深圳大沙河華麗變身 上中下游美景日夜轉

背靠大沙河公園而建的遊客服務中心，設有咖啡廳供遊人休息。（中游段）（蔡朗清攝）

璀璨城光--夕陽西下，綠道呈現最美、最有活力的水岸璀璨城光。圖左華潤總部大廈狀如春筍，照亮了夜空。（下游段）（蔡朗清攝）

優雅白鷺--一邊騎單車一邊可欣賞白鷺在河面覓食。（中游段）（蔡朗清攝）

學術氣息--在上游學院之道踏單車或散步，穿梭大學城區，感受濃厚學術氣息，圖為清華大學在深圳的校區。（蔡朗清攝）

【明報專訊】初春時節，北上旅遊，若只顧衝到超市排長龍掃貨，未免浪費了煦煦陽光；倒不如到深圳南山大沙河生態長廊綠道行個大運，不論散步或踏單車，都是愜意之選。長廊綠道全長約13.7公里，由深圳大學城順流南下至深圳灣濱海口，邊走邊打卡，輕輕鬆鬆，可從下午遊玩至暮色蒼茫，等待夜幕亮起璀璨城光，才為逍遙遊畫上句號。

看着眼前美麗的大沙河，難以想像它曾經遭嚴重污染，淤塞發臭；深圳市政府從2013年開始構思，前後經歷6年大力整修後，終華麗轉身成為全市最大的濱水慢行系統，被譽為市內最美的景觀河。全長13.7公里的大沙河生態長廊綠道，總面積約95萬平方米，從深圳大學城順流而下，串連起九祥嶺濕地公園、大沙河公園、深圳灣公園等，貫穿了南山市核心地帶。

河道兩岸設置獨立單車道、行人步道、親水平台、河邊棧道、遮蔭廊架等，方便遊人散步或踏單車賞景，沿途也不缺茶室、書吧、免費飲水器、洗手間等補給配套，非常貼心。

綠道劃分為三大主題，分別是上游的「學院之道」，中游的「城市森林」，以及下游的「活力水岸」區域，遊人可按喜好，自選分段漫步；每個區域均有鄰近的地鐵站（詳見info），交通便利，行程靈活。記者今次則選擇騎單車，完整遊覽全條大沙河生態長廊綠道，特意留至晚上欣賞夜景。

記者從蓮塘口岸過關後，乘深圳地鐵2號線（8號線），在黃貝嶺站轉乘5號線到塘朗站（車費6元，人民幣，下同）。從C出口離開，經學苑大道、篤學路，抵達綠道上游「學院之道」段入口。從蓮塘口岸起計，約花了1小時。

想踏單車的話，要注意周末及法定節假日禁單車通行。其他日子則可在綠道附近租借共享單車，或自攜單車北上，但須注意深圳地鐵只容許乘客攜帶摺疊車乘搭。

記者下午1時從上游入口起步，騎單車到下游「活力水岸」段終站賽艇廣場；邊騎車邊遊覽拍攝，適時停下歎咖啡休息，全程玩了超過4小時。

上游聚集著名學府 書卷味濃

學院之道（大學城至九祥嶺濕地公園）

充滿學術氣息的路段，約長1.6公里，多家著名大學在大沙河兩旁設校園區，包括清華大學、北京大學、深圳大學、南方科技大學等。穿梭大學城區，可欣賞不同風格的大學學舍，賞心悅目。沿岸設有河畔劇場、研理平台、嬉遊草坪，以及水上活動區賽道碼頭，形成洋溢人文氣息的濱水空間。另外，河邊設有「學苑遇見茶社」，不妨坐下喫茶，細意欣賞周遭景色，沉浸在濃濃書卷氣中。學院之道另一重點打卡位是橫跨河道的彩虹橋，紅白雙色的小橋外形彎彎如彩虹而得名，十分吸睛。

中游「樹冠」上漫步 沐浴芬多精

城市森林

（九祥嶺濕地公園至深南大道大沙河立交處）

在上游騎遊約45分鐘，來到九祥嶺濕地公園，即進入了中游的「城市森林」區域，眼前景物變成一座城市綠洲。設計師將整個區域營造成濕地森林、水岸森林、山地森林等不同段落，處處充滿自然氣息。其中濕地森林段的河岸步道，將九祥嶺濕地公園與大沙河連為一體，記者騎乘單車時，欣賞到白鷺在河面優雅飛翔覓食。

經過濕地公園，來到水岸森林段，一定不可錯過更上一層樓，走上密林中迴旋的林中棧道，猶如在樹冠上漫步。攀上了林中觀景台，以另一視角俯瞰水岸森林，沐浴於石屎森林中難得的芬多精。如果晚上到來，景觀就更精彩，整條林中棧道亮起彩光，忽藍、忽紅等，置身其中，如夢似幻。

接着來到大沙河公園，停泊單車，走上山坡依靠大沙河公園而建的遊客服務中心，飽覽綠道山地森林景致；遊人在木棧道或觀景橋漫步，車友則在單車道享受迎風騎乘的痛快，各有各精彩。遊客服務中心內一邊設有大沙河生態長廊綠道攝影展，另一邊是咖啡店，觀展後不妨安坐下來，喝杯咖啡沉澱一下。

下游璀璨城光 為河道戴「項鏈」

活力水岸

（深南大道大沙河立交處至大沙河入海口）

記者拍照打卡停不了手，差不多4時30分才騎抵大沙河生態長廊綠道下游「活力水岸」段，與深圳灣公園無縫連接。下游河面寬闊（近50米），水深達2.5米，並設有賽艇廣場、水岸看台及碼頭等；可舉行賽艇、龍舟賽事等各種水上活動。騎遊期間，也見到有小朋友在河道接受划艇訓練。

下游設有時尚環保書吧，分別有室內餐廳及書室，以及露天茶座。提供各類精品咖啡如巴拿馬巴魯火山瑰夏咖啡、埃塞俄比亞西達摩花魁咖啡等，每杯分別68元及48元。書吧亦提供雞肉串、漢堡拼盤等小吃，以及配凍檸樂的披薩套餐，包括培根香腸披薩、秘製番茄披薩、金枕榴槤菠蘿披薩3款選擇，售68元。遊人大可在此品嘗下午茶，或在店內邊吃邊看書，又或在露天茶座享受涼風，一樣寫意。

好戲在後頭！騎遊至此，吃吃喝喝賞景至近下午5時30分，太陽逐漸西沉，大沙河生態長廊綠道呈現最美、最有活力的水岸璀璨城光。 夜幕下，河岸的高樓大廈「忽然冒出」，其中一幢外形如春筍、深圳第三高（392.5米）的摩天大廈華潤總部大廈，透射的夜光，照亮了河道，讓整條綠道恍如閃閃生輝的城市「項鏈」。●

●深圳旅遊錦囊

證件：回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.1港元

南山大沙河生態長廊綠道info

全長：13.7公里，由深圳大學城區至深圳灣濱海口

門票：免費

開放時間：每日上午6:00至晚上11:00

交通：上游段：地鐵5號線塘朗站C出口

中游段：地鐵7號線茶光站C/D出口

下游段：地鐵1號線高新園站A/D出口

註：周末及法定節假日禁單車通行

文：蔡朗清

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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