京都3、4月沉浸夢幻 夜櫻光雕飛舞二條城

櫻花限定--綴了幾片櫻花瓣的抹茶豆乳拿鐵，茶味香濃。（每杯900日圓／約47港元，左圖）「富士山可麗露」聯乘NAKED推出的櫻花可麗露，因加入酒糟而帶點酒香。（每盒2個1400日圓／約73港元，右圖）（陳麗斯攝）

【明報專訊】3至4月是日本賞櫻季節，日間晴空下櫻花綻放，形成淡淡粉紅花海，美麗動人；夜幕低垂，櫻花透過光雕投射，帶人進入夢幻空間，恍如游走虛實之間，沉浸在夜繽紛的櫻世界，美得令人屏息。

位於京都的世界遺產元離宮二條城，自2017年起在櫻花季期間都會舉行大型沉浸式光影藝術體驗，將賞櫻提升至另一層次！今年4月7日前遊關西的話，務必預留時間，感受不一樣的賞櫻體驗！

京都賞櫻勝地元離宮二條城，建於1603年，曾是幕府將軍在京都的居所。城內種植約50個品種共約300棵櫻花樹，主打山櫻、染井吉野櫻、枝垂櫻和里櫻。現正舉行櫻花祭，同場有「京之名產物展」，雲集京都地酒、甜點、漬物及傳統工藝。

近年光影藝術大熱，賞夜櫻也變得不一樣。當地著名創作團隊NAKED自2017年起，每逢櫻花季節便運用光雕投影，配合日本傳統音樂、數碼藝術、科技、多媒體互動、故事等元素，將二條城化身成大型沉浸式光雕藝術體驗空間。今年體驗名為「NAKED櫻花祭 世界遺產．二條城」（下稱櫻花祭），注入日本最大畫派「狩野派」奢華又絢爛的畫風，營造出華美藝術氛圍。櫻花祭每日由晚上6時開始，記者採訪當日於下午5時半抵達，已有數十人在東大手門排隊等候進場。接近晚上6時工作人員開始驗票，讓參觀者進入會場。

注入「狩野派」 奢華絢麗畫風

作為日本「重要文化財」的唐門先打頭陣，在建築物和地面投射出光雕投影作品《櫻囃子》，投影先在唐門展現鶴、唐獅子和龍圖案，突然顏色一轉，粉紅櫻花漫天飛舞，畫風絢麗，吸引許多人「打卡」。隨即觀賞南門前和櫻之園的燈光show，數之不盡的漸變色櫻花投射在南門前的城牆上，而變色燈光亦投射在櫻之園的櫻花樹上，為櫻花燈光show《花篝之園》揭開序幕。

之後來到內堀，在長約140米的城牆可欣賞到另一重頭光影作品《櫻月夜繪圖》。它結合林林總總的櫻花與「狩野派」的黃金屏障畫（障壁畫），展現日本古時的奢華美。有趣的是，當出現櫻花樹旁明月高掛的畫面時，有機會的話，你還可拍到夜空中的星星，與畫中的圓月相互輝映。繼續往前走，可以觀賞燈光映襯下的香雲亭在池水的美麗倒影，而清流園亦正舉行櫻花燈光show《櫻花爛漫》，燈光照耀着行人道兩旁的櫻花樹，壯麗夢幻的空間不失「侘寂美」。

IG-able「櫻式」拿鐵、可麗露

最後經過一道充滿仙氣的大門，來到台所前庭，這裏建構了獨特的藝術賞花空間，亦設有攤檔販賣主題飲品、小食和紀念品。中央聳立一棵綻放的櫻花樹，城牆前放有長櫈，參觀者可以愜意地坐下來，欣賞投射在城牆上的互動藝術作品《花時》。它以二條城櫻花品種為主題，讓你從夢幻的動畫中不經意認識了城內各式櫻花品種。在台所前庭不乏IG-able的飲品。打卡首選是綴以櫻花的飲品如：抹茶豆乳拿鐵，選用京都老字號茶莊「福壽園」高級抹茶製作，茶味香濃回甘，味道不錯。現場唯美的花卉占卜亦大受女士歡迎。至於手信，首推甜點店「富士山可麗露」聯乘NAKED推出京都限定版的櫻花可麗露，注入京都新派酒廠「日日釀造」的酒糟來製造，散發淡淡酒香。

二條城賞日夜櫻景 須分別購票

有點遺憾的是，拍攝當天仍很寒冷，只有少於一成的櫻花綻開，未遇上賞櫻的好時機。日間造訪時，櫻之園和清流園大部分櫻花樹仍是光禿禿，小部分剛長出花蕾，僅有清流園有一棵緋寒櫻，即香港常見的鐘花櫻桃正在盛開，感覺實在有點空虛。幸而晚間的華麗光影藝術，令光禿禿的櫻花樹也散發出夢幻氛圍，而清流園那棵緋寒櫻，以及位於台所前庭由大會安排的櫻花樹，亦成為大家爭相打卡的「人氣王」。那麼何時是賞櫻花的最佳時機？據早前日本氣象株式會社最近預測，京都地區的櫻花約於4月2日盛開，大家要好好把握機會了！

提提大家，現場禁用任何類型的相機腳架。目測超過九成人均以手機拍攝，以現今高階手機的夜攝能力，足夠拍攝出到令人稱心滿意的夜櫻靚相。另一要點是日間二條城的入場券不適用於NAKED櫻花祭，要欣賞日夜不同風味的櫻花，需要各自購票。●

元離宮二條城

地址：京都市中京區二條通堀川西入二條城町541

交通：京都市營地下鐵東西線二條城前站步行3分鐘

網址：nijo-jocastle.city.kyoto.lg.jp

二條城櫻花祭2024（日間）

日期：即日至4月7日

時間：上午8:45至下午4:00（下午5:00關城）

入場費：成人1300日圓／約68港元（含二之丸御殿參觀費）

NAKED 櫻花祭 世界遺產．二條城

日期：即日至4月7日

時間：晚上6:00至10:00（晚上9:00截止入場）

入場費：2000日圓／約104港元起（設有不同套票）

活動網址：event.naked.works/nijojo/spring/

KKday購票網站：bit.ly/48YDUEv

●日本旅遊錦囊

證件：持香港特別行政區護照，毋須簽證；並於bit.ly/3TE6mHj網上辦理「入境審查」、「海關申報」

匯率：100日圓約兌5.2港元

機票：3 、4月份香港往返大阪票價連稅，國泰航空$3296起、香港航空$3009起、香港快運$2160起

櫻開花．滿開情報：tenki.jp/sakura

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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