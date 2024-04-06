專家建議：外潛宜有「A仔」牌

【明報專訊】新手想出外潛水，有什麼建議？潛水歷險會創辦人兼PADI潛水課程總監區紹堅表示，菲律賓的邦勞島、保和島、PG島（Puerto Galera，又稱海豚灣）、阿尼洛（Anilao）均適合剛考獲潛水牌的新手，除了價錢相宜、路程不遠外，當地潛水旅遊業發達，玩潛水非常方便。

若同行親友不玩潛水，則可考慮到馬來西亞沙巴、泰國布吉、菲律賓宿霧、日本沖繩、台灣綠島或小琉球，旅遊配套更完善，旅伴在岸上亦能找到不同娛樂。要留意台灣較常安排岸潛，如選擇船潛則要加錢。當累積更多潛水經驗後，可選擇到馬爾代夫、帕勞（又譯帛琉）、埃及紅海等地船宿船潛，每日除了吃喝睡便是潛水。船宿能到達一些景色更壯麗的地方，但部分地方或有更大湧流，潛水員需有一定經驗和技術。

若有興趣出外潛水，區紹堅建議先在港考牌。初級班（OW，俗稱O仔）課程約需要3至4天，包括1天理論課及5次下潛，若遇上天氣惡劣或學員本身水性欠佳，需更多時間練習，在港改期或重考都較易安排。另外也建議考進階（AOW，俗稱A仔）牌照，因「O仔」只能下潛至最深18米，「A仔」則可深至40米。

區紹堅提醒，潛水員必須在水中有自理能力，不能依賴導潛，因為他們的主要工作之一是在海底發掘海洋生物予潛水員觀賞，通常1對4至8名客人，難以貼身照顧。如考牌後半年沒潛水，出發前最好先安排在港潛水，重溫技巧及感覺。如想外潛更安全，區紹堅建議準備個人電腦表、SMB（俗稱象拔）、蜂鳴器及電筒，若潛水日數多，為自己增添一副個人專屬的潛水設備，甚至比租賃更划算。

[迷途旅人]