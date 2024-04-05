韓流席捲波士頓 回溯軟實力鋪墊

第一個真正風行世界的韓國流行文化產物可能是2012年PSY的Gangnam Style，韓國江南就像韓國發展的寫照，上世紀還有農民放牛耕田（上圖），當代江南搖身一變現代大都會（下圖）。（Museum of Contempoary History of Korea、波士頓美術館提供）

韓國電影隨着韓流攻佔全球，2020年奪奧斯卡最佳影片的《上流寄生族》，其不同款式的海報設計也助電影輸出海外。（波士頓美術館提供）

波士頓當代藝術學院博物館--對出是波士頓港海面，從館內落地玻璃看出去一覽無遺。館如其名主打當代藝術，近期展出以1960年代興起的text art為主題的展覽。（波士頓當代藝術學院博物館網頁圖片）地址：25 Harbor Shore Dr, Boston, Massachusetts 02210

哈佛藝術博物館--位於哈佛大學，收藏大學裏海量藝術品。最新一期展覽包括1937年畢加索在西班牙內戰期間獲西班牙政府委託繪畫的Guernica，藉此討論畢加索有關戰爭和革命命題的作品。（哈佛藝術博物館網頁圖片）地址：32 Quincy Street, Cambridge, Massachusetts 02138

波士頓美術館--韓流不止是近20多年的流行文化故事，韓國擺脫日本殖民，快速工業化和經濟成長，奠定發展流行文化產業的根基，從這張展示三星電視生產線的老照片可見一斑。（Samsung Innovation Museum、波士頓美術館提供）

波士頓美術館--韓流吹襲美國波士頓美術館！展覽Hallyu! The Korean Wave展出韓國時尚服裝，包括設計師Minju Kim受韓國傳統的月亮壺啟發，設計的月亮壺裙（右二）、著名K-pop偶像服裝設計師Park Sohee將韓國傳統中的牡丹形象，化作具雕塑質感的牡丹衣服（右一）。（波士頓美術館提供）

【明報專訊】波士頓是美國最早期開發的城市之一，歷史和文化的底蘊深厚，一個城市便能找到多種藝術類型——哈佛藝術博物館（Harvard Art Museums）收藏哈佛大學海量藝術藏品；伊莎貝拉嘉納藝術博物館（Isabella Stewart Gardner Museum）包羅歐洲、亞洲和伊斯蘭藝術；波士頓當代藝術學院博物館（Institute of Contemporary Art）名副其實展示當代藝術。至於今期主角波士頓美術館（Museum of Fine Art, Boston），則在近來掀起一股韓流。

韓流在過去20多年快速傳播，全球地位在近年慢慢鞏固下來——《上流寄生族》奪奧斯卡最佳影片，《魷魚遊戲》在美國屢獲獎項，BTS跟BLACKPINK等韓團佔據Billboard排行榜——換句話說，韓國流行文化產物打入西方流行文化系統後，才得以鞏固其全球地位。

歐美博物館開始探索韓流的起源。英國V&A博物館（Victoria and Albert Museum）在2022年9月舉辦Hallyu! The Korean Wave展覽，說的不止是最近20多年的流行文化故事，還拉闊一點，韓國在近一世紀如何拼搏、創新，漸漸走到今時今日的文化地位，展示其流行文化的起源、演變和對世界的影響。

月亮壺、屏風、韓服 展覽連結館藏

在波士頓美術館擔任Matsutaro Shoriki Chair, Art of Asia的Christina Yu Yu，飛到倫敦看展後，便決定當上策展人，將此展覽帶到波士頓。她接受專訪時表示，波士頓美術館本身有上千件韓國藝術收藏，數量在美國算是首屈一指。她將展覽聯繫到館內精選的10多件藏品，例如18世紀早期的月亮壺（moon jar）、19世紀晚期儒家八德主題的屏風和傳統韓服，並邀請韓裔美國藝術家Timothy Hyunsoo Lee和Julia Kwon為展覽創作，以突顯韓裔美國人的經歷和視角。

