環畫上幾筆高光，讓人對少女側身回首的表情一見難忘。（畫作在阿姆斯特丹國家博物館特展完結後，已歸還位於海牙的莫瑞泰斯皇家美術館。）（Rijksmuseum提供）

【明報專訊】梵高和林布蘭一生分別畫了二千至三千多張畫，同為「荷蘭三大畫家」的維梅爾，傳世畫作僅37幅（其中3幅真偽仍存疑），每一幅皆為稀世珍品，獲各國博物館視為鎮館之寶，包括廣為人知的《戴珍珠耳環的少女》、《倒牛奶的女僕》等。

去年2至6月，維梅爾其中28幅作品史無前例地雲集阿姆斯特丹國家博物館（Rijksmuseum），堪稱17世紀以來最大規模的維梅爾特展，門票火速售罄。美術紀錄片導演David Bickerstaff專程將特展拍攝成電影《維梅爾：光影大師》，在博物館長和維梅爾專家的講解下，帶領藝術愛好者在大銀幕上細賞維梅爾畫作，現正在香港公映。看畫後意猶未盡，甚至可計劃一次荷蘭首都之旅，再續藝術旅程。

筆觸難尋 恍似變魔術

維梅爾是說故事的人，是電影導演、魔術師。這些都是館長和專家對他的形容。維梅爾擅長處理光線和色彩，但畫作上卻難見其筆觸，就像使用魔術般變出畫面。他又總是捕捉時間凝住的一剎那，描繪出平靜、私密、充滿細節的場景。紀錄片配合畫家風格，以不疾不徐的運鏡，近距離拍攝作品中每處細節，解構維梅爾的創作。

研究畫家可從以前的檔案紀錄入手，但關於維梅爾的生活，沒有任何信件、日記或文件記載，想更了解和貼近他，就必須從畫作開始看起。維梅爾畫作大多是刻劃平民的生活和日常瑣事，鮮見風景畫題材，展覽第一部分先展出他兩幅僅存繪畫家鄉的畫作：The Little Street（1658-1659）和View of Delft（1660-1661）。電影同樣由這兩幅畫開展，揭示維梅爾畫中世界寧靜和時間靜止的特點。

花長時間繪家鄉寧靜風景

維梅爾在代爾夫特（Delft）土生土長，The Little Street描繪城內一條平凡樸素的街道，兩棟紅磚房屋並列，房屋之間隔着空曠小巷，一個女人正在巷內做家務。目光再向右掃視，兩個孩子跪坐在街上低頭玩耍，而另一名婦女則安靜地坐在門口縫紉。電影鏡頭逐漸拉近拍向紅磚屋牆的裂縫、白點油漆和陰沉多雲的天空，仔細呈現維梅爾精心營造的寧靜城市一隅。為什麼說是精心營造？維梅爾每幅畫都花上長時間繪製，短則1年，長可達3年，也是他作品稀少的原因。

Rijksmuseum修復師透過技術，探究維梅爾細膩作畫的秘密。以The Little Street為例，修復師用X射線熒光分析儀（Macro-XRF scanning）掃描作品，發現街上兩個孩子和最右邊的紅色窗門都是後期添加，修復師Anna Krekeler指出，維梅爾長期看着這幅畫的構圖，持續地改變它，直至他滿意為止。

Rijksmuseum總幹事Taco Dibbits補充，展覽研究發現維梅爾非常精細地建構畫作，例如在View of Delft，畫家以精細如針眼的小點來處理光暗。他認為維梅爾在現實中肯定花上長時間觀察光線，試圖繪畫出最貼近真實的光影，才畫得出細膩的細節。

不用線條勾勒鼻 「光就是色彩」

要數維梅爾光影細緻之作，必定要提《戴珍珠耳環的少女》（1664-1667）。簡潔的深色背景將觀者的注意力轉移到少女，她身穿黃色大衣，戴上藍黃頭巾和珍珠耳環，側身回首以明亮眼睛望向畫家，嘴唇微微張開，似有話想說。光線從左方打在少女臉上，維梅爾沒有刻意用線條勾勒少女的鼻子，而是巧妙運用光影，創造具深度和立體的鼻樑，眉毛位置如是。而左耳下陰影位置僅僅畫上幾筆高光就突出了珍珠耳環。Rijksmuseum純藝術及裝飾藝術主任Pieter Roelofs形容，維梅爾的技法為「光就是色彩，色彩就是光」（Light is colour and colour is light.）。導演David Bickerstaff接受本報訪問時指出，展廳頂安裝了假天窗，實際上是一排燈，不利拍攝，令繪畫看起來非常平淡，所以團隊請館方關掉那排燈，純粹利用環境光來拍攝，讓畫作在銀幕看起來顯得立體，光線均勻，再加上後製調色，以呈現最接近真實畫作的色彩。

暗箱作畫 營造失焦效果

David Bickerstaff另外提到，其中一幅他最喜愛的畫作是The Lacemaker（1666-1668），尺寸只有24.5×21厘米，是維梅爾最小的一幅畫作，也是他最重要的作品之一。畫作在不到1米的位置捕捉女工專注縫紉的過程，距離異常地親密，屬當時罕見的取景距離。觀者能清晰看見女工巧手上的細細絲線，但畫作左前方的紅白針線卻略顯模糊，維梅爾有意地使用彩色小點、半透明顏料層，製造出失焦的效果，就似用相機拍攝，將焦點聚焦在女工手部動作，增加畫作深度。

研究維梅爾的專家推測，失焦的部分是使用了暗箱（camera obscura）的方式協助作畫。暗箱原理有如現今的針孔攝影，讓室外的光線透過小孔進入黑暗的密閉空間，室外的景象就能投影到暗室牆壁上，雖然牆壁上的畫面會上下左右倒轉，但只要加上平面鏡即可變回正像，畫家就可以在投影位置鋪上畫布畫畫。有人會質疑這樣做是否稱得上藝術，電影中只有介紹暗箱技術，沒有提及這方面的討論。賞畫以外，暗箱作畫的話題也值得觀眾思考。

除了紀錄片《維梅爾：光影大師》，Rijksmuseum亦特設線上展覽，由英國演員Stephen Fry聲音導賞特展的28幅維梅爾畫作。訪問最後David Bickerstaff談到這類線上觀賞藝術的方式，他認為儘管現在有無數途徑看到藝術品，但都無法取代實體觀展的體驗，「我們會（用攝影機）近距離截取繪畫，但你的眼睛可以做得更好。如果你站在真實畫前觀看，它給你整體感覺、印象會更加深刻，而且與現實生活、你的情緒和感受有更緊密的連結」。不管怎樣，紀錄片精簡地概述了維梅爾的繪畫，讓我們不受時空限制，欣賞到Rijksmuseum一票難求的特展，就當為將來某天能夠親眼看到維梅爾舉世名作而做足功課準備。

紀錄片《維梅爾：光影大師》

日期：2月24日；3月3日、9日、17日、24日；4月7日、13日

票價：$110至$130

網址：bitly.ws/3cpcu

文：何詩韻

編輯：林曉慧

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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