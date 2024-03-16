美景美食新興打卡點 墨爾本快閃 闖彩虹小屋陣

最長午宴講究主廚的時間管理技巧，要為過百人在同一時段內上菜，難度甚高，服務員亦要在廚房與餐枱之間不停來回奔走。（周群雄攝）

Hubert Estate的地區版世界最長午宴雖然只得百多名客人，但一字排開的餐桌亦甚有氣勢。（周群雄攝）

遊客們乘搭的Portarlington Mussel Tours導賞船，是Lance以往用來拖網作業的漁船，早前內外都經徹底翻新，從外表難以看出它已有40歲。（周群雄攝）

Laura實際上是一個平薄的頭像，但隨着觀賞角度不同，看起來會很立體。（周群雄攝）

色彩繽紛--82間Bathing Boxes髹上不同圖案或顏色，吸引不少前往摩寧頓半島的遊客到此一遊。（周群雄攝）

【明報專訊】到澳洲墨爾本旅遊，不少遊客都選擇在3至5月出發，因為秋天的墨爾本涼爽少雨，最適合往西面的大洋路欣賞天然地貌，又或到東面的Yarra Valley參觀酒莊採收葡萄釀酒。其實除了向左走、向右走外，南面的摩寧頓半島（Mornington Peninsula）亦是當地開發的新景區，不妨預留一天快閃參觀。今次記者推介一條長108公里的精華遊路線，靚景、美食、歎世界，相當豐富。

景點1：19世紀沙灘屋 化身200米長畫布

距離墨爾本市中心僅半小時車程，就可來到位於Brighton Beach的彩色Bathing Boxes超靚打卡景點。特別之處是82間在19世紀期間供小屋主人更衣、遮風擋太陽及儲物的小屋，雖然在建築結構上保留着一致的古典風格，但現時外牆已被髹上完全不同的油漆，顏色鮮艷豐富猶如彩虹，部分更繪上特別圖案，例如有澳洲國旗、小蟹，又有《太空侵略者》遊戲中的外星生物，主題非常多元化。由於整排小屋約有200米長，除非指定要影某間小屋，否則一般來說都不用排隊打卡。

如果天氣良好，亦可考慮修改行程在黃昏前才到來，因為海灘正對西方，可順道欣賞日落靚景。●

景點2：酒莊歎美食 戶外賞巨型雕塑

繼續南下，約1小時就可來到Pt. Leo Estate，這是個結合葡萄酒莊園及雕塑公園的特色景點，除了售賣莊園自家釀製的葡萄酒及超高質素美食，莊園主人John Gandel還特別闢出約6.47萬平方米空間作為戶外展覽場地，輪流擺放自己收藏的60多件大型藝術品。

作品來自全球各地，例如香港人熟悉的美國藝術家KAWS，場內就展出了一隻非常搶眼的5.5米高COMPANION與BFF大銅像；另一款必睇的展品出自西班牙藝術家Jaume Plensa之手，7米高作品Laura就像是一個被壓扁了的人頭，但圍着頭像360度走一圈，在某些角度看又會顯得立體，集藝術與視像錯覺於一身。另外，莊園餐廳供應的美食相當出色，主要採用來自摩寧頓半島的本地食材，3道菜餐單每位125澳元（約650港元）。●

Pt. Leo Estate Sculpture Park

收費：每位15澳元（約78港元）

網址：www.ptleoestate.com.au

景點3：山坡型格溫泉 放鬆身心

最後一站，來到2022年才於摩寧頓半島開業的豪華地熱溫泉度假設施Alba Thermal Springs & Spa。場內共有31個冷、熱水及藥草浴池，分佈在場內的小山坡上。由於大部分水池都相隔一段距離，而且池與池之間又種滿植物，因此私隱度頗高，感覺舒適放鬆。部分水池的設計頗為特別，例如有窄長的山洞、接近360被圍牆圍着的天井式設計，客人可以逐一體驗。

另外，整幢建築物採用清水混凝土簡約設計，打卡位甚多。首推接待處自動門後方的螺旋形樓梯，自然光會穿過圓形天窗，落在白色樓梯及下方的池水上，可以輕易拍出超現實的構圖。順帶一提，如要到Alba浸溫泉建議先網上預約，因為walk-in須額外收取15%費用。●

