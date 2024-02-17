深圳300年客家村國風打卡地 古鎭華燈初上玩穿越慶元宵

多種不同款式的花燈偏佈各處，包括圖中的葫蘆燈，葫蘆諧音「福祿」，是人見人愛的吉祥瓜果，寓意福祿康寧。（曾憲宗攝）

還未走到二十四史書院，在甘坑古鎮四周就已看見不少穿漢服的人了！（曾憲宗攝）

文獻樓是一座擁有300年歷史的古宅，現活化成展覽館，展出「二十四史」的成書歷程。（曾憲宗攝）

亭台樓閣--來到深圳二十四史書院，穿上漢服後，在如詩似畫的亭台樓閣旁，有如在拍古裝劇！（曾憲宗攝）

【明報專訊】剛過完情人節，又要迎接下周六的元宵了。在香港過元宵，不外乎到各個公園賞花燈、猜燈謎。但要是在深圳過元宵，那就更好玩了！深圳甘坑古鎮內有家「二十四史書院」，裏裏外外都像古裝劇的世界，大家可以在亭台樓閣賞月賞花，打卡，在這裏過元宵，應該更有feel。若想做戲做全套，可即場租漢服來個「穿越」之旅，扮演才子佳人，發思古之幽情。

2022年初開幕的二十四史書院，位於近年愈來愈多港人認識的深圳景區——甘坑古鎮北區內。二十四史書院佔地3萬平方米，約等於4個標準足球場，由華僑城文化集團規劃。面積雖不算很大，但營造了儼如古裝劇古色古香的佈局設計，吸引不少人前來，換上漢服打卡。在福田口岸乘深圳地鐵10號線至甘坑站，可從B出口經甘李路步行約10分鐘，或乘深圳小巴M273區間線前往。

古色古香如走入古裝劇

甘坑是個擁有300多年歷史的客家村落，論地標建築必要數1919年建成、樓高4層的炮樓。基本上，從深圳地鐵甘坑站下車後，先穿過一列古鎮城樓，已感覺猶如從現代穿越到古代，再走進去，就看見古鎮內有不少café食店，亦建有一座關於這裏歷史風貌的甘坑博物館，介紹這條客家村的歷史，以及如何活化成現時的文化旅遊地標。

回顧《二十四史》成書過程

來到古鎮，當然要直入其核心位置——二十四史書院。入書院前，我們先上一堂歷史課。何謂《二十四史》？這是中國古代各朝撰寫的史書的總稱，獲歷朝納為正統的史書，故稱為「正史」，記載中國超過4000年的歷史。二十四史書院內就是圍繞這個主題，並收藏3萬冊經典精選圖書。

甫走進書院，便瞥見園中的核心建築——文獻樓，它是一座有300年歷史的古老大宅，一進去已經感覺氣派不凡，原來這裏現正舉行二十四史名畫文獻展，讓大家回顧《二十四史》4000多年的成書歷程和最新《今注本二十四史》27年的成書過程。再往前走，便來到整個書院的打卡重地——書店區，二十四史大書店丶東坡書房、杜甫書屋丶李白書屋丶蘭亭書屋丶岳陽樓丶明月樓丶小涼帽繪本屋等8座獨立別院，各院錯落有致地伴着擁有荷塘景色的甘鷺湖，環環相扣的古雅氛圍引人入勝，加上處處張燈結綵，難怪被譽為新進的「國風打卡地」。●

二十四史書院

地址：深圳市龍崗區甘坑古鎮北區

票價：全日票60人民幣、下午5:00後39人民幣

查詢：+86 755 8989 3700

● 深圳旅遊錦囊

證件：回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.1港元

文：綽希

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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