韓流現象對Christina Yu Yu來說，背後是一個國家慢慢復元，再憑藉創意從傳統走到引領潮流的故事。換句話說，展覽也着重韓國歷史部分如何成為流行文化故事的背景。20世紀的韓國，先後經歷日本佔據（1910至1945年）、韓戰（1950至1953年）及長達20多年的軍人統治。但與此同時，韓國快速工業化和經濟成長，從一張展示三星電視生產線的老照片可見一斑。1987年民主運動奠定民主基礎，翌年1988年舉辦漢城奧運（漢城現稱首爾），展現韓國的國力根基，預示日後風行的流行文化。

K-pop率先冒起 Gangnam Style風行

第一個真正風行世界的韓國流行文化產物，可能是2012年PSY的Gangnam Style，它是YouTube首部打破10億點擊的音樂影片，世界各地的人都爭相模仿PSY舞步。展覽除了展出PSY在MV中穿過的粉紅色外套，還有兩張韓國江南的照片對比——黑白照攝於上世紀，還有農民放牛耕田，彩色當代照中的江南搖身一變現代大都會。Christina Yu Yu認為韓流和展覽本身就體現了韓國的軟實力，也延伸亞洲在全球舞台的軟實力。

韓流中率先冒起的是流行音樂，社交媒體和粉絲群體對K-pop傳播發揮了關鍵作用。展覽中展出K-pop演唱會必備的官方粉絲燈棒，透過亮起不同燈色，反映不同團體的身分。展品還包括偶像團體aespa和ATEEZ分別在音樂錄像Next Level和Fireworks中的服裝，流行音樂也帶動韓國的服裝設計。

影視掀裝扮熱潮 眾人代入《魷魚遊戲》

在2021年上線的串流劇《魷魚遊戲》中，粉紅色的警衛運動服跟參賽者的綠色運動服，不但成為當年萬聖夜派對的大熱裝扮，兩套衣服也在展覽中展出。韓國電視劇（K-drama）和韓國電影早在1990年代末開始有策略地發展，其中不能忽略奪得2020年奧斯卡最佳影片的《上流寄生族》，展覽展出電影中的浴室場景，還有兩款完全不同風格的《上流寄生族》海報，透過設計細節攻佔全球市場。

韓流崛起，造就韓國時尚也受到重視。2019年，韓國時裝設計師Ji Won Choi跟運動品牌Adidas合作，推出墨黑色的運動服裝，令人聯想起韓國國畫中的水墨。韓國的時裝設計不時取材自傳統，譬如前文提到的月亮壺，設計師Minju Kim受此啟發，設計出月亮壺裙（moon jar dress）。把韓服改成現代服裝的設計師亦大有人在，例如是Baek Oak Soo；而著名K-pop偶像服裝設計師Park Sohee，則將韓國傳統中的牡丹形象，化作具雕塑質感的牡丹衣服。

波士頓韓流展覽的獨家內容，是兩名韓裔美國藝術家的作品。Timothy Hyunsoo Lee來自波士頓，他的作品Lotto (sweet child of mine)是將30張自己的童年照片以金箔轉印在鋁板上，反映其移民經歷和成長過程；來自華盛頓的Julia Kwon創作Different Types of AAPI Discrimination Reported in the US，用韓國傳統bojagi的紡織技術製成大型作品，回應疫情期間的反亞裔文化。

Hallyu! The Korean Wave

日期：即日至7月28日（周二休館）

時間：上午10:00至下午5:00（周日至一、三、六）；上午10:00至晚上10:00（周四至五）

地點：Museum of Fine Art, Boston, （465 Huntington Avenue Boston, Massachusetts 02115）

票價：成人34美元（約265.2港元）

網址：bit.ly/3VFW2zV

文：嚴嘉栢

編輯：林曉慧

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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