郊野公園新成員 游走沙頭角 紅花嶺擁抱港深雙城美景

蓮麻坑村內有不少歷史建築，但由於村民在多個路口豎立了禁止外人進入的指示牌，所以還是不宜隨便入村。（周群雄攝）

從高處往紅花嶺輔助發射站看，前方還可見到九龍坑山及龍山，最遠的則是大帽山。（周群雄攝）

在越野跑手曾小強後方的便是八山嶺山脈，相信只有在紅花嶺上才能以此角度拍攝八仙嶺的山脈形狀。（周群雄攝）

紅花寨雖然看似只是一個小山丘，但其實上落的山徑也不易走。（周群雄攝）

紅花嶺就像擋在港深邊境間的大屏風，沿山脊前進，一邊是新界東北的鄉郊景色，另一邊則是深圳水庫、梧桐山、蓮塘（圖）一帶的城景。（周群雄攝）

【明報專訊】香港第25個郊野公園──紅花嶺郊野公園，剛於上月啟用。這個面積約530公頃的郊野公園新成員，位處沙頭角，北面與深圳梧桐山風景區山脈相連，南面鄰近八仙嶺郊野公園，最高點492米，比上水大石磨高約1.6倍，視野更廣闊。今期「由我帶路」特別邀請香港著名越野跑手及「郊遊徑石屎化關注小組」創辦人曾小強，帶我們暢遊紅花嶺郊野公園，踏着兩條新增的郊遊徑，分享應付天然山徑的行山小技巧。

紅花嶺郊野公園入口眾多，不過部分山徑路况陡斜且滿佈碎石，並非每條路線都適合新手。曾小強就建議我們由紅花嶺郊遊徑出發，以蓮麻坑郊遊徑為終點，漁農自然護理署以手作步道方式修復山徑，不止走起來難度較低，而且因應地理環境，就地選用天然物資為材料，例如真木、石頭等，因此觀感更貼近大自然。是日行程由担水坑村出發，至蓮麻坑村外的乘車點為終點，全長雖只約8.6公里，但由於總攀升幅度約590米，所以預計要花上4小時，記緊帶備充足糧水。

俯瞰鮮艷沙頭角邨

於港鐵上水站旁乘搭55K專線小巴，到沙頭角邊境禁區前的担水坑村下車，沿右邊的山嘴村路一直走，約0.7公里後便來到紅花嶺郊遊徑其中一個入口。最初一段路在密林中前進，但沿途可看到一些軍事碉堡遺蹟，而且花草樹木種類豐富，所以絲毫不覺沉悶。步行約40分鐘便來到checkpoint 1 ──紅花嶺郊野公園入口。

原來郊野公園範圍從這裏才開始，路旁有刻着「紅花嶺郊野公園」的大木板標示。當你回頭往下看，外牆髹上鮮艷色彩的沙頭角邨已出現眼前。雖然隨着第二階段沙頭角開放計劃實施後，持禁區紙的市民已可入邨欣賞這些繽紛搶眼的房屋，但要從高處觀賞，便得走上這條山徑。再往東面看，原本還可以看到吉澳、鴨洲以至深圳鹽田港，可惜採訪當日空氣質素一般，遠處景物好像披上了一層薄紗。

最艱辛1公里 攀升幅度達250米

休息過後繼續向上走，接下來將迎接是次旅途最艱辛的1公里路，因為海拔攀升幅度差不多達250米，但只要參考小強分享的心得（詳見「行山小技巧」），相信亦不難應付。花了約45分鐘，在最後連續走了300多級石級後，便來到checkpoint 2──亞公角瞭望台。

這軍事設施與稍後將會經過的機槍堡、營房一樣，昔日主要用於監視蓮麻坑路一帶與深圳接壤的邊境範圍活動；現時它們已完成歷史任務，變成遊人打卡點。由於設施日久失修有崩塌風險，所有入口已被當局用鐵絲網圍封，行山人士只能遠眺。這一連串軍事遺蹟都集中在亞公角山頂至二峒山頂之間的半公里平緩山路內，在參觀之餘還可乘機回氣。

