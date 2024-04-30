放空之旅 拜候香樟王 上海穿越時空 下榻江西古宅

香樟老樹王--由江西遠道而來、重達80噸的香樟老樹王，每個客人都會受邀為老樹灌溉，表示對大自然的尊敬。（鄭寶華攝）

贛派古宅--古宅屬贛派建築，外觀由四面高牆包圍得嚴嚴實實。古宅楠書房（圖）是酒店的文化活動中心，客人可以欣賞到古宅建築之美。（鄭寶華攝）

【明報專訊】時間太少，心思太多。

難得擠出三數天假期犒賞自己，想躺平放鬆，又要體驗人文風景、欣賞古建築，同時想品嘗珍饈百味、呼吸大自然氣息……如何取捨？

上海市附近有一間古宅酒店，就能滿足以上願望。

距離上海浦東國際機場約1小時車程的養雲安縵酒店，本身就是一個傳奇故事。

2002年，江西撫州興建水庫，內地企業家馬達東心痛家鄉的古宅和老樹將被淹沒在水底，於是策劃了一場古宅古樹浩大遷徙，將數十幢古宅分拆，為一磚一瓦一石逐一編號，然後送到700多公里外的上海，還原重生；同時還把大量香樟樹連根拔起，一起搬到上海市郊，形成了一片小森林。經歷拆遷，古宅得到精心重建，古樹受到悉心呵護，10多年後的今天，打造成養雲安縵酒店。

這些傳統江西古宅屬贛派建築，大多屬於達官貴人商賈的住宅。外圍由冷冰冰的清水石牆圍起，踏進大門，透過天井採光、翠綠庭院、人工水池，再配合以木材打造門窗家具，變成了溫暖的現代居室。著名建築師Kerry Hill是安縵酒店的「御用」設計師，養雲安縵亦由他操刀。13座重建的古宅是酒店亮點，再加入新建的設施、庭院和套房，新舊交融，成就了全球佔地最廣的安縵酒店，單是水療及康體中心就佔地2840平方米。庭院、門廊、池水、窗戶的光影交錯，放慢腳步，欣賞光影隨日照的改變，晨昏有致的不同風景。

新建築與古宅院交界之處，是酒店核心位置，佇立一棵由江西遠道而來、重達80噸的香樟老樹王，也是酒店地標。站在老樹前，每個人都是渺小的匆匆過客。酒店邀請客人為老樹灌溉，然後伸手擁抱它，或繞着樹幹走一圈，向大自然表示敬意之餘，也來一趟樹林浴，滋養心靈。

舊私塾學香道古琴 踩車沐浴森林

老樹王旁邊的楠書房，是其中一座來自江西的古宅，前身是古代私塾。楠書房的名字與紫禁城皇家書齋「南書房」同音，因復建後室內以楠木作陳設，故取名為楠書房。這裏是酒店的文化中心，在古雅建築內，住客可以學習和了解茶道、書法、香道和古琴，在優雅的氛圍沾一點文藝氣息。如果想呼吸大自然氣息，酒店與森林公園相隔一條青登河，一橋連貫，從楠書房步行約10分鐘，就可以欣賞到遷居後重生的香樟樹林；也可以使用酒店提供的單車代步，在香樟、竹林、蓮池之間穿梭。

午後，登上小舟遊覽青登河，悠閒地享受下午茶點，看河中鴨子暢泳，尋找島上正在吃草的兔子，寧靜安逸。日落時分，青登河一端還會附送「鹹蛋黃」。遊船上滿載鹹甜點心，眼睛和味蕾同時得到滿足。●

●旅遊錦囊

證件：回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.1港元

機票：國泰航空5月份香港往返上海航班，票價連稅約2355港元起

養雲安縵酒店

房價：明套房5520港元起，單臥古院23,000港元起；入住期間，兩位成人可免費參加楠書房文化體驗一次

網址：shorturl.at/dBFIV

文：鄭寶華

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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