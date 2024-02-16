墨爾本NGV三年展精選 原住民織百米魚欄柵 天然物料寄另類想像

東信（Makoto Azuma）用130件樹脂澆鑄的花藝，展示個人花藝思想：人類用花來紀念生死，每次製作的時候，都要將花變為死物，在最美的狀態下保存。（Sean Fennessy攝，NGV提供）

皇家展覽館--澳洲世界文化遺產，建築的圓形頂部靈感相傳來自佛羅倫斯的聖母百花大教堂。與墨爾本博物館同在卡爾頓花園內，可一併遊覽。地址：Royal Exhibition Building, 9 Nicholson Street, Carlton Gardens, Melbourne（網上圖片）

原住民藝術館--澳洲最大的原住民手繪、手工藝品商店。如果遊客本身對澳洲原住民文化不太了解，不妨向館內支援查詢藝術品的文化背景，再挑選一件留念。地址：Original and Authentic Aboriginal Art, 90 Bourke Street, Melbourne（網上圖片）

Degraves Street--墨爾本是咖啡迷聖地，城市街頭有不少特色咖啡店。在弗林德斯火車站（Flinders Street Railway Station）旁的Degraves Street是咖啡店聚集地，可喝杯在地咖啡。地址：Degraves Street, Melbourne（網上圖片）

澳大利亞活動影像中心--主打電影、影視遊戲、數碼文化的藝術中心，是世界上參觀人數最多的同類博物館。地址：Australian Centre for the Moving Image, Federation Square, Melbourne（網上圖片）

維多利亞州國立美術館--澳洲歷史最悠久的美術館，分為國際館和澳大利亞館。館內除了展示澳洲文化遺產，也有如今次展覽的當代藝術。圖為NGV三年展展出的魚欄柵Mun-Dirra，由13個澳洲布拉拉部落族人負責創作。（Sean Fennessy攝，NGV提供）

【明報專訊】墨爾本的維多利亞州國立美術館（NGV）雖然是澳洲歷史最悠久的美術館，但在策展當代藝術方面毫不落後，自2017年起已定期為當代藝術辦三年展（NGV Triennial），全球蒐羅館方認為重要的藝術、設計作品。負責這次展覽的NGV資深策展人Ewan McEoin對本報介紹，今年的展品主題圍繞人類與自然、人工智能、澳洲原住民文化，以及非洲離散族群。他說墨爾本有點像香港，很多有趣但不起眼的景點，要自行發掘。記者依他的建議，找到包括市井和高雅的墨爾本文化地標，讀者到訪時可順帶一逛。

展覽今年請來不少資深、當紅藝術家，如美籍日裔藝術家兼歌手小野洋子，還有2019年用香蕉和膠紙做裝置藝術作品的意大利視覺藝術家Maurizio Cattelan。只是，如果光看三年展的介紹，你大概不知道這是怎樣的展覽。網頁介紹以數量作賣點：「100個藝術項目；120個當代藝術家、設計師和團體；4層整層的大樓、1次對當今世界的有力並動人的描繪。」

英國《衛報》參觀後評價平平，說厲害的展品很多，但對每件的呈現力度不一。看完新聞稿，記者決定找負責這次展覽的NGV資深策展人Ewan McEoin，問問他除了眼花撩亂，這次藝術群星的雜燴，還可以怎麼看。

McEoin本身讀理科出身，在NGV任職前曾任不同機構的創意總監和顧問，用跨領域的視角選取展品。他說3年來世界有很多變化：新冠疫情、Black Lives Matter運動、俄烏戰爭，還有更迫切的氣候危機、突破發展的人工智能。相應地，更多當代藝術開始省思人類如何認知自身，沉浸式藝術變得更有野心。因此，人類與自然、人工智能是展覽的一大主題。此外，館方也聚焦在澳洲原住民，以及非洲離散族群的主題上。

斑蘭葉瓶幹樹編織 與自然共處

來到跟M+有點相似的NGV International大樓，香港遊客可以如何開始逛這場三年展？McEoin特別推介幾件藝術品。首先是NGV委託澳洲阿納姆地地區曼寧立達（Maningrida）社群製作的魚欄柵Mun-Dirra，由13個布拉拉部落族人負責創作。當地以編織技藝聞名，常用天然物料有斑蘭葉、瓶幹樹等。這件作品長達100米，是當地有記載以來製作過最大的一件編織品。

若以原住民視角理解編織，每一條枝條都代表了製作者的思想、經驗和情感，交織起來，是對人類文明的另類想像。「在氣候危機如此急迫的今天，我們想向原住民請教於自然相處的智慧。他們會捕魚來滿足生存所需，但成功地取得平衡，成為生態的一環，並持續實踐這種模式。」McEoin解釋。

14米高圓球 讓空氣被看見

他說數年的疫情，讓他對自然的威力感受更深。澳洲建築師Nic Brunsdon的作品(This is) Air，是一個14米高的白色充氣圓球。在展覽期間，這個球定時放氣，再充至滿氣。作品邀請觀眾反思空氣這種無形、生存不可或缺的物質。「Brunsdon讓空氣變得可見，檢視疫情期間我們因空氣而連結的事實，也明白大自然僅僅透過空氣（空氣傳播病毒），就可重塑一切。」

四腳機械裝置 回應新科技

波蘭藝術家Agnieszka Pilat在Heterobota系列中，做了3隻四腳機械裝置Basia Spot、Omuzana Spot和Bunny Spot，有點像是反烏托邦劇集《黑鏡》第四季出場的Metalhead機械狗。這一系列作品提問，我們創造的新科技，如AI聊天機器人、deepfake技術，能做到的一些事情已經比人類還要強勁。我們該感到恐懼，還是該有別的回應？弔詭的是，她現在也是SpaceX的客席藝術家，科技公司也對這個問題感興趣呢。

小野洋子宣言高掛 膠帶香蕉再現

小野洋子的作品則比較簡單：I LOVE YOU EARTH作品如其名，白紙黑字的布景板掛在NGV International的2樓外牆，告訴觀眾她愛地球。此作屬於她的Instruction Pieces創作系列，60年來在不同地方用一句話宣言。

Maurizio Cattelan則再次展出香蕉裝置作品Comedian，同樣用灰色膠紙把香蕉黏在牆壁上。不論你討厭這種概念藝術，還是覺得它有趣，都可以到NGV一睹這條香蕉的造化。McEoin沒有告訴記者，在為期數月的展期中，館方會否替自然腐爛的作品換上新蕉。

維多利亞州國立美術館三年展

日期：即日至4月7日

時間：上午10:00至下午5:00

地址：National Gallery of Victoria, 180 St Kilda Road, Melbourne, Australia

網址：bit.ly/3HHZaTJ

文：梁景鴻

設計：賴雋旼

編輯：林曉慧

電郵：friday@mingpao.com

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