Alba Thermal Springs & Spa

入場費：每位90澳元（約468港元）

網址：albathermalsprings.com.au

推介行程：海鮮養殖場導賞船河 即捕即吃活青口

喜歡吃青口或貝類海鮮的，推薦參加行程約3小時的Portarlington Mussel Tours（青口養殖場導賞船河）！最方便是由墨爾本市中心出發，在Port Phillip Ferries Docklands Terminal搭乘渡輪，往返Portarlington Pier參加活動，連租車的工夫都省掉。不過，要留意導賞活動只限早上11:15或中午12:15出發，加上由墨爾本到Portarlington Pier的船程約需70分鐘，所以一來一回都要用上大半日時間。

導賞行程由Portarlington的青口養殖者Lance Wiffen於2021年創辦，由開船一刻起，遊客就會投入一場澳洲美酒佳餚旅程。船員首先捧出一堆來自當地美食，包括各式芝士、火腿、麵包、乾果，還有當地酒莊釀製的葡萄酒及啤酒作為開胃酒菜。航程約15分鐘，便來到一個漂滿浮波的海域。Lance說浮波之間穿滿了用來讓青口苗依附的繩索，用拖機將繩索吊出水面，便能見到密密麻麻的青口群，遊客還可嘗試徒手摘青口，再交Lance用機器清洗及用刀開殼，讓遊客淺嘗即捕即食活青口！在香港，一般不建議生食青口，今次吃到的活青口，肉飽滿鮮甜爽脆有咬口，一試難忘。之後船員又會以酒煮青口，又會端出帶子、生蠔等美食。

順帶一提，由於Port Phillip地區內的青口養殖場已佔據整個維州九成青口供應量，再加上區內有4個海洋保護區，因此維州環境保護局非常重視水質監管，近年亦一直發出非常好或良好的評級。水質有保證，所以青口才可以生吃。●

收費：每位250澳元（約1300港元）起

網址：www.portarlingtonmusseltours.com.au

地區版「世界最長午宴」 百人同枱食飯

來到墨爾本這個美食之都，又怎可錯過墨爾本美食美酒節（MFWF）的經典年度活動World's Longest Lunch？活動由1993年開始至今，世界最長午宴已發展成一項過千人同枱食飯的盛事，今屆活動在昨日（3月15日）起於墨爾本國王公園（Kings Domain）內舉行，主辦單位預備了長逾600米的餐桌，招呼來自世界不同地方的客人，參加者可享用3道由澳洲名廚準備的精緻菜式及當地美酒。除了市中心，現時活動已拓展至維多利亞州內不同地區，例如去年11月，主辦單位曾於維州的Yarra Valley、Gippsland及Ballarat同時舉辦地區版世界最長午宴，記者便參與了Yarra Valley內的Hubert Estate酒莊舉辦的世界最長午宴，雖然規模較墨爾本巿中心的細，只得百多人同枱食飯，但依然讓人感受到活動的好玩之處。

除了吃，午餐亦包括有餐前及餐後酒會，大家可以跟其他參加者打成一片，認識不少新朋友。午宴包含了3道菜式佳餚，配酒莊釀製的葡萄酒及現場音樂，可以悠閒地度過一整個下午。無論是墨爾本市內或地區版世界最長午宴，舉辦日期都可以在官網查閱。●

2024年墨爾本Kings Domain

World's Longest Lunch

收費：每位295澳元（約1534港元）起

網址：www.melbournefoodandwine.com.au

● 澳洲旅遊錦囊

證件：持特區護照，需預先申請電子旅遊簽證，可以Australian ETA手機應用程式申請，簽證費20澳元（約104港元）

匯率：1澳元約兌5.2港元

機票：3月份國泰航空來往墨爾本，連稅$6832起

交通：墨爾本市中心以外的公共交通班次非常疏落，車程頗長，建議租車自駕或包車服務，根據租車格價網站Rentalcars.com的搜索結果顯示，在市中心內租一架小型家用車（如Hyundai i30）2日1夜，費用約500多港元。網址：www.rentalcars.com

文：周群雄

美術：張欲琪

編輯：朱建勳

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