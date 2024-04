韓流席捲波士頓 回溯軟實力鋪墊

伊莎貝拉嘉納藝術博物館--按照威尼斯宮殿風格建立,收藏包羅歐洲、亞洲和伊斯蘭藝術,例如印度當代畫家Raqib Shaw的Ode to the Country Without a Post Office。(伊莎貝拉嘉納藝術博物館網頁圖片)地址:25 Evans Way, Boston, Massachusetts 02115