亞公角、二峒、三峒一線牽

接下來通往觀景台的路段，在近年經過漁護署以手作步道方式修葺後，原來的浮沙碎石已換成由木板搭建的梯級，相較記者在2018年最後一次到訪時易行得多。

談到山徑修葺，小強說其創辦的郊遊徑石屎化關注小組，近年在社會上獲得不少迴響，漁護署亦更積極以手作步道方式修葺山徑。可是最近有報道指政府正在大嶼山建造環嶼遠足徑，在其中長約1.2公里、修葺費用約1700萬元的路段中，用上聲稱為環保材料的「塑膠木」，將原始山徑變成與大自然格格不入的塑膠梯級（詳情bit.ly/3TWgVWp）。「其實在這些山徑旁邊已有很多天然石頭、木材可以使用，但負責計劃的顧問公司在報告中卻說附近缺乏材料！到底這些塑膠梯級能否吸引行慣天然山徑的外地遊客到訪？我個人就好懷疑。」小強說。

沿着山脊往紅花嶺觀景台（東）前行期間，四周風景最為可觀，左下方有一連串沿着沙頭角海興建的村落景色，右邊則可遙望深圳水庫、梧桐山一帶城景。行約1.3公里後出現一個分岔口，雖然兩條路最後也會在觀景台前匯合，但右邊向上走的一條必須途經紅花寨，不論上或落都比較難行，除非對自己的行山技術有一定自信，否則應選擇走左邊較平坦的路。

來到checkpoint 3──紅花嶺觀景台（東），前方一幅巨型山牆便是八仙嶺，而當大家朝左邊的來路一看，由亞公角、二峒及三峒連成一線的山脈形狀也會清晰呈現，原以為上落的幅度頗大，但似乎只是身處其中的錯覺，從遠處看其實頗為平易近人。

蓮麻坑路回程 出禁區才上小巴

離開觀景台，我們向着終點進發，繼續沿紅花嶺郊遊徑前進，當走到紅花嶺輔助發射站上方，便代表已完成約長3.5公里的紅花嶺郊遊徑，進入全長約2.6公里的蓮麻坑郊遊徑。再走約兩三分鐘，便可在分岔路右轉進入通往蓮麻坑村的山徑。跟紅花寨一樣，紅花嶺山頂並非必經路線，自信體力充沛者，可走分岔路後左邊的第一條小徑走上山頂，之後原路折返繼續旅程。

選擇從分岔路右轉下山，餘下長約2.3公里的蓮麻坑郊遊徑，幾乎全是林路，只有走過礦山警崗（全港海拔第二高的麥景陶碉堡）後才漸見開揚。這段郊遊徑同樣保留了原始自然山徑風貌，只在特別崎嶇之處以手作步道方式修葺。現時蓮麻坑礦洞正展開活化工程，因此進入的山路被圍封，行山人士切勿強行進入。繼續往下走，約10分鐘便可來到今趟旅程終點蓮麻坑村。留意雖然59K專線小巴會駛入村，但根據警務處網頁所示，由於蓮麻坑路有一段仍屬邊境禁區範圍，因此乘客必須持有效邊境禁區許可證才可上車，否則便須跟着路標使用合法的連接路徑，步行約20分鐘離開禁區範圍後才可上車。另外，59K小巴會途經香園圍口岸，如有帶備回鄉卡，大可在關口下車，北上快閃吃一頓美食。●

● 行程

全長：約8.6公里

需時：約4小時（不連拍照）

交通：港鐵上水站D1出口，乘搭新界專線小巴55K往沙頭角担水坑村（$10.8），車程約30分鐘；回程可於蓮麻坑路禁區範圍外乘搭新界專線小巴59K（$9.1）回港鐵上水站

● 溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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