【明報專訊】到阿里山，記得帶備相機及腳架，因在阿里山賓館通往沼平車站之間的天空步道，是拍攝星空理想位置。今次旅程主辦單位邀請了台灣攝影師大翔（www.facebook.com/fufu513），分享拍攝星空心得。他說拍攝星空裝備不複雜，只要有一部具慢快門功能的數碼相機及腳架即可。他建議在決定構圖及將相機固定在腳架後，可按照以下步驟試拍：

1.相機自動對焦未必準確，他建議設定為手動，然後扭動鏡頭的對焦距離至「無限遠」後再稍稍回扭一點，通過屏幕的Live View及放大對焦位置功能，一般可準確對焦

2.將鏡頭光圈開到最大，並分別將ISO感光度及快門設定為640及10秒開始試拍，如星星亮度不足，可延長快門開啟時間或調高感光度。留意如快門時間超過20秒，有可能因地球自轉而令星星出現「拖尾」情况

3.使用倒數計時拍攝功能，可減少按快門時產生震動而影響成像清晰度

4.如要拍攝星流迹，必須以同一相機設定，連續拍攝30分鐘以上的星空相片，之後利用電腦軟件（如StarTrails）將所有影像疊合

雖然大翔說起來不算複雜，但相信較難第一次便成功拍攝星流迹，記者試用OM SYSTEM剛推出的旗艦級無反相機OM-1 Mark II，卻能輕鬆拍出星流迹影像。相機特設「星空AF」功能，可準確自動對準星星；相機亦設有夜視模式，可根據光圈快門等設定，實時顯示取景範圍，不用待試拍後才調整，令構圖更快捷及方便。另外，OM-1 Mark II設有Live Composite實時合成功能，系統會在連續拍攝同一取景範圍時，自動偵測每一張影像不同之處，再將有轉變的地方疊合在第一張拍攝的影像上。這功能令拍攝星流迹變得簡單，因在拍攝期間，屏幕會持續自動疊合星星流動軌迹，當感到效果滿意便可停機，更可即時經專用程式將影像傳送至手機及上傳社交